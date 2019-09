Dha yurt bülteni - 1

Muğla'da orman yangını

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR



MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 6 dozer ve 6 treyler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda devam eden yangına ekiplerin karadan, helikopterin de havadan müdahalesi sürüyor.

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

OSMANİYE'de, polis ekiplerince HDP İl ve merkez İlçe binalarında yapılan aramada 'el konulma ve toplatılma' kararı olan 4 bin 654 broşür ele geçirilirken, il başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İstiklal Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Merkez HDP İl binasında 'özgürlüğümüz için örgütlüğümüzü büyütüyoruz' başlıklı broşürün bulunduğu ve bu broşürlerle ilgili Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'el konulma ve toplatılma' kararı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, HDP İl Binası ve Merkez ilçe binasına operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin çevre güvenliği aldığı operasyonda, il binasında yapılan aramada, 4 koli içinde 3 bin 650 broşür ile merkez ilçe binasında ise 1 koli içinde 1004 broşür, toplamda 4 bin 654 broşür ele geçirildi. Konuya ilişkin HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu ise gözaltına alındı.

Kıbrıscık'ta orman yangını



Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanhimmetler köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Kıbrıscık, Ankara itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık otlarla kaplı alan zarar gördü. Bazı ağaçlar da yangında kısmen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK'yı kınamayanların, Türkiye'ye sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyorum

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocukların eylem yapan anneleri ile ilgili olarak "Anneler bir eylem yapıyorsa acılar vardır. Annelerden korksun herkes. Anneler kaçırılan ya da kandırılan evlatlarını dağdan indirilmesini istiyor. PKK'ya yarım ağız bile bir kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti'ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyorum" dedi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Baro Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Uluslararası Hukuk Kurultayı Sempozyumu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği (TÜRK-AV) üyesi ülkelerin baro başkanları ve çok sayıda avukat katıldı. Sempozyumda "Kurtuluştan Kuruluşa 100'üncü Yılında Sivas Kongresi" anlatıldı.

Sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocukların HDP binası önündeki annelerinin nöbetiyle ilgili olarak, "Anneler bir eylem yapıyorsa acılar vardır. Biz o acılarına ortak olmak için Türkiye Barolar Birliği olarak Diyarbakır'a gittik ve bu acıya ortak olduk. Annelerden korksun herkes. Anneler, kaçırılan ya da kandırılan evlatlarını dağdan indirilmesini istiyor. Bazıları diyor ki 'Gidin devletin kapısında bekleyin'. Elbette devletin de sorumluluğu var ama anneler çocuklarına hiçbir zarar gelmeden o faşist ve kanlı örgütün elindeki evlatlarının serbest bırakılmasını istiyor. Biz neye kızıyoruz biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti devletine her fırsatta laf sokuşturanlar, bir cümle PKK'ya laf söylesinler, bir cümle DHKP-C'ye laf söylesinler. Ama bazıları için Türkiye Cumhuriyeti devletine vurmanın dayanılmaz bir çekiciliği var. 'PKK'ya laf söyleyin' dediğimizde tık yok. 'DHKP-C'ye laf söyleyin' dediğimizde tık yok. Biz kararlıyız, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenle bizim işimiz falan yoktur. Biz aynı zamanda hukukçuyuz ve bunu hukuk çerçevesinde söylüyoruz. Terör suçlusu olduğu iddia edilenin adil yargılanma hakkını savunan da biziz. Çünkü kimin terörist, kimin terörist olmadığını ancak adil bir yargılama sonucu ortaya çıkar. Ama PKK'nın bir terör örgütü olduğuna şüphe var mı? PKK'ya yarım ağız bile bir kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti'ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyorum. Bundan sonra hepsinin yüzlerine de çarpacağız" dedi.

'TUTUKLUYA TUTSAK DİYENLER, HUKUK BİLMEZLER'

Terör gerekçesi ile tutuklanan kişilere bazı çevrelerin 'tutsak' olarak nitelendirmesini de eleştiren Feyzioğlu, "Bu aralar bir jargon çıktı. Bu jargonu, bu ifadeyi kullanan kimse, biz buradaki tüm Baro Başkanları olarak ağır şekilde kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin mahkum ettiği ya da tutukladığı PKK'lılara, DHKP-C'lere, FETÖ'cülere ve terör örgütü mensubuna yada bu iddia ile tutuklanan kişilere 'tutsak' diyenlere basın yoluyla sesleniyorum. 'Tutsak" kelimesi savaş hukukunda, savaşan taraflardan birinin eline geçen karşı tarafın askeri silahlı gücü için kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin mahkum ettiği kişilere 'adil yargılanmadı' diyebilirsiniz. Bu düşünce özgürlüğüdür, hiçbir şey diyemeyiz. Adil yargılanmayı biz de isteriz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemelerinin PKK, FETÖ, DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle mahkum ettiği kişilere 'tutsak' diyenler ya hukuk bilmezler ya da başka birilerinin jargonuyla konuşarak selam çakarlar. 125 bin meslektaşımın hiçbirinin bu jargonu desteklediğini düşünmüyorum. Bu jargonu kim kullanırsa mensuplarımızın, avukatların, büyük bir dikkatle dinlemelerini ve neyi kastettiğini, bu kişilerin neyi amaçladığını, iyi anlaması gerektiğini ifade ediyorum. Yargıtay Başkanlığına resmi bir mektup yazıp 'tutsak avukatlar, gazeteciler' dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti devletini siz düşman devlet statüsüne sokarsınız. Savaş hukukunu bilmiyorlarsa anlatmaya hazırız. Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK, FETÖ, DHKP-C karşısında savaşan devlet pozisyonunda değil egemen devlet pozisyonundadır. Bu örgütlerde bildiğiniz adi, pis, kanlı, faşist terör örgütleridir. Bu kadar basit" diye konuştu.

14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38 gözaltı

BİNGÖL merkezli 14 ilde, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, DEAŞ ve HTŞ mensuplarının yakalanması için 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'deki operasyonlarda 37'si Türk, 1'i Suriyeli toplam 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar ve terör örgütüne para toplamak amacıyla oluşturulan kutular ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi girişinde meydana geldi. Güney ilçesinden Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne hasta taşıyan Hasan Gürses (26) yönetimindeki 20 BS 639 plakalı ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan ambulans, şarampole devrildi. Kazada ambulans şoförü Hasan Gürses, sağlık personelleri Gülden Develi (24), Büşra Özkan (24) ve hasta Ahmet Argun ile ambulansta bulunan yakını Fatma Argun yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çarptığı kadının başından ayrılmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, yerde yatan kadının başından biran olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İsa Ç. yönetimindeki 06 BD 1592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar A.'ya(54) çarptı. Otomobil sürücüsü İsa Ç., yerde yatan kadının başını dizlerinin üzerine alarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaşar A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücü İsa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşar A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü şoka girdi

DÜZCE'de, otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu şoka giren sürücü ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Bir süre sonra kendine gelen sürücü ve yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine girmekte olan Erdinç Çetinkaya idaresindeki 34 EH 2353 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Erdinç Çetinkaya ile Hasan Çetinkaya yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Hasan Çetinkaya'yı ambulansa alırken, şoka giren sürücü Erdinç Çetinkaya sağlık ve emniyet ekiplerince uzun süre ambulansa binmesi için ikna edilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendine gelen sürücü ambulansa binerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28 haftalık Mehmet bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

BATMAN'da, 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik, yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Adıyaman'a getirildi.

Batman'daki özel hastanede 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik'in solunum sisteminde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Mehmet bebeğin, Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Minik Mehmet İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter ile akşam saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Helikopterden alınan bebek, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kıyıya vuran yaralı Akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)

FOK YARDIM İÇİN ONLARI BEKLİYORDU, ŞİMDİ ONLAR FOKU BEKLİYOR

İZMİR Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda tatilciler tarafından yaralı halde bulunan, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, onu tedavi edileceği yere götürecek olan yetkililerin gelmesinin beklendiği sırada denize döndü. Açıklara doğru ilerleyen fok, geri gelmedi. Fokun denize beslenmek için döndüğü tahmin edilirken, onu tedavi edileceği yere götürmek için gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, fokun denize girdiğini öğrenince şaşırdı. Fokun taşınması işleminde kullanması için kendi imkanlarıyla ağ yapan vatandaşların çabası da, sonuçsuz kalmış oldu. Yetkililer, fokun geri gelme ihtimaline karşılık, bölgede beklemeye başladı.

Tedavi edilen caretta carettalar, yeniden denizle buluştu

MERSİN'de, açık denizde çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunan 4 caretta caretta,Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

Caretta carettaları denize bırakılması nedeni ile Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Tarım Orman Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılıçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Tarım Orman Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürü Kılıçer, Türkiye'de uluslararası öneme sahip 21 yuvalama kumsalından 4'ünün Mersin'de bulunduğunu belirterek, "Göçmen olan bu hayvanlar, her yıl 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ülkemiz kumsalların gelerek yumurta bırakmaktadır. Yuvalama sezonu bolunca bu alanlarda elemanlarımızca koruma ve takip çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl 200 bin yumurtadan çıkarak Mersin kıyılarından denizle buluşmuştur" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, caretta caretta yuvalarının korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade ederek, "Her yıl mayıs ayında eylül ayında kadar devam eden bu göç serüveni Allah'ın bir hikmetidir. Koruma altındaki kaplumbağalara için Valiliğimizin de desteği ile Türkiye'nin dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Burada gelen iki tür için Mersin'i ve Türkiye'yi bilinçlendirerek, bu yok oluşa dur dememiz gerek" diye konuştu.

Vali Su da, doğal hayatın sağlıklı devam etmesi için ekosistemin devamlılığının önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Hem kendi sağlığımız,hem dünya üzerinde yaşayan canlıların sağlığı; bitki,hayvan, her tür canlının ve insanlar olarak bizlerin sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için dünyadaki ekosistemin de sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun için ülkeler değişik çalışmalar yapıyor. Ülkemizde de devletimiz, hükümetimiz bu anlamda da çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizde ilimiz bazında bu çalışmaları sürdürüyoruz"

Mersin'in, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Su, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde bugüne kadar 35 kaplumbağanın tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan 4 caretta caretta, denize bırakılarak Akdeniz'in mavi suları ile buluşturuldu.

Vidanjör, köprülü kavşakta asılı kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, Çevre Yolu'ndaki köprülü kavşakta korkuluklara çarpıp, asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait bir kepçe yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Kuşadası'nda sağanak yağmur nedeniyle tıkanın logarlara müdahale etmesi için gönderilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait 09 DM 976 plakalı vidanjörün şoförü, dün saat 16.30 sıralarında, Kuşadası- Söke Karayolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan vidanjör köprülü kavşağın demir korkuluklarına çarpıp, parçalayarak asılı kaldı. Vidanjör şoförünün cep telefonu ile durumu bildirmesi üzerine olay yerine Kuşadası Belediyesi'ne ait bir kepçe ile itfaiye ekipleri gönderildi. Kepçe, alt yoldan köprülü kavşakta asılı kalan vidanjöre müdahale ederek bulunduğu yerden kurtardı. Vidanjörün tampon ve alt kısmı ile köprülü kavşağın demir korkuluklarında maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale şehitliğine, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı'

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle savaş ve şehitliklerin bulunduğu alanda 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' oluşturdu. Yürüyüş güzergahı için bitki örtüsü temizliği yapıldığı sırada 104 yıllık siperler de ortaya çıktı. Ziyaretçiler, yürüyüş güzergahını 6 saatte kat ederken, Çanakkale Ruhu'nu da daha iyi yaşayacak.

Eceabat ilçesi sınırlarında kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Alan Başkanlığı'nca 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle yürüyüş güzergahı projesi hazırlandı. 6 saatte kat edilebilecek 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' tamamlandı. 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugüne kadar ilgili pek çok arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla donatıldı. Yürüyüş güzergahı oluşturulurken yapılan bitki örtüsü temizliği sırasında ise Çanakkale Savaşları'nda kullanılan 104 yıllık yeni siperler ortaya çıkarıldı. Bu siperlerin önümüzdeki günlerde düzenleneceği ve yürüyüş yapan ziyaretçilerin yeni ortaya çıkarılan siperleri de görme fırsatı yakalayacağı belirtildi.

'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugün AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in katıldığı toplantı ile tanıtıldı. Çanakkale Savaşları Araştırmacısı Gürsel Akıngüç, harita üzerinde anlatım ile yürüyüş güzergahı hakkında sunum yaptı. Ardından, basın mensuplarıyla birlikte yürüş güzergahının Arıburnu mevkiine gidilerek, burada proje hakkında Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından bilgilendirme yapıldı.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' projesinin, Tarihi Alanın, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptıkları çalışmalardan birisi olduğunu söyledi. 'Karış karış savunduk, adım adım yürüyelim' sloganıyla yola çıkarak Tarihi Alanın daha detaylı ve daha anlaşılır bir şekilde ziyaret edilmesi için yürüyüş güzergahları oluşturduklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Tarihi Alana gelen ziyaretçilerimizin savaşın yaşandığı noktaları daha iyi anlayabilmesi, Çanakkale Ruhu'nu daha iyi hissedebilmesi ve doğal bir ortamda ziyaretlerini yapmaları amacıyla, değişik noktalarda ve farklı uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduk. Bu yürüyüş güzergahlarımız tamamen toprak zeminde ve ahşapla desteklenerek oluşturuldu. Herhangi bir şekilde doğallığı bozulmadan, doğal dokusuna dokunulmadan oluşturulmuş olan yürüyüş yollarıdır. Umut ediyorum ki gelen ziyaretçilerimiz bu güzergahlarda yürürken savaşı daha iyi anlayacak ve özümseyecek. Ayrıca doğal ortamda Çanakkale Ruhu'nu daha iyi hissedecekler. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer. Türk milletinin ortak değerlerinden birisi. Bu kadar kıymetli olan bu müstesna coğrafyaya Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de her zaman milletimizin çok büyük bir desteğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da her proje ile ayrı ayrı yakından ilgileniyor ve destekliyor. Hükümetimiz de buraya çok büyük bir destek veriyor. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bir yerde de Tarihi Alan Başkanlığı olarak daha çok ziyaretçi çekmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

104 YILLIK SİPERLER ORTAYA ÇIKARILDI

Kaşdemir, yürüyüş güzergahlarını oluştururken, bitki örtüsü temizliği sırasında ortaya yeni siperler çıktığını belirterek, "Bu siperler 104 yıl önce büyük çarpışmalara sahne olmuştur. Bu siperleri ortaya çıkarırken bölgenin doğallığının bozulmamasına hassasiyet gösterdik. Sadece makilik alan temizlenerek siperler gün yüzüne çıkarıldı. Buralar tarih kokan, tarih fışkıran yerler. Bu siperler arasında yürürken savaşa ait izleri görmek mümkün" diye konuştu.

İncesu'da üzüm festivali başladı

KAYSERİ'nin yılda 500 ton üzüm üretilen İncesu ilçesinde düzenlenen '26'ncı İncesu Kültür ve Üzüm Festivali' başladı. Festivalin ilk günü yapılan 'En İyi Üzüm' yarışmasında, Yahya Karasu'nun ürettiği üzüm en iyisi seçildi.

İncesu Belediyesi tarafından bu yıl 26'ıncısı gerçekleştirilen 3 gün sürecek festivalin açılışı için Karamustafapaşa Kervansarayı'nda tören düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu'nun Kayseri'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu söyleyerek, "İlçemizde üzüm festivalini icra etmenin coşkusunu yaşıyoruz. Yıllık 500 ton üzüm üretimin yapıldığı İncesu'da 27 çeşit üzüm üretimi yapılıyor. Bağcılarımızın yetiştirdiği üzümlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

'İNCESU'DA 38 ÇEŞİT ÜZÜM ÜRETİMİ YAPILIRDI'

Ziraat Mühendisi Mehmet Aküzüm, İncesu'da üzümünün tarihçesinin 200 yıl öncesine dayandığını, İncesu'da uzun yıllar yaşayan Rumların kayalık ve kumluk alanlara şarap yapmak için üzüm diktiklerini söyledi. Aküzüm, "Geçmişte İncesu'da 38 çeşit üzüm üretimi yapılırdı. Ancak bu sayı şimdilerde 26'ya kadar düştü. İncesu'nun çevresinin dağ olması ve iklimi bakımından üzümleri tatlı ve lezzetli olur. Geçmiş yıllardaki gibi değerli siyah ve gül üzümlerini üreten çok kimse yok. Bölgede en çok şam ve karaevrek üzümleri üretiliyor." diye konuştu.

EN İYİ ÜZÜM SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından jüri üyeleri 85 üreticinin getirdiği 30 üzüm çeşidi tadarak en iyi üzümü seçmeye çalıştı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda 40 yıldır üzüm üreten Yahya Karasu'nun 'Gül Üzümü' birinci seçildi. Festival, hafta sonu çeşitli etkinliklerle sürecek.

