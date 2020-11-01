DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, gözyaşları ile toprağa verildi.

İzmir'de meydana gelen depremin ateşi, Bursa'nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan- Bahriye İnan çiftinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, Bayraklı'daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalanırken, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

22 SAAT SONRA ULAŞILDI

Depremin meydana geldiği sırada işte olan anne ve baba ise sarsıntı olur olmaz geldikleri evlerinde büyük şok yaşadı. Talihsiz Elif'in cansız bedenine, yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Elif İnan'ın, 14 yaşındaki ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve geldikleri, Aylin'in evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, Elif İnan'ın tek başına eve çıktığı öğrenildi.

BİNLERCE İNSAN UĞURLADI

Elif İnan'ın cenazesi, gece saatlerinde Orhangazi ilçesine getirildi. Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan köy meydanındaki cenaze töreninde anne Bahriye İnan, baba Hasan İnan ve depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin İnan gözyaşlarına boğuldu. Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna kıldırdığı cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve binlerce vatandaş katıldı. Elif İnan, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Cenazede güçlükle ayakta durabilen anne Bahriye İnan, gözyaşları içerisinde kızını kurtaramadıklarını belirterek büyük üzüntü yaşadı.

Baba Hasan İnan ise, oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuru yapmasına rağmen bir şey yapılmadığnı dile getirerek, "Özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum. Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Etüdden geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüd yapalım. Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadıö dedi.

Baba İnan, "Benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesinö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze töreni-Cenazenin eve getirilmesi- Anne ve babasının açıklamaları-Cenazenin köy meydanına getirilmesi, omuzlarda taşınması-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkan fotoğraflar yürek burktu

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.

İzmir'de yaşanan depremin ardından son alınan bilgelere göre 58 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi de yaralandı. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok kişi enkaz altında kurtarıldı. Depremde yerle bir olan ve en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışıyor. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ekiplerin enkazda bulduğu fotoğraf albümleri de toplanıyor. AFAD Koordinasyon ekibinin TIR'ı yanında toplanan ve mutlu anıların yer aldığı çok sayıda fotoğraf görenlerin yüreğini burkuyor. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD görevlisi, "Enkazdan çıkartılan fotoğraflar bu alanda toplanıyor. İki çifte ait çok sayıda mutlu anıların yer aldığı fotoğraf var, ancak kim olduklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraflardan onları tanıyan yakınları bize ulaşıp, alabilirler. Enkaz altındalar ise inşallah sağ olarak kurtulurlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Enkazdan çıkarılan fotoğrafların toplandığı alandan görüntü-Enkazdan çıkan fotoğrafların sahiplerinin ve yakınlarını bulunması için incelenmesi-Vatandaşların fotoğraflara bakması-AFAD görevlisi ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ İZMİR,

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Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştığı iddia edildi

İZMİR'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişinin afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edildi.

Geçen cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar sürerken hemen her noktada AFAD, Kızılay ve çeşitli belediyeler tarafından vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılmaya devam ediyor. Bayraklı'da bir vatandaşın, ücretsiz olarak dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp iş yerlerine satmaya çalıştığı iddia edildi. Bayraklı'da çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydetti. Görüntülerde ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri sattığı iddia edilen vatandaşın önce bir iş yerine girdiği, videoyu çeken kişi tepki gösterdikten sonra ise iki eline poşetlerini alarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Vatandaş kamera görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

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Aracın üzerinde unutarak yolda düşürdüğü para dolu çantayı güvenlik buldu KIRŞEHİR'de iş insanı A.K., konakladığı otelin otoparkındaki aracına bineceği sırada otomobilin üzerine koyduğu içerisinde yaklaşık 3 bin dolar, 2 bin TL ve ziynet eşyası bulunan çantayı unutarak yola çıktı. Aracın hareket etmesiyle yere düşen çanta gece saatlerinde otelin güvenlik görevlisi tarafından bulunup, sahibine teslim edildi. Çantayı bulan güvenlik görevlisi Veli Ekici, "5 senedir burada çalışıyorum ben insanlık vazifemi yaptım" dedi.

Olay, 23 Ekim'de meydana geldi. İş insanı A.K., akşam saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak, park halindeki otomobilin yanına gitti. A.K. bu sırada otomobilin kapısını açmak için elindeki 3 bin dolar, 2 bin TL ve ziynet eşyası bulunan çantayı aracın üzerine koydu. Daha sonra kapıyı açan A.K., çantayı unutup, aracına binerek, hareket etti. Yaklaşık 300 metre sonra otomobilin üzerindeki çanta, otel girişinde düştü. Gece saatlerinde otel bahçesinde dolaşan otelin özel güvenlik görevlisi Veli Ekici (43), yerde çanta olduğunu fark etti. Çanta içerisinde para olduğunu gören Ekici, durumu otel müdürü Haydar Zengin'e bildirdi. Otelin güvenlik kamerasının incelenmesiyle çantayı A.K.'nın düşürdüğü belirlendi. Bunun üzerine telefonla aranıp, bilgi verilen A.K., otele gelerek, çantayı teslim aldı.

'BEN İNSANLIK VAZİFEMİ YAPTIM'Otel Müdürü Haydar Zengin, duyarlı davranışından dolayı güvenlik görevlisi Veli Ekici'ye bir maaş ikramiye verdiklerini söyleyerek, "Veli Bey'e bu ahlaklı davranışından dolayı teşekkür ederim. Ahiliğin başkenti Kırşehir'de böyle bir olayın yaşanması bizi çok mutlu etti. Kendisine de bir maaş ikramiye hediye ediyoruz. İyi ki bizimle çalışıyor" dedi.Veli Ekici ise "Rutin kontrollerde çantayı gördüm. İçini açtım, baktım içerisinde para ve değerli eşya vardı. Doğrudan müdürüme getirdim. Müdürüm de tutanağını tuttu sahibini de güvenlik kamerasından tespit ettik. 5 senedir burada çalışıyorum ben insanlık vazifemi yaptım" diye konuştu. Öte yandan A.K.'nın da Veli Ekici'ye bir maaş ikramiye vereceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Güvenlik kamera görüntüsüGüvenlik görevlisinin işini yaparken görüntüsüGüvenlik görevlisi ve otel müdürü ile röportajDiğer görüntüler

HABER: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR

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Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar

ADIYAMAN'da, tek katlı eve giren şüpheliler, içinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alıp, kaçtı. Polisin, şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Hatip'e ait eve kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerisinde 4 bin 500 lira para bulunan cüzdanın da olduğu çantayı alarak, kaçtı. Eve gelen Hatip, çantasını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelerek, inceleme başlatan polis ekipleri, evin yakınındaki boş arazide kadına ait çantayı buldu. Polis, cüzdanın olmadığı çanta ile evde parmak izi incelemesi yaptı. Şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriPolis ekipleriÇantaOlay yeri inceleme ekipleriOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıÇantanın içerisinde bulunan malzemeler-Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Protokol yola parke taşı döşedi, evin dış duvarını boyadı

KIRIKKALE'de, 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi kapsamında Vali Yunus Sezer ile beraberindeki protokol üyeleri, Sulakyurt ilçesine bağlı Ağayli köyü yoluna parke taşı döşeyip, bir evin dış duvarını boyadı.

Kırıkkale Valiliği'nce başlatılan 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi kapsamında köylerin girişinden itibaren bütün eksikler tamamlanarak, çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Birincisi Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde başlatılan projenin, ikinci etabı Sulakyurt ilçesine bağlı Ağayli köyünde devam etti. Buradaki programa, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Sezer, "Güzel bir projeye başladık. İnşallah bütün köylerimizi bu şekilde ziyaret edip, köylülerimizde hemhal olup, hem de köyümüzün bütün ihtiyaçlarını gidermeyi rabbim bize nasip eder. Birlikte olunca yapılan işlerin güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Biz, 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesiyle bütün köylerimizde kaymakamımızın sıraladığı işleri yapmaya çalışacağız. Yani köylerde kurulan kilit parke tesisiyle beraber, köylerimizin köy içi düzenlemelerini yapacağız" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Vali Sezer beraberinde Milletvekili Can ve diğer protokol üyeleri ile birlikte yola parke taşı döşeyip, bir evin dış duvarını boyadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Programdan görüntü-Konuşmalar

-Detay

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE

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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin yeni durağı Elazığ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Elazığ'da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalan materyaller, kıyafetler ve o günleri anlatan fotoğraflar sergileniyor. Aynı zamanda dijital gösterilerin de sunulduğu mobil müzeye vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirler alınarak, 10'ar kişilik gruplar halinde alınıyor.

'ELAZIĞ 40'INCI KENT'

Elazığ'ın konakladıkları 40'ıncı kent olduğunu ve bundan sonraki duraklarının Tunceli olduğunu belirten proje koordinatörü Engin Karataş, "Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşları'nı anlatıyoruz. Bu vitrinlerin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görsellerle bu destan halkımıza tanıtılıyor. Elazığ'da yediden yetmişe tüm misafirlerimiz müzemize ilgi gösterdi. Bu hizmet buraya geldiği için bize teşekkür ettiler. Özellikle küçük yaştaki arkadaşlarımızın çok büyük ilgilerini görüyoruz. Bu tür şeylerin Elazığ'da bulunmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler" dedi.

Mobil müzeyi gezmeye gelen Ecrin Altıngök de (11), "Buraya gelmek gerçekten çok ayrı bir duygu. Şehitlerimizin o zamanki savaşları ve orada verdikleri mücadelenin burada anlatılması bizim için ayrı bir gurur. Tarihimizi bilmek bizi daha iyi bir geleceğe taşır. Buraya gelip, burada olmak büyük bir gurur. Şehitlerimiz için de çok üzülüyorum" diye konuştu.