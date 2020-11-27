DHA YURT BÜLTENİ -3 - Son Dakika

Tarla anlaşmazlığı nedeniyle kaçırdıkları kişiyi işkenceyle öldürdüler

ADANA'da Cihat Ercan'dan tarım arazisini 60 bin lira karşılığı kiralayan Eren Yiğit, arsayı devralamayınca parasını istedi. Eren Yiğit parayı ve arsayı alamayınca, ağabeyi Umut Yiğit ve arkadaşları Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S. ile birlikte Ercan'ı kaçırıp, bir bahçe evinde darbedip işkence etti. Özel bir hastaneye bırakılan Ercan, hayatını kaybetti. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 22 Kasım'da sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat Ercan, tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen arsayı devretmeyince Yiğit, verdiği parayı geri istedi. Yiğit, parasını alamayınca evine gittiği Cihat Ercan'ı konuşmak istediğini söyleyerek arabayla başka bir yere götürdü. Ercan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, olay günü saat 18.00 sıralarında kentteki özel bir hastanenin önüne bırakılan yaralı bir kişinin, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden olduğu değerlendirilen Eren Yiğit'in kardeşi Umut Yiğit'i evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren cinayet dedektifleri, Cihat Ercan'ı, Eren Yiğit, Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S.'nin darbettiği ve ölümüne neden olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı.BAHÇE EVİNDE İŞKENCE ETMİŞLERPolisin çalışması sonucu Cihat Ercan'ın evinden kaçırıldıktan sonra Adana'daki bir bahçe evine getirildiği ve burada işkence edildiği ortaya çıktı. Ercan'ın elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darbedildiği, başının suya sokulduğu öğrenildi. Şüphelilerden Eren Yiğit'in, Ercan'ın sırtında 2 bilardo sopası kırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Eren Yiğit'in, ifadesinde, öldürmek istemediklerini, paralarını almak için korkutmak amacıyla Ercan'ı darbettiklerini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Yiğit, Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman ve Serdal Şeker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Murat S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.