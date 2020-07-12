DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Babalarının tacizine maruz kaldıklarını iddia eden 3 kız kardeş adalet istiyor

MERSİN'de küçük yaşlardan itibaren kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 55 yaşındaki babaları S.D.'den şikayetçi olan, 3 kız kardeş adalet çağrısı yaptı.

Cinsel taciz olayının, kardeşlerin ve diğer aile bireylerinin sohbeti sırasında ortaya çıktığı iddia edildi. Kız kardeşlerden H.G.'nin (34) yaşadıklarını anlatmasının ardından diğer kardeşler de cinsel tacize maruz kaldıklarını anlatınca aile büyük şok yaşadı. H.G. ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D., (28), öz babaları S.D.'nin 5-6 yaşlarından itibaren kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürüp, 10 Ocak'ta şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 22 Ocak'ta gözaltına alınan emlakçı baba, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Davanın 14 Temmuz'da görülecek duruşması öncesi adalet çağrısı yapan kardeşler, babalarının tutuklanmasını istedi.

CİNSEL TACİZ 20 YAŞINA KADAR SÜRDÜ

Abla H.G., anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel tacizine maruz kaldıklarını ileri sürdü. Tacizin çocukluktan itibaren başladığını savunan H.G., şunları söyledi:

"6 yaşından 20 yaşına kadar cinsel tacize şiddete maruz kaldım. Yıllarca şiddet de uyguladı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz. Çocukluğumuzdan beri bu travmayı yaşıyoruz. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Mağdur olan başka akrabalar da var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Biz para pul istemiyoruz. O şahıs bize yaşattıklarının karşılığını bulsun istiyoruz. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kaybettiğimiz çocukluğumuzu geri verin bize. Lütfen sesimizi duyunö diye konuştu.

2 DEFA İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşadığı travma nedeniyle 2 kez intihara kalkıştığını ileri süren kız kardeşlerden S.D. (32), "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep koktum. İki defa intihar girişiminde bulundum. Çok büyük korkular yaşadık. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. O şahsın en ağır cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorumö dedi.

TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUZ

Kız kardeşlerden S.D. (28) ise, "Hayatımızın bu anı bile bu kadar zorken çocukluğumuzun nasıl geçtiğini tahmin etmek zor olmamalı. Çocukluğumuz bundan kat kat zor geçti. Hukuk mücadelesi veriyoruz ve sadece vicdanı olan insanlardan destek bekliyoruz. Bize bunları yaşatan şahsın tutuklu yargılanmasını istiyoruzö diye konuştu.

Ailenin avukatı Semra Kabasakal ise şunları söyledi:

"Çocuklar yıllarca babalarının işkence ve tacize maruz kalmış. Birbirlerine anlattıktan sonra olay ortaya çıkınca hukuk mücadelesine girişmişler. Biz her zaman çocuklarımızın yanında olacağız.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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3 kardeş sahilde yürürken

3 kardeş bankta otururken

H.G. ile röportaj

S.D. (32) ile röportaj

S.D. (28) ile röportaj

Avukat Semra Kabasakal ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet

DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından yerli turistler ağırlanmaya başlarken, turizmciler Batı Akdeniz ve Ege'de uygulanan fiyat artışlarının aksine bir önceki yılın fiyatlarıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Çukurova'da başlayan sıcaklar ve nemle birlikte vatandaşlar serinlemek için hem sahile ve hem de yaylalara akın ediyor. Özellikle sahile akın eden vatandaşlar, Akdeniz'in mavi suları ile kumsalının keyfini çıkartırken, diğer taraftan da su sporlarına katılıp, tarihi ve turistik bölgeleri de gezmeyi ihmal etmiyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yerli turistlere hizmet vermeye başladıklarının belirterek, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'in turizmde dünyaya açılan kapısı olan Kızkalesi, müthiş bir yer. Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Çevremizde açık hava müzesi şeklinde tarihi mekanlarımız mevcut. Virüs nedeniyle dünyada büyük sıkıntılar yaşanırken ülkemizde de turizm sektörü de bundan etkilendi. Özellikle yurt dışında yaşayan misafirlerimizin gelmemesi büyük sıkıntılara neden oldu ama biz Kızkalesi olarak 2019 yaz sezonunda uyguladığımız 2020 yaz sezonunda uyguluyoruz. Gelen misafirlerimize sıkıntı yaşatmıyoruz. Tabi duyuyoruz, özellikle Ege'de, Batı Akdeniz'de fiyatlar noktasında çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Fakat biz fiyatları gelen misafirlerimize yansıtmıyoruz. Fiyatlarımız çok makul. Herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz."

Başkan Yardımcısı Öztop, koronavirüsle mücadele kapsamında Kızkalesi'nde çok ciddi çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Gerçekten plajda çok ciddi bir çalışma yapıldı. Oteller hazır, yataklar temiz. Virüs kapsamındaki çalışmaların tamamı yapıldı. Tabi Kızkalesi sadece kum, deniz ve güneş değil, yat turları, deniz sporları alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE UYMUYORLAR

Öte yandan, turizmcilerin aldığı tüm önlemlere rağmen, günü birlik tatile gelenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymaması ile dikkat çekiyor. Tüm uyarılara ve uygulamalara rağmen vatandaşlar hem kumsalda hem de denize sosyal mesafe kurallarına uymayarak denize girip güneşlenmeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızkalesi'nin ve sahilin drone ile çekilen görüntüsü

Sahildeki şemsiye, şezlongların havadan görüntüsü

Yüzenlerin havadan görüntüsü

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ile röp.

Denizdeki Kızkalesi'nden görüntü

Denizdeki vatandaşların görüntüsü

Denizdeki kalabalığın görüntüsü

Sahildeki kalabalığın görüntüsü

Kalp şeklinin içinden Kızkalesi'nin görüntüsü

Teknenin çektiği paraşüt

Paraşüttekilerin görüntüsü

Kızkalesi yazısı önünde fotoğraf çektirenler

Denizden ve sahilden genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğünlere, sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verildi. Son günlerde düğünlerde takıların gelin-damat yerine cansız mankenlere takılması uygulamasının benzeri Tekirdağ'ın Saray ilçesinin Pazarcık Mahallesi'nde Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğününde yaşandı. Çift açık alanda yapılan düğünlerine gelen misafirler için dezenfektan dağıtırken, takılar da cansız mankenlere takıldı.

Uygulamanın sağlıklı olacağını belirten damat Yusuf Katak, "Haberleri izledik, böyle uygulamanın çok sağlıklı olacağını düşündük. Biz de cansız manken kullanma kararı aldık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gayet güzel kullanışlı bir sistem. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Düğünden görüntü

-Cansız mankene takı takanlar

-Damat Yusuf Katak ile röp.

-Düğünde oynayanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),-

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Başkan Çetin gençleri dinledi

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret ederek, sohbet etti. Çukurova'yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini belirten Başkan Çetin, bu konuda gençlerden destek beklediklerini söyledi.

Çukurova Belediyesi'nin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret eden Başkan Çetin, gençlerle sohbet etti, belediyeden beklentilerini dinledi. Ziyarette gençler, Çetin'e mini bir konser de verdi. Çukurova'yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini ve bu konuda gençlerden destek beklediğini ifade eden Çetin, "Gençlerimiz, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nı sürekli doldursunlar. Burada enstrüman çalsınlar, şarkılar söylesinler, resim yapsınlar, kütüphaneden yararlansınlar. Bu parkta yapılan etkinliklerin artmasını arzu ediyorumö diye konuştu.

Gelecek yıl mayıs ayında yapılması planlanan Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Çukurova Belediyesi olarak Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Yılmaz Güney'i Anma Günleri, Uluslararası Karikatür Festivali gibi Türkiye'de ses getiren önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi bu etkinliklere Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali'ni ekliyoruz. 30 dönüm alan üzerine Jakaranda Ormanı kuruyoruz. İçerisinde Çocuk Köyü de olacak. Bu projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bir cadde festivali olacak. Sizlerin de katılacağını umuyorum.ö