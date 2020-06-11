DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bakan Varank, Kırıkkale'de maske üretim atölyesini ziyaret etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavrüs ile mücadele sürecinde cerrahi maske ihtiyacını karşılamak üzere kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen Kırıkkale'deki günlük 3 milyon maske üretim kapasitesine sahip Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank, Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan cerrahi maske üretim atölyesini ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyarette, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti. Ziyarette atölyeyi gezip, yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, çalışanlar ile sohbet etti.

'ÜRETİM İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE SÜRECEK'

Bakan Varank, atölyedeki makinelerin tamamının MKEK tarafından üretildiğini açıkladı. Bakan Varank, "Valiliğimiz ile birlikte Halk Eğitim Merkezimizle tesisi hayata geçirmiş olduk. Burada üretilen maskelerin tamamı, şuanda Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Sağlık Bakanlığımızın ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Günlük 3 milyon maske üretme kapasitesi var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte elde ettiğimiz koordinasyon kabiliyetinin güzel meyvelerinden bir tanesidir. Buradaki üretim ihtiyaç olduğu sürece sürecek" dedi.

'GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Varank, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde çok başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, "Bunu dünyanın bir çok ülkesi, gelişmiş ülkeler kabul etti. Hem dayanışma, hem vatandaşlarımızın gayreti hem de Türkiye'deki sanayi ve teknoloji kuruluşlarımızın kabiliyetleri ile bir araya gelerek neler başarabileceğimizi göstermiş olduk. Biz mutluyuz. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Varank'tan görüntü

-Bakan Varank'ın atölye incelemesi

-Çalışanlardan görüntü

-Atölyeden görüntü

-Bakan Varank'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Çorapçı cinayeti sanıklarına 15 ve 25 yıl hapis

*- Antalya'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ü (34) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Vesek, 25 yıl, azmettirici olduğu öne sürülen Bahattin Madak ise 15 yıl hapis cezası aldı.

Olay, geçen yıl 31 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan, kaçtı. Mehmet Hür yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü. Soruşturma sonunda olayın şüphelileri Bahattin Madak, eşi F.M. ve Ömer Vesek yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahattin Madak ve Ömer Vesek, 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şüpheli Bahattin Bahattin Madak, eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin Madak, cinayet planı yaptı. Ev ve iş yeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer Vesek ile bir araya gelen Bahattin Madak, miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer Vesek'ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer Vesek bu teklifi kabul ederken, Bahattin Madak da eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü, eşine gösterdi. Bahattin Madak, eşini eve bıraktıktan sonra Ömer Vesek'e haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer Vesek, takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Vesek kaçtı."

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Bahattin Madak ve Ömer Vesek SEGBİS ile katılırken, F.M. salonda hazır bulundu. Savcı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, Ömer Vesek'in, fikir birliği yaptığı diğer sanık Bahattin Madak'ın azmettirmesi ile maktul Mehmet Hür'ü kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bahattin Madak'ın da diğer sanık Ömer Vesek'i azmettirmek, eşi F.M.'nin de yardım etme suçlarını işlediğini belirten savcı, iki sanık için de ömür boyu hapis cezası talep etti.

Duruşmada söz verilen Bahattin Madak, "Suçu benim üzerime yıkmışlar. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki cinayetle alakam yok. Azmettirmedim, suçsuzum. Aylardır hapisteyim. Önce Allah'a, sonra sizin vicdanlarınıza sığınıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ömer Vesek ise cinayetin aydınlatılması için çok çaba sarf ettiğini ifade ederek, "Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Benim gizli saklı hayatım yok. Hayatım boyunca kimseyle kavgalı olmadım. Kimsenin suç ortaklığını yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Adaletinize, vicdanınıza sığınıyorum" diye konuştu.

Sanık avukatları ise cinayet sanığının kesin olarak belirlenmediğine dikkati çekerek, beraat dışında burada verilecek kararların bir üst mahkeme veya Yargıtay'dan döneceğine inandıklarını söyledi. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti Ömer Vesek'e, 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulanan Ömer Vesek, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Vesek ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay hapis aldı.

Bahattin Madak ise azmettirme suçundan önce ömür boyu hapis cezası aldı. Ardından tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan Bahattin Madak'ın cezası 15 yıla düşürüldü. Sanıklara yardımcı olmakla suçlanan Bahattin Madak'ın eşi F.M. ise beraat etti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, -

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Kaçak balık avcıları, ekinlerine zarar vermesini diye nöbet tutuyorlar

VAN'ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kaçak balık avcılarının ekinlerine zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı. Çiftçiler, denetim yapan ekiplere yakalanmak istemeyen kaçak avcıların, Zilan Çayı kenarına ulaşmak için tarlalarından geçtiğini bu nedenle ürünlerinin zarar gördüğünü anlattı.

Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü'ne dökülen tatlı suların kenarında ekili tarlaların sahipleri de kaçak avcılara karşı nöbet tutmaya başladı. Çiftçilerin nöbet tutuğu yerlerin başında ise ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi geliyor.

Çiftçiler, kaçak avcıların denetim yapan ekiplere yakalanmadan Zilan Çayı'na ulaşmak için tarlalarından geçtiğini ve büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünlerine zarar verdiğini söylediler. Çiftçiler bu nedenle tarlalarında nöbet tutmaya karar verdiklerini kaydettiler.

Çiftçi Zülküf Çiçek (39), "Kaçak balık avcılarının güzergahında bulunan 20 dönümlük tarlama, mısır ektim. Büyük emekler harcadım. Bu bölgede sebze, kavun, karpuz yetiştiriciliği yapan arkadaşlarım var. Ancak büyük zarar görmeye başladık. Bunun üzerine mahalledeki çiftçiler olarak gönüllü nöbet tutmaya başladık. Böylelikle ekili arazilerimizin zarar gelmesini önlüyoruz. Kaçak balık avcılığını da önlemiş oluyoruz. Şüpheli bir durum olduğunda hemen jandarmaya haber veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nöbet tutan çiftçiler

-Zülküf Çiçek'in konuşması

-Uğur Kılıç'ın konuşması

-Zilan Çayından görüntüler

-Ekili arazi görüntüsü

-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir market zincirinde çalışan 24 yaşındaki Emre M. (Mert), bu sabah zabıta ekiplerinin işgal gerekçesiyle para cezası keserek traspalete el koymasına çok kızdı. Temin ettiği bir bidon benzini üstüne döken ve kendini yakmaya kalkışan Emre M., ikna edilerek eyleminden vazgeçti.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir zincir markette görevli Emre M., bugün saat 09.30 sıralarında, yeni gelen malları transpaletle mağazaya taşımaya başladı. Bu sırada gelen zabıta ekipleri, kaldırım işgali gerekçesiyle 190 TL'lik para cezası uyguladı. Ayrıca marketin demirbaşı olan transpalete el koydu. Bunun üzerine öfkelenen Emre M., olayın ardından vakit kaybetmeden belediye binasına giderek Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile görüşmek istedi. Başkan Uçar ile toplantıda olduğu gerekçesiyle görüşemeyen Emre M., daha sonra soluğu zabıta komiserinin yanında aldı. Emre M., traspaleti geri istemesine karşın talebine olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Bir bidon benzin temin eden Emre M., öfkeyle işyerinin önüne geldi. Kendini yakmak isteyen Emre M.'yi görenler polise ve sağlık ekibine bildirdi.

İKNA ÇABALARI 45 DAKİKA SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem alarak Emre M.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bir esnaf ile bir sivil polis memuru ellerinde yangın söndürücülerle hazır beklediği görüldü. İkna çalışmaları yaklaşık 45 dakika sürdü. Polisin, zabıta ekiplerinin almış olduğu aracın markete geri getirileceği sözünü vermesi üzerine Emre M., teşebbüsünden vazgeçti. Elindeki benzin bidonu ve çakmağı polise veren Emre M., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kendisini yakmaktan vazgeçen Emre M., olay yerinden götürülürken 2.5 yıldır bu markette çalıştığını ve bugüne kadar 10 defa para cezası kesildiğini söylerken, bu cezaların maaşından kesildiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emre M. etrafındakilere derdini anlatırken

-Emre M. yaklaşan olduğunda benzini üzerine dökerken

-Polisin ikna çabalarından görüntü

-Polisin verdiği söz üzerine ikna olan genç

-Kendini yakmaktan vazgeçerken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaştan sahil keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlanmasının esnetilmesinin ardından çocuk ve torunlarıyla halk plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde izole olan 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, dışarı çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından bugün çocuk ve torunlarıyla sahile gitti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 32, deniz suyu sıcaklığının 14 derece, nemin ise yüzde 56 olarak ölçüldüğü ilçe merkezindeki sahiller doldu. 65 yaş üstü kişiler, bol bol yüzdü. Kimileri denizde çocuklarıyla oyunlar oynarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı da görüldü.

Sahilin tadını çıkaranlardan Abdullah Toprak (67), "Çocuklarımla birlikte halk plajına gelerek şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinleyip anın keyfini çıkartıyorum" dedi. Hatice Binay(66), "Uzun bir arandan sonra çok sevdiğimi denizin keyfini çıkartıyorum. Nefes aldığımı hissettim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Marmaris boş sahil yürüyüş yolları ve parklar genel görüntü

Marmaris halk plajlarından kalabalık genel-ayrıntılı görüntü

Marmaris halk plajlarında maskesiz-sosyal mesafe korumayanlardan genel görüntü

Deniz keyfi yapan 65 yaş ve üstü kişiler ile çocuklar genel görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız kamerada

SAMSUN'da, girdiği tekel bayisinin buzdolabından çaldığı alkol şişesini pantolonunun içine gizleyen Ü.E. (23), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, 8 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekel bayisinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Adrese gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, buzdolabından aldığı içki şişesini pantolonunun içine sakladığı görülen şüphelinin, Ü.E. olduğu tespit edildi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı Ü.E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Ü.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.