DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

30.10.2020 10:36
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Otomobil, takla attı: ağabeyi öldü, kardeşi yaralandıKONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Erdoğan (38) hayatını kaybetti, kardeşi Selçuk Erdoğan (32) yaralandı.

Otomobil, takla attı: ağabeyi öldü, kardeşi yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Erdoğan (38) hayatını kaybetti, kardeşi Selçuk Erdoğan (32) yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Sarıtopallı mevkisinde meydana geldi.  Fatih Erdoğan yönetimindeki  42 CTU 083  plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçip, takla atarak ağaçlık alandaki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Selçuk Erdoğan da yaralandı. Yaralı Erdoğan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Erdoğan'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Kaza yerinden detayJandarmanın inceleme yapması Araç ve cesetten detayGenel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ, KONYA

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Doktorun otomobilinden camını kırarak laptop çalan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA'da hastane otoparkında doktorun park ettiği otomobilin camını kırarak laptop çalan 2 şüpheli tutuklandı.Olay, 23 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre hastanede üroloji doktoru olarak çalışan Mustafa Zühtü Tansuğ, otomobilini hastane otoparkına park etti. Kısa süre sonra otomobilin başına gelen 2 şüpheli, otomobilin camını kırarak araçta bulunan laptopu alarak kaçtı. Olayın ardından haber verilmesi üzerine polis ekipleri otomobil üzerinde inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 2 kişiyi tespit etti. Murat Gezer ve Fırat Kolkol olduğu tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bulunan laptop polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Laptop, Doktor Mustafa Zühtü Tansuğ'a teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Gezer ve Fırat Kolkol, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Mustafa Yusuf KANTARLI- Kamera: ADANA,

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Bursa'da, taksi dolmuşun kediyi ezme anı kamerada

BURSA'da, otomobilin ezdiği kedinin ölüm anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sokaktaki hayvanları besleyen esnaf Yasin Şenel Efe, "Kediyi poşet gibi ezip yoluna devam etti. Şikayetçi olacağızö dedi.Olay, cumartesi günü, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Koğukçınar-Heykel hattında çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 D 0572 plakalı taksi dolmuş, Koğukçınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir sokak kedisini ezdi. Dolmuşun altında ezilen kedi, çırpınarak yol ortasında can verirken, dolmuş sürücüsü yoluna devam etti. Sürücünün duyarsızlığı, mahalle esnafının tepkisine neden oldu. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir sokak kedisinin kısa bir süre ölen kedinin başında beklemesi ise dikkat çekti."POŞET EZMİŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ"Cadde üzerinde hız kesici tümsek bulunmadığı için araçların hızlı hareket ettiğini belirten mahalle esnafından Yasin Şenel Efe, "Caddemiz alternatif güzergah üzerinde. Burada sokak hayvanları var. Biz de onlara elimizden geldiğince yem vermeye çalışıyoruz. Biraz yukarıda da okul var. Okul şu an pandemiden dolayı kapalı ama cadde işlek bir cadde. Araçlar bu caddede oldukça hızlı bir şekilde seyrediyor. Yol boyunca da herhangi bir uyarı levhası da yok. Benim kendi düşüncem, buraya kasis yapılsın. Yetkililerden rica ediyoruz. Burada bir kedi araba altında kaldı, yarın bir çocuğa da olabilir. Bu nedenle endişeliyiz. Geçen günkü olayın görüntülerini izledim. Kedi yola çıkıyor, araç da hızlı geldiği için eziliyor. Tabi bu tip olaylar herkesin başına gelebilir ama dolmuş şoförü sanki bir şey olmamış gibi yolda bir poşeti ezmiş gibi devam ediyor" dedi."KONUYU GEREKEN YERLERE BİLDİRECEĞİM"Mahalledeki sokak kedilerine her gün mama verdiğini söyleyen bir başka esnaf Hakan Atilla, kedinin ölümüne sebep olan dolmuş şoföründen şikayetçi olacağını belirtti. Sokak hayvanlarına karşı insanların duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini belirten Atilla, "Sabah akşam sokak hayvanlarına mama veriyorum. Bakabildiğimiz kadar hem dükkanın önünde hem de mahalle aralarında bakmaya çalışıyoruz. Tepkiler almamıza rağmen mamalarını ihmal etmiyoruz. Sokak üzeri olduğu için gelen geçen araçların altında kalan kedilerimiz oluyor. Yol çalışması yapıldıktan sonra araç geçişleri hızlı olmaya başladı. Osmangazi Belediyesi'nden ricamız, araçların hızını kesebilecek tümsek ya da bariyer koymaları. Geçtiğimiz gün bir kedimiz yol üzerinde ezildi. Şoförü şikayet edeceğimizi söyledik. Gelip özür dilemesi gerekirken tehdit içerikli kelimeler kullandı. Ben de gereken cevabı verdim. Plakası, kamera kayıtları var. Gereken yerlere bildireceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kedinin ezilme anı güvenlik kamerası-Kedi ezildikten sonra başka bir kedinin yanına girmesi güvenlik kamerası-Caddeden görüntüler-Caddede dolanan kedilerden görüntüler-Röportajlar-Detaylar

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla, 2 kişinin evlerinde hazırladıkları sahte içkiyi piyasa süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli C.G. ile H.Ş.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih Erdoğan, Otomobil, Ereğli, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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