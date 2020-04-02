DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, 15 yaralı (2) - Yeniden

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 10 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 10 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

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Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde özel bir hastanenin sağlık çalışanları, koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tatvan'daki özel bir hastanenin doktor ve sağlık çalışanları, koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu başta olmak üzere salgından dolayı yaşamını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Hastane binasında saygı duruşu öncesi kısa bir konuşma yapan Bitlis Tabip Odası Başkanı ve Başhekim Dr. Osman Fatih Şanlı, sağlık çalışanları başta olmak üzere, virüsten dolayı hayatını kaybeden herkes için saygı duruşunda bulunacaklarını belirtti. Dr. Şanlı, şunları söyledi;

"Bilindiği üzere tüm insanlık koronavirüs ve yol açtığı sorunlarla mücadele ediyor. Küresel boyutta salgın düzeyine ulaşan ve bir milyona yakın insanı enfekte eden, elli bine yakın insanın yaşamını yitirmesine yol açan bir durum ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de 01 Nisan 2020 tarih itibariyle Sağlık Bakanlığımızın son paylaştığı resmi verilere göre 277 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 979 vatandaşımız da yoğun bakım koşullarında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede birçok kişi, meslek grubu, kurum ve kuruluş topyekun hep birlikte emek veriyor. Bu süreçte doğal olarak bir bütünüyle sağlık çalışanları en büyük mesleki riski taşımaktadır. Maalesef dün itibariyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı kaybettik. Yine resmi rakamlara göre 601 sağlık çalışanımız da virüs ile enfekte olmuş durumdadır. Sorumluluğumuzun ve tehlikenin farkındayız. Hazırız ve asla görevden kaçmayacağız.ö Dr. Şanlı, "Tüm insanlığın ve ülkemizin en kısa zamanda bu salgından kurtulması için elimizden geleni yapacağımıza bir kez daha söz veriyor, tüm halkımıza ve ayrımsız tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı bir yaşam diliyoruzö dedi.

Konuşmanın ardından, doktorlar ve sağlık çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak saygı duruşunda bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane çalışanlarından detay

-Hastanenin içinden görüntüler

-Çalışanların yerlerini almaları

-Hastane Başhekimi Dr. Osman Fatih Şanlı 'nın etkinlik ile ilgili açıklamaları

-Hastane çalışanlarının saygı duruşunda bulunmaları

-Özel ve Genel Detaylar

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen el dezenfektanları halka ücretsiz dağıtılacak.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, maske imalatının ardından el dezenfektanı üretimine başladı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, içme suyu arıtma tesisinde kurulan dezenfektan imalatı bölümünü inceledi. Belediye ekipleri, daha önce başladıkları maske ve eldiven imalatının ardından dezenfektan üretimiyle birlikte hazırlayacakları ürünleri halka ücretsiz dağıtacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kimyager ve eczacılarla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Üretim alanında kimyagerlerimiz ve eczacımız ile birlikte dezenfektan üretim alanı kurduk. Burada şişelere hazırlanan dezenfektanlar düğün salonuna gönderiliyor. Düğün salonunda yapılacak olan pakette maske, eldiven, sabun ve koronavirüs ile ilgili broşür ile birlikte cumartesi günü 31 mahallede dağıtım yapacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye su arıtma tesisleri

-Üretim alanı

-Başkan Posbıyık'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü

İZMİT'te, sokakta yaşayan Atalay Kötek (72), zabıtaların 3,5 saat süren çabaları sonunda barınma evine götürülerek, yerleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki bankta yatan kişinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Parka gelen zabıtalar, Atalay Kötek olduğu belirlenen evsizi barınma evine götürmek istedi. Atalay Kötek, saat 09.00'dan 12.30'a kadar süren ikna çabası sonucu barınma evine gitmeyi kabul etti. Kötek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zabıta ekiplerinin Atalay Kötek ile görüşmesi

-Polisin görüşmesi ve araca konulması

-Barınma evine götürülmesi

HABER: KOCAELİ,

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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Manavgat Yayla Mahallesi'ndeki Cuma pazarında geçen cumartesi günü R.K.'nın yanına iki otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.'nın cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, R.K.'yı darp etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.'yı araçtan indirip uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüpheliler M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4.38 gram toz esrar ve 0.34 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K., 'Uyuşturucu Madde Kullanmak-Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçlarından hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nibetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yüzü görünmeyen kişinin "Ne yaptın sen" sorusuna, R.K.'nın "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görüldü. Bir kişinin tokatladığı R.K.'nın, "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-R.K.'nın dövülme görüntüsü (Cep telefonu)

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Manavgat adliyesinden görüntü

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -

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Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tekneye el konulurken, sahibine para cezası uygulandı.

Bursa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gemlik sahili açıklarındaki bir teknenin, trolle yasa dışı avlandığı ihbarını aldı. Ekipler, gece yarısı düzenledikleri operasyonla tekneyi suçüstü yakaladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekneye el konulurken, sahibine para cezası kesildi. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama, şu ifadeler yer verildi:

"Kooperatifimizin, sürdürülebilir geleneksel balıkçılık ile mücadelesi devam etmektedir. Trol teknelerinin yasak olduğu halde, sahilimizde balıkçılık faaliyeti yaptıklarını belirledik. Trol tekneleri sebebiyle, bölge halkımızın denize ağ atamamasından kaynaklı birtakım mağduriyetler ortaya çıktı. Bu sebeple kooperatifimiz durumu, 158 Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak, yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce yapılan operasyon ile sahilimizde yasa dışı faaliyet gösteren trol teknesi yakalanmıştır. Bu mücadelede emeği geçen Bursa Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederizö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak avlanan tekneden görüntüler

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı arama timi (SAT), Ankara, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıkları ekipleri, Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

MUNZUR NEHRİ'NE BETON BLOK KONULDU

17'nci günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Munzur Nehri'ndeki aramalar dalgıçlar tarafından yapılırken, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalar ise botlarla su kıyısı ve yüzeyinde sürdürüldü. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Munzur Nehri'nin Tunceli girişinde bulunan köprünün altına beton bloklar ve büyük çelik çubuklarla bariyer oluşturuldu. Bariyer kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Bugün sürdürülen arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

'ELAZIĞ DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN BİRÇOK VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI'

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına ilişkin Tunceli Valiliği 'nden yapılan açıklamada, Güneş'in 24 Ocak günü Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma ekibinde görev yaptığı belirtilerek, birçok kişi enkaz altında kurtardığının bilgisi paylaşıldı. Güneş'in arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel , beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras , İl jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Şen ve Güneş'in ailesiyle birlikte yerinde takip ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"17 Mart 2020 günü, Saat 12.05'te Ovacık yolundaki Anafatma mevkisinde, Munzur Nehri'nde görev öncesi icra edilen tatbikat sırasında, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Munzur Nehri'nde botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşmüştür. JAK'ta görev yaparken birçok arama kurtarma faaliyetine katılan, son olarak da Elazığ depremimde enkaz altından birçok vatandaşımızı sağ olarak kurtarılmasına vesile olan kahraman arkadaşımızın bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarımıza Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na arama kurtarma köpek unsurları, trafik timi, olay yeri inceleme timi, JÖH timleri, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, Tunceli AFAD ekibi ve AFAD gönüllüleri, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, arama kurtarma timleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi, Elazığ, Rize ve Ordu il emniyet müdürlüklerine bağlı SAK timleri, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis özel harekat kimlerinin katılımı ve vatandaşlarımızın desteği ile mevsim şartları da dikkate alınarak aralıksız devam edilmektedir."

GÜLİSTAN DOKU'DAN BUGÜN DE HABER YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 89'uncu günde devam etti. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü ancak Gülistan Doku'dan ize rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Munzur Nehri

Nehir üzerindeki köprü altına kurulan bariyer

Munzur nehrinde arama çalışmaları

Vali ve komutanların bölgedeki çalışmaları takip etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (3)

MANTAR TOPLANMASI YASAKLANDI

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, kuzu göbeği mantarının toplanmasının yasaklandığını duyurdu. Kaymakam Hülür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İstanbul ve diğer illerden gelenleri engellemek için 3 farklı kontrol noktası oluşturuyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok önemli mazereti olmayanlara kesinlikle izin verilmeyecektir. İstanbul ve diğer illerden gelenlere 14 günlük sıhhi gözetim tedbiri uygulanacak, uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası, tekrarı halinde idari ve adli işlem uygulanacaktır. İlçemiz genelinde büyük rağbet gören 'kuzu göbeği' mantarının toplanması vb. faaliyetler yasak olup, yapılması halinde idari ve adli işlem başlatılacaktır."

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),