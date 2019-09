Dha yurt bülteni - 3

'Antalya 16 milyon turisti rahat görecek'

Antalya, yıl başında hedeflediği 16 milyonluk turist hedefinin 10.7 milyonunu 8 ayda gerçekleştirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Antalya, sezon hedefini çok rahat bir şekilde gerçekleştirecek" dedi.

Dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü kent Antalya, turizm rekorları kırmaya devam ediyor. 2019 yılında her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan kent, yıl başında konulan 16 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor.

Geçen yıla göre yüzde 17 artış yakalayan turizm verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Rakamların bu şekilde seyredeceğini biliyorduk. Ağustos ayı geçen seneye göre yüzde 18, Antalya genel olarak ise yüzde 17 civarında artış yakaladı. Geçen seneki rakamlara ve bu yılki rakamlara tekrar bakacak olursak Antalya çok rahat bir şekilde hedefini gerçekleştirmiş şekilde sezonu kapatacak diyebiliriz" dedi.

ALMAN TURİST RAKAMLARI 2021'DE ANCAK DÜZELİR

Rusya'dan gelen turistlerle ilgili rakamlardan oldukça memnun olduklarını ifade eden Başkan Ayık, Rusya'da en iyi rakamları 2014 yılında gördüklerini ifade etti. Bu yıl sadece Rusya'dan 6 milyon ziyaretçi beklediklerini anlatan Başkan Ayık, "Almanya için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Almanya için 2018 yılından bu yana artış devam ediyor ama onlarda da en iyi rakamları 2015 yılında yakalamıştık. Hala 2015'in gerisindeyiz. 2020-2021 yılında ancak 2015 rakamlarını yakalayabiliriz" dedi.

YENİ PAZARLAR

Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre pazarlarında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını da ifade eden Başkan Ayık, bu pazarlarda eskiden gördükleri rakamların gerisinde olduklarını kaydetti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Balkan ülkeleri olmak üzere 20'ye yakın ülkede yeni pazarlara girdiklerini ve artış yakaladıklarını aktaran Osman Ayık, "Bir diğer önemli pazar daha var, İngiltere pazarı. Artık Avrupa Birliği üyesi olmadığı için orada da ciddi artışlar yapıyoruz. Bu bizim için sevindirici. Antalya yakın gelecekte 20 milyon rakamlarını telaffuz edebilir" diye konuştu.

2019 yılı 8 ayında yüzde 17 civarı bir artış beklediklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Başkan Ayık, "Önümüzdeki aylarda bu temponun devam edeceğini düşünüyoruz. Ekim- Kasım aylarında geçmiş yılların üstünde bir artış da yakalayabiliriz. Sezon sonunda 16 milyon rakamını yakalamış oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü

Röp: Osman Ayık

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

VAN, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine yapılan atamaları protesto etmek için terör örgütü PKK'nın talimatıyla bombalı eylem yapmaya hazırlandığı belirlenen, 2'si çocuk 7 kişi, Adana'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Adana polisi, terör örgütü PKK üyelerinin Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine yapılan atamaları protesto etmek için eylem yapacağı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Barboros Mahallesi'nde 2 kişinin devriye gezen polise el yapımı patlayıcı ile saldıracağı daha sonra bölgeye gelecek polis ekiplerine pompalı tüfeklerle saldırı düzenleneceği belirlendi. Bunun üzerine 2'si çocuk 7 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ele geçti. Şüpheliler sorgulanmak üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Zırhlı polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

Polis araçların baskın noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inişi

Özel harekat polislerinin evin bahçe kapısı açıp, binaya girmesi

Polislerin merdivenden yukarı çıkması

Polislerin "Aç kapıyı" diye bağırması

Sokaktaki zırhlı araçlardan görüntü

Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Şüphelinin evden çıkartılması

Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi

Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen şüpheli

Süre: 01'55" Boyut: 215 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Çaldığı bisikleti, motosikletle sürerek götürdü

Adana'da çaldığı bisikleti, motosikletle sürerek götüren Vedat Y. (42) tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne koyduğu bisikletinin çalındığını fark eden, S.Y. polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, bisikleti hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Vedat Y.'nın çaldığı, şüphelinin ayrıca çaldığı bisikleti motosikletle sürerek götürdüğü güvenlik kameraları tarafından saptandı. Ekipler ayrıca, Vedat Y.'nin Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsün içinde 6 bin 415 lira bulunan çantayı da çaldığı ortaya çıktı. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bircan K.'nın çantası çalındıktan sonra fenalık geçirdi.

Kısa sürede yakalanan, Vedat Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

Hırsızın yolcu minübüsünden hırsızlık yapması

Hırsızın Çaldığı bisikleti motor ile götürmesi

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE: 02'07" BOYUT: 235 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:/ADANA,

Dünya rekortmeninden Sivas Kongresi'nin 100. yılında anı dalışı

Dünya rekortmeni, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği'nin milli sporcusu Birgül Erken, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına Antalya'nın Kaş ilçesinde yatay anı dalışı gerçekleştirdi.

Geçen yıl 60 metreyle 'Tek nefesle sualtında bisikletle en uzun mesafe dünya rekoru'nu kıran, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası başarıları bulunan serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, AFAD Sivas Şubesi işbirliğinde Kaş Kaymakamlığı ve Kaş'taki bir dalış eğitim merkezinin sahibi Hasan Kırbaş'ın desteğiyle Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısında Kaş Liman ağzında 'Sivas Kongresi Anı Dalışı' gerçekleştirdi. Su üstünde dalışa eşlik eden arkadaşlarıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan Birgül Erken, yapılan saygı duruşunun ardından anı dalışını gerçekleştirdi. Yatay olarak dalış yapan Erken 100 metrelik dalış mesafesini 01.30 dakikada gerçekleştirdi.

Birgül Erken, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, 'Manda ve himaye' fikrinin reddedilerek, ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, 108 gün milli mücadeleye merkezlik yapmış olan Sivas'taki tarihi kongrenin 100. yıl coşkusunu, bir cumhuriyet kızı, milli bir sporcu olarak Kaş'ta yaşatmak istedim. Bu önemli günü Kaş'ta 100 metre anı dalışı yaparak, gençlerimize, tüm ülkemize anımsatmak, gelecek kuşaklara taşımak istedim. Bu anlamlı günde yaptığım anı dalışımı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize ithaf ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Dalışın sualtı görüntüleri

HABER: Ahmet ACAR- KAMERA: KAŞ (Antalya),

İslahiye'de Üzüm ve Biber Festivali coşkulu başladı

İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 3'üncü Geleneksel 'İslahiye Belediyesi Üzüm ve Biber Festivali' coşkuyla başladı.

İlçede yetiştirilen sofralık üzüm ile kırmızıbiberi tanıtmak için bu yıl da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İslahiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Geleneksel Üzüm ve Biber Festivali başyadı. Altınüzüm Mahallesi meydanında başlayan festivalin açılış törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

En iyi üzüm yarışmasına katılan üzümlerin yer aldığı standı gezen protokol üyeleri sofralık üzüm ile üzüm suyunun tadına baktı. Törende konuşan Belediye Başkanı Kemal Vural, "İslahiye'de 50 bin dönüm alanda birinci sınıf sofralık üzüm yetiştirilmektedir. Üzüm üreticisi desteklenmelidir. Bu anlamda üzüm suyu sıkma makinesi alarak çiftçimizin hizmetine sunduk. Pekmezimizimi kendimiz üreteceğiz. Kuru üzümümüzü kendimiz hazırlayarak Türkiye ve Avrupa pazarına girmeyi hedefliyoruzö dedi.

Düzenlenen en iyi üzüm yarışmasında ise jüri tarafından üzümler, görünüm, büyüklük, kalite, aroması ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. İlk üçe giren yarışmacılara kam, yarım ve çeyrek altın olmak üzere ödül verildi.

Festival kapsamında Ayaz Erzen sahne alarak Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi. Protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Görüntü Dökümü

-Altınüzüm mahallesi

-Protokol üyelerinin üzüm standını ziyareti

-Belediye Başkanı Kemal Vural'ın konuşması

-Milletvekili Derya Bakbak'ın konuşması

-Ödül töreni

-Sanatçı Ayaz Erzen türküleri

-Protokolün vatandaşlarla birlikte halay çekmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 307 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Domates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi. Batman, tarlada kalan karpuzun 35 kuruşa alıcı bulamadığından yakındı.

Kış mevsiminde yüksek fiyatlar nedeniyle komisyoncuların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Kışın da açıkladık. Ürün fiyatları arz-talep dengesine göre kurulur. Haller borsa gibidir. Şu an ürün bolluğu yaşandığı için fiyatlar oldukça düşük" dedi. Fiyatların yükseldiği zaman faturanın esnafa kesildiğini dile getiren Ali Batman, "Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 TL'ye satamıyor. Soğan da kışın 7-8 TL fiyatıyla terörist listesine girmişti. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 TL'yi bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞELİM

Domates, soğan, patates gibi iç piyasada bol olan ürünlerin ihraç da edilemediği için esnafı zarara uğrattığını anlatan Batman, şunları söyledi:

"Yaklaşık 300 tane üyem var. 286 tanesinin bankalara korkunç derecede faizli borcu var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Türkiye'de hallerle, tarımla uğraşan başkanları bir seferlik toplantıya çağırırsa, sebze ve meyveyle ilgili çok değerli bilgiler vereceğimize inanıyorum. Bir sürü deneyimli arkadaşımız var. Dışarıda vatandaşın ucuz sebze-meyve yemesini sağlamak için, üreticilerin mağdur olmaması için çok değerli bilgiler verebiliriz. Korsan satışların hallere ve devlete ne kadar zarar verdiğini anlatabiliriz. Bildirim çıkardılar, hal dışı tüccarlar istediği şekilde ürününü satıyor. Hal Müdürlüğü'nün hal dışı tüccarda 8 milyon TL alacağı var ve bu parayı tahsil edemiyor. Ama hal içerisindeki esnafların faturasız, belgesiz, vergisiz satış yapma şansı yok. Cumhurbaşkanımız bizi saraya toplarsa ne kadar haklı olduğumuza kanaat getirecektir."

Görüntü Dökümü

Odası Başkanı Ali Batman ile röp

Domates,soğan detayları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Edirne'de 70 kaçak göçmen yakalandı



Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Düzenlenen opersyonla lastik botları durduran ekipler Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu, 20'si çocuk, 16'sı kadın toplam 70 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HABER: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),

