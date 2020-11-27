DHA YURT BÜLTENİ -3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -3

27.11.2020 10:30
DHA YURT BÜLTENİ -3, System.String[]

Tarla anlaşmazlığı nedeniyle kaçırdıkları kişiyi işkenceyle öldürdülerADANA'da Cihat Ercan'dan tarım arazisini 60 bin lira karşılığı kiralayan Eren Yiğit, arsayı devralamayınca parasını istedi.

Tarla anlaşmazlığı nedeniyle kaçırdıkları kişiyi işkenceyle öldürdüler

ADANA'da Cihat Ercan'dan tarım arazisini 60 bin lira karşılığı kiralayan Eren Yiğit, arsayı devralamayınca parasını istedi. Eren Yiğit parayı ve arsayı alamayınca, ağabeyi Umut Yiğit ve arkadaşları Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S. ile birlikte Ercan'ı kaçırıp, bir bahçe evinde darbedip işkence etti. Özel bir hastaneye bırakılan Ercan, hayatını kaybetti. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 22 Kasım'da sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat Ercan, tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen arsayı devretmeyince Yiğit, verdiği parayı geri istedi. Yiğit, parasını alamayınca evine gittiği Cihat Ercan'ı konuşmak istediğini söyleyerek arabayla başka bir yere götürdü. Ercan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, olay günü saat 18.00 sıralarında kentteki özel bir hastanenin önüne bırakılan yaralı bir kişinin, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden olduğu değerlendirilen Eren Yiğit'in kardeşi Umut Yiğit'i evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren cinayet dedektifleri, Cihat Ercan'ı, Eren Yiğit, Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S.'nin darbettiği ve ölümüne neden olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı.BAHÇE EVİNDE İŞKENCE ETMİŞLERPolisin çalışması sonucu Cihat Ercan'ın evinden kaçırıldıktan sonra Adana'daki bir bahçe evine getirildiği ve burada işkence edildiği ortaya çıktı. Ercan'ın elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darbedildiği, başının suya sokulduğu öğrenildi. Şüphelilerden Eren Yiğit'in, Ercan'ın sırtında 2 bilardo sopası kırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Eren Yiğit'in, ifadesinde, öldürmek istemediklerini, paralarını almak için korkutmak amacıyla Ercan'ı darbettiklerini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Yiğit, Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman ve Serdal Şeker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Murat S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeynel Abidin, Edip Erdoğan, Adana, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -3 - Son Dakika


Son Dakika

ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Çay ocağında çıkan yangına müdahale etmek isteyen gençler ölümden döndü
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar         
10:39
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış         
09:38
Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı         
09:32
Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı         
09:16
Piyasa değeri 20 milyonu bulan 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet depoda çürümeye terk edildi Piyasa değeri 20 milyonu bulan 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet depoda çürümeye terk edildi         
08:41
Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor         
08:04
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ -3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei