DHA YURT BÜLTENİ - 12 (YENİDEN) - Son Dakika

Hatay'daki yangından çocuklarını alıp kaçan baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi çıkmadı

HATAY'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangının faili olarak terör örgütünün işaret edilmesi üzerine Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşiyle beraber çocuklarını kucaklarına alıp kaçan baba Gökhan Şahin, Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay'daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini belirterek, "Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" dedi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi Petek Evlerde ikamet eden 2 çocuk babası Gökhan Şahin, yangının rüzgarın etkisiyle birden büyüdüğünü ve evlere kadar uzandığını ve korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Çocuklarıyla beraber evde oturduğu esnada, ormanın üstünde bir yoğun bir duman gördüklerini söyleyen baba Şahin, "Eşim, 'sis geliyor herhalde yağmur yağacak' dedi. Dikkatli baktığımda onun duman olduğunu fark ettim. Balkondan dikkatli baktığımda yangının ormanın ortasında başladığını gördüm. Eşim o an panik oldu ve 'burayı da yaktılar' diye bağırdı. Eşime çocukları alıp gitmesini, kapı ve pencereyi kapatıp peşlerinden geleceğimi söyledim. Apartmandan çıkarken komşuların da kapısını çalıp çıkmaları için uyardımö dedi.

"CAN HAVLİYLE KOŞMAYA BAŞLADIKöHatay yangınının en dehşet verici anlarından birinde çekilen karede kucağında çocuğuyla koşarken görülen Şahin, mahallede tutuşan bazı yerleri toprak atarak söndürmeye çalıştıklarını belirterek, "Yangın sırasında sert bir rüzgar esti, birden bizim bulunduğum taraflarda alev aldı. Artık yapabileceğimiz bir şey de kalmamıştı. Çünkü alevlerin boyu bir apartman boyunu geçince herkes panik halinde kaçışmaya başladı. Bende o esnada koşmaya başladım, koşarken eşim ve çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin elinden küçük oğlumu aldığım gibi can havliyle ateşten uzak bir yere koşmaya başladıkö dedi."ÇOCUKLARIM HALEN KORKUYORöYangından dolayı 7 ve 3 yaşında olan çocukların büyük korku yaşadığını ve halen o korkuyu üstünden atamadıklarını belirten Şahin, "Büyük oğlumu anneannesine bıraktım, gelemedi buraya, buranın halen yandığını düşünüyor. Küçük oğlumun psikolojisi daha kötü, yangın gününden beri kucağımdan inmiyor, hareketli bir çocuk olmasına rağmen çok durgunlaştıö dedi."MİLYONLARCA AĞAÇ YANDI KİMSENİN SESİ ÇIKMADIöTerör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin Hatay'daki yangınları başlattıklarını açıklamaları ve yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret etmeleri üzerine Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay'daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini söyleyen Şahin, "Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı. Binlerce, belki de milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı. Kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değilö diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Yangından kaçan anne, baba ve çocukların görüntüsüBaba Gökhan Şahin'in konuşmasıYanan evlerin dışından detaylarYanan ormandan detaylar

Haber-Kamera: İzzet NAZLI/ HATAY,

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Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor

GAZİANTEP'te, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarptığı Hüseyin Karagöz (70), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaza, dün akşam, Bülbüzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, evinin karşısındaki markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karagöz'e çarptı. Yola savrularak, ağır yaralanan Karagöz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Karagöz'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletlinin yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karagöz'e çarptıktan sonra kaçtığı anlar yer alıyor.Polis, Hüseyin Karagöz'e çarpıp, kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Hüseyin Karaföz'ün fotoğrafıGüvenlik kamerası Kaza anıAdli Tıp KurumuGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Kısmen kuruyan gölete, martı akını

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara yuva oldu. Etçil bir kuş olan martıların, kuruyan gölette daha rahat beslendiği için burayı tercih ettiği bildirildi.

Trakya'da yaşanan kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Keşan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Deniz kenarında görülmeye alışık olunan kuş türlerinden olan martılar, son günlerde büyük ölçüde kuruyan Keşan'daki Kocadere Göleti'nde de boy gösteriyor. Etçil olan bu kuşlar, kısmen kuruyan göletteki balık bolluğundan faydalanıp, kolayca besleniyor. Göletin üzerinde uçarak dolaşan ve güzel görüntüler oluşturan martılar, bölgeye gelenler tarafından da fotoğraflanıyor. Gölet, martıların yanı sıra birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.