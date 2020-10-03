DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

1-ULAŞTIRMA BAKANINDAN HAVALİMANI METROSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ - Buğra BENLİOĞLU - istanbul DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Gayrettepe'deki istasyonda inceleme yapan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda Nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.