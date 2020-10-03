DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
1-ULAŞTIRMA BAKANINDAN HAVALİMANI METROSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ - Buğra BENLİOĞLU - istanbul DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı.
1-ULAŞTIRMA BAKANINDAN HAVALİMANI METROSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)
Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ - Buğra BENLİOĞLU - istanbul DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Gayrettepe'deki istasyonda inceleme yapan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda Nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.
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