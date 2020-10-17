DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

17.10.2020 12:48
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı SAMSUN'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken gelen mahalle bekçileri ile tartışan Atakan Bayar (40), iddiaya göre, ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı.

'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken gelen mahalle bekçileri ile tartışan Atakan Bayar (40), iddiaya göre, ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı. Baygınlık geçirip hastaneye kaldırılan Bayar'ın şikayeti üzerine 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ekim tarihinde gece saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine adrese mahalle bekçileri yönlendirildi. Bu sırada yoldan geçen Atakan Bayar da kavga eden gençleri ayırmak isterken, gelen bekçilerden biriyle tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından Atakan Bayar, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

İddiaya göre 3 mahalle bekçisi, Bayar'ın peşinden giderek olay yerine geri getirdi. Kavga ile alakası olmadığını söyleyen Bayar, çıkan tartışmada ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Biber gazı sıkılan Bayar, fenalık geçirdi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar'ın yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada kavga olayı ile ilgisi bulunmadığı belirlenen Bayar, serbest bırakıldı.

Olayın ardından evli ve 3 çocuk babası Bayar, bekçilerden şikayetçi oldu. 3 bekçi hakkında idari soruşturma açıldı. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Yaşadığı olayı anlatan Atakan Bayar, "Olay gecesi iyilik yapmak isterken başıma gelmeyen kalmadı. Asıl suçlular kaçarken ben suçlu gösterilip darbedildim. Beni darbedip, biber gazı sıktıktan sonra yaklaşık 25 dakika ters kelepçe yapıp üstüme dizleri ile bastırarak beklettiler. Psikolojim aşırı derece bozuldu. Hakkımı arayacağım, şikayetçiyim" dedi.

Görüntü dökümü---------------------Güvenlik kamerası kayıtları-Darp edilen vatandaşın fotoğrafı

(Süre: 01.55 dk - (Boyut: 215 MB)Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Kafatası bulunan tersane işçisi, tutuklanan R.A ile aynı barakada yaşamış

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kafatasının yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğunun belirlenmesi üzerine olayla ilgili R.A. tutuklanmıştı. HTS kayıtlarına göre R.A.'nın, 24 Aralık'ta Koran ile aynı barakada bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.Kumbahçe Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, 16 Temmuz günü, ormanlık alanda kafatası bulup, getirdi. İşçiler, bir insana ait olan kafatasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, tersane sahibi Ali Efe (49), polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kafatasını Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Arama kurtarma ekipleri kafatasının ait olduğu cesedin bulunması için bölgede çalışma başlattı. Aramaların 4'üncü gününde, kaval kemiği bulundu. Yapılan incelemeler sonunda kafatası ile kaval kemiğinin yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen yıl 24 Aralık gününden bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle 5 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.H., A.Y.A. ve Y.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen R.A. ise tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen R.A., adliye çıkışı "Ben öldürmedim ki tedbir olsun diye tutukladı hakim" dedi .Öte yandan Koran'a ait cesedin, kafatası dışındaki kısımları bulunamadı.Son olarak HTS kayıtlarına göre R.A.'nın, 24 Aralık'ta Koran ile aynı barakada bulunduğunun belirlendiği ortaya çıktı. GÖRÜNTÜLÜ HABER

Mehmet Ali Koran'ın fotosu

Tutuklanın R.A.'nın dünkü adliyeye sevki

Haber- kamera: Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA,

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Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, "81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız" dedi.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında dün akşam Erzincan'dan Tokat'ta geldi. Özel bir otelde konaklayan İnce, sabah Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Ardından esnaf ziyareti yapan Muharrem İnce vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında bir vatandaşın, "İnşallah sen parti kurarsın ağabey. Bence ayrıl onlardan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığınız oyu biliyoruz" sözleri üzerine İnce, "Parti kurayım mı?" diye sordu. Vatandaşlar ise bu soruya 'kur' yanıtını verdi.

'KISA SÜRE İÇERİSİNDE MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ'

Esnaf ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Muharrem İnce, 30 yıl önce Tokat'ta askerlik yaptığını belirterek, "30 sene önce bugün bu şehrin sokaklarında hafta sonu izne çıkmış bir askerdim. Ben fizik öğretmeniyim. Elimde tüfek, herkes yemek yerken ben kapıda bekliyorum. Kendimi çok kötü hissederdim. İşe yaramadığımı düşünürdüm. Daha önemli bir iş yapmalıyım diye askerde düşünürdüm. Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla beraber Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Şu anda 41-42 vilayete gittik. 81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız" dedi.

'AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'

Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını söyleyen İnce, "Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak için Iğdır'a gittik. Biz oradan Nahçıvan'a geçmek istedik. Güvenlik gerekçesi ile bize izin vermediler, haklılarmış. Haklı olduklarını da gördük. Biz Azerbaycan Türklerinin, kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye yanında olmalıdır, yanında oluyor zaten. Biz de tam desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, İlkadım, Aralık, Bekçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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