DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Sahte içkinin şifresi 'Musluklar akıyor mu?'

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 853 şişe sahte içki ve üretimde kullanılan 580 litre etil alkol ele geçirdi. Şüphelilerin telefonda dinlenme korkusu yüzünden sahte içkiden 'Musluklar akıyor mu?' diye bahsettiği ortaya çıktı.

Alınan istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde H.U. ve K.P.'nin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğünü belirdikten sonra teknik ve fiziki takip başlattı. Üç ay boyunca şüphelileri takibe alan jandarma, savcılıktan alınan izinle eve baskın yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 853 şişe viski, 580 litre etil alkol, 140 litre içki aroması, 5 litre anason, 2 bin 600 içki şişesi kapağı, 2 bin 25 sahte TAPDK bandrolü, 146 yabancı marka bandrolü, 1800 şişe kapağı, farklı marklara ait 3 bin 500 etiket, 2 bin 800 kapak kapşonu, 150 free shop etiketi, 35 boş bidon, 500 litrelik su tankı, 100 litrelik su tankı, kuru sıkı tabanca, alkolmetre, elektrikli su pompası ele geçirildi.

H.U. ve K.P.'nin, kime ne kadar içki sattıklarına dair kayıt tuttuğu, yakalanma korkusu yüzünden sahte içkiden 'Musluklar akıyor mu' diye bahsettiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü

KONYA'nın Çumra ilçesinde, 2 çocuk annesi Saliha Ö. (26), evli sevgilisi Sadık Akman'ı (34) ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiği iddiasıyla tren garının tuvaletinde tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Saliha Ö., iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile gar tuvaletinde buluştu. Yine iddiaya göre, Akman, Saliha Ö.'yü, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Saliha Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu.

Saliha Ö.'nün polise verdiği ilk ifadesinde, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum" dediği öğrenildi.

Saliha Ö., bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınlarının, Saliha Ö.'ye "Dik dur bacım" diye seslenmeleri dikkat çekti.

Ayakkabıyı deneyip, çaldılar

AKSARAY'da girdikleri apartmanda, daire kapılarının önündeki ayakkabıları deneyip, bir spor ayakkabıyı çalan Afganistan uyruklu Omit C. (18 ) ile S.O. (17), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kapüşon giyen Omit C. ve S.O., girdikleri 6 katlı apartmanda, daire önlerindeki ayakkabılardan kaliteli olanları giyip, denedi. Omit C., ayağına uyan yaklaşık 400 lira değerindeki spor ayakkabısını alıp, S.O. ile birlikte binadan ayrıldı. Şüphelilerin kapı önlerindeki ayakkabıları giyip deneme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah uyandıklarında ayakkabının kapı önünde olmadığını fark eden daire sakini, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

HDP önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2014'te Afyon Kocatepe Üniversitesi 'nde okurken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz (30) için Hakkari 'den gelen Sabri Çelik ile birlikte 150'nci günde 77'ye yükseldi.

Hacire Akar , 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar , mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek için oturma eylemlerine devam ediyor.

AİLE SAYISI 77'YE YÜKSELDİ

Oturma eyleminin 150'nci gününde, evlat nöbetindeki aile sayısı, 77'ye çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Sabri Çelik, oturma eylemine katıldı. Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Çelik, "HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum onlara hiçbir zaman katılmıyordu. Nasıl kandırmışlarsa bilmiyorum. 6 senedir kayıp. Ne mektup gönderiyor ne de telefonla arıyor. Hiç haberimiz yok. Buradan gitmeyeceğiz. 10 yıl da olsa burada kalacağız. Oğlumdan haber almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Oğluma çağrım; gelsinler, devlete teslim olsunlar. Eşimle birlikte geldik, burada bekleyeceğiz" dedi.

Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Kocasinan ilçesinde bulunan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M.'nin (49) örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 2 kişi, 3 gün önce kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da savcılıktan kira artışı soruşturması

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber: Erkan BAY/ ELAZIĞ,