DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

25.11.2020 22:57
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İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti.

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Gök (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İYİ Parti Strateji ve Toplumsal Politikalardan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Dr. Murat Gök, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka Mavişehir semtindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gök'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Murat Gök'ün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gök'ün ölümü, yakınlarını yasa boğdu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Gök'le ilgili bir paylaşım yaptı. Gök'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." diyerek taziyelerini iletti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Hurdaya dönen arabadan yaralı çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde,  direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille  refüja çarptı ardından takla atarak durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Düzeyn Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Demirtaş (24) idaresindeki 35 EFV 72 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kaybetmesi sonucu refüja çarptı ardından takla atarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Demirtaş itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Demirtaş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Mehmet Demirtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp Krizi, Karşıyaka, İYİ Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


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