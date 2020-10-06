DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Oğlunun katillerine verilen cezayı az bulan babadan bıçaklı eylem

ANTALYA'da tabancayla öldürülen Muratcan Öztürk'ün (23) babası Mehmet Emin Öztürk (64), iki sanık kardeşe 15'er yıl hapis verilmesine, Antalya Adliyesi önünde şah damarına bıçak dayayarak tepki gösterdi. Elinde öldürülen oğlunun fotoğrafı, boynunda Türk bayrağı olan babayı, adliyede görevli polisler sakinleştirdi.

Olay, 2 Eylül 2018'de, Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile aynı gece Lara'daki bir gece kulübüne girişte sorun yaşadığı Bülent Keme ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Çalışanların ayırdığı kavga, çıkışta da devam etti. Kavga sırasında Bülent Keme, Öztürk'ü alnından tabancayla vurup, öldürdü. Kaçan Bülent Keme, Manavgat ilçesinde yakalandı. Keme ile birlikte cinayete iştirakten gözaltına alınan kardeşi Erdal Keme, tutuklandı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Bülent Keme 27 yıl 1 ay hapis cezası alırken, kardeşi Erdal Keme 12 yıl 6 ay, aynı olayda yer alan Veli Kaya ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Taraflar kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada, 2 sanığa verilen cezada değişikliğe gidildi. Bülent Keme'nin cezası indirimlerle 15 yıla düşürüldü. Cinayete iştirakten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Erdal Keme'nin cezası ise 15 yıla çıkarıldı. Sanık Veli Kaya'nın 4 yıl 6 ay olan hapis cezası da 1 yıl 11 aya düşürüldü. Kararın ardından baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Öztürk, gözyaşına boğuldu.'ADALET İSTİYORUM'Mehmet Emin Öztürk, dün akşam saatlerinde boynunda Türk bayrağı, elinde öldürülen oğlunun fotoğrafıyla sokaklarda dolaşarak, adalet isteğini söyledi. Antalya Adliyesi önüne kadar gelen Öztürk, protestosunu burada da sürdürmek istedi. Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerini görünce şah damarına bıçak dayayan Öztürk, adalet istediğini belirterek gözyaşı döktü. Olaya polis ve adliye özel güvenliği müdahale etti. Öztürk, polisin ikna etmesinin ardından sakinleştirildi.SANIK DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞMuratcan Öztürk'ü öldüren Bülent Keme'nin, 2002 yılında da cinayet işlediği ortaya çıktı. Keme'nin 6 yıl hapis yattıktan sonra çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehmet Emin Öztürk'ün yolda elinde oğlunun fotoğrafı, boynunda bayrakla vatandaşlara hitap etmesiMehmet Emin Öztürk'ün vatandaşlara 'Adalet istiyorum' diyerek seslenmesiMehmet Emin Öztürk'ün kalabalık içinde adliye önüne kadar yürümesi Öztürk'ün adliye önünde de 'Oğlumu öldürdüler. Katiller 15 yıl ceza aldı. Adelet istiyorum' diyerek bağırmasıYanına polis ve özel güvenlik gelen Mehmet Emin Öztürk'ün elindeki bıçağı şah damarına dayamasıÖztürk'ün güvenlik görevlilerine 'yaklaşmayın, kendimi keserim' demesiİkna çabalarıÖztürk'ün ikna edilerek adliye bahçesine sokulmasıAdliye dış plan

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, kitlesel bağışıklığın en yüksek olduğu şehir olarak gösterdiği Adıyaman'da, vatandaşların birbirleriyle temasının en aza indirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte koronavirüs salgını başladığından bu yana 11 bin 599 kişiye tedbirlere uymadıkları için 11 milyon 736 bin lira ceza kesildiğini, ayrıca 4 bin 710 adreste karantina uygulandığını söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ise "İnsanların tokalaşmak ve yanak yanağa öpüşmekten vazgeçmesi gerekiyor. Kitlesel bağışıklığın sebebi ilimizde vatandaşlarımızın birbirilerine olan aşırı düşkünlüğüdür" dedi.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye genelinde kitlesel bağışıklığın en yüksek görüldüğü kentin Adıyaman olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bağışıklığın en yüksek olduğu kentte virüsün ilk görülmeye başladığı andan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Kurul olarak mart ayından itibaren 206 karar aldıklarını ifade eden Vali Çuhadar, "Bu süreçte ekiplerimiz ile iş yerlerini kontrol ettik. Vatandaşlarımızı uyardık ve filyasyon çalışması yaptık. Halihazırda ilimizde karantinaya uymayan vatandaşlarımızın devlet yurtlarına zorunlu, mecburi ikametleri uygulaması sürmektedir. Bu şekilde yurda yerleştirilen kişi sayısı şu anda 7'dir. Ayrıca yine pandeminin başladığı mart ayından günümüze kadar karantinaya alınan yerleşim sayısı 4 bin 710'dur. Adıyaman'da pandeminin önlenmesi ve kontrol altına alınması hususunda bütün kararlar kararlılıkla alınmakta ve icra etmektedir" dedi.11 MİLYON 736 BİN TL CEZAVali Çuhadar, kararlara uyulma noktasında yaşanan sıkıntıları gidermek için saha ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Vatandaşlarımızın pandemi kurallarına kendi sağlıkları için, ailelerinin sağlıkları için, çocukların, yaşlıların sağlıkları için uymaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etmeleri gerekiyor. Bu zamana kadar sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 11 bin 599 vatandaşımıza 11 milyon 736 bin TL tutarında cezası kestik" diye konuştu.'VATANDAŞLARIN BAĞLILIĞI, BAĞIŞIKLIĞI ARTIRDI'Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ise kentte vatandaşların birbirine olan bağlılığının bağışıklığı artırdığını söyledi. Uyarılara rağmen insanların toplu olarak bir araya gelmeye devam ettiğini ve maske kuralının ihlal edildiğini anlatan Ramazan Çelik, "Kitle bağışıklığın en yüksek Adıyaman'da görülmesinin nedeni insanların bir arada olmasından kaynaklanıyor. Kalabalıklar, kapalı veya açık ortamda hala temas halinde. İnsanların tokalaşmak ve yanak yanağa öpüşmekten vazgeçmesi gerekiyor. Kitlesel bağışıklığın sebebi ilimizde vatandaşlarımızın birbirilerine olan aşırı düşkünlüğüdür" dedi.Kentte yaşayan vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske kuralına yeterli özenin gösterilmemesinden şikayet etti. Vatandaşların büyük bölümünün uyarı ve yazılan cezalara rağmen maske takmamakta inat ettiğini söyleyen Selahattin Aslan, "Uyarılar yapılıyor ama kimse dinlemiyor. Her sokak başında polisler var, buna rağmen hala vatandaşlarımız maske takmamakta ısrarcı. Yazılan cezaların haddi hesabı yok ama vatandaşlarımız tedbirlere uymuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adıyaman görüntüsüGöğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ile röp.Cadde ve sokaklarda olan vatandaşlarAdıyaman Valisi Mahmut Cuhadar ile röp.Vatandaşlardan Ahmet Çincan ile röp.Vatandaşlardan Selahattin Aslan ile röp.Vatandaşlardan Yunus Emre Doğan ile röp.Vatandaşlardan Ali Coşkun ile röp.Kent merkeziAdıyaman KalesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü; fenalaştığı anlar kamerada

Bursa'da yasak olmasına rağmen düzenlenen kızının kına gecesinde oynayan Nermin Benli (38), fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli'nin oynarken yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.Olay, geçen perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Nermin Benli'nin kızı Esmanur Benli (20) için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendi. Aile yakınlarının katıldığı kına gecesinde, Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaştı. Benli, sandalyeye oturacağı sırada dengesini kaybederek, yere düştü. Benli'nin düştüğünü gören davetliler, yanına geldi. Kına eğlencesi sonlandırılırken, ihbar üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin Benli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Benli, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.AORT DAMARININ YIRTILMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİDoktorların ölümünü şüpheli bulması üzerine, Benli'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Benli'nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Benli'nin cenazesi, geçen cumartesi günü memleketi Niğde'nin Bor ilçesine götürüldü. Nermin Benli, kırsal Tepeköy Mahallesi'ndeki köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.KINA GECESİNDE FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Nermin Benli'nin kızının kına gecesinde fenalaşarak, yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde pistte oynayanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı, Nermin Benli'nin kızıyla oynadığı sırada fenalaşarak, yere düştüğü, davetlilerin ise Benli'nin yanına geldiği görülüyor.