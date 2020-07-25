DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-8

11 yaşındaki Elif yaylada kayboldu; Belediye başkanı Demir: sis aramaları zorlaştırıyorGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, kaybolan Elif Akbayrak'ı (11) arama çalışmaları ile ilgili konuştu.

DHA YURT BÜLTENİ-8, System.String[]

11 yaşındaki Elif yaylada kayboldu; Belediye başkanı Demir: sis aramaları zorlaştırıyor

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, kaybolan Elif Akbayrak'ı (11) arama çalışmaları ile ilgili konuştu. Semen Yaylası'nda Elif'i aradıklarını anlatan Demir, "Kızımızı arama çalışmaları geceden itibaren sürüyor. Ekiplerimiz çoğaldı, vatandaşlarımızda katıldı. Kızımızı aramaya devam ediyoruz. En büyük olumsuz etken havanın sisli olması. Dumanlı bir hava var ve göz gözü görmüyor. Bu arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Kızımıza inşallah ulaşacağız. Dileğimiz budur. Ailesi ile küçük bir tartışma sonrası evden ayrılıyor. Obanın üst kısmına çıktı ve bir daha geri dönmedi. İnşallah hayırlısı ile bulmayı ümit ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Belediye başkanının açıklaması

Arama detaylarıHaber-Kamera: GİRESUN-DHA

=========================

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı B.T. adlı kadının 9 yaşındaki ikiz kızları M.K. ve E.K'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Göksel A. (44) ve oğlu Umut A. (17) tutuklandı. Çocukların annesi B.T. da cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme kararı gereğince yılda bir ay kızları kendisinde kalan baba A.K., onları alıp 25 gün önce İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar burada yaşadıkları cinsel istismar olayını babaannesi S.K. ile halası M.K'ye anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu. Olay, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.'yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.  Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. de denetimli olarak serbest bırakıldı.

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evinde koruma altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tutuklanan anne ile 2 kişinin adliyeden çıkarılmasından görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

===============================

Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan cip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada  4 kişi yaralandı. Kaza D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Bilal Yurt (46) yönetemindeki 45 ABY 734 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bilal Yurt, ile çocukları Furkan Yurt (20), Miraç Yurt (9) ile ayağına demir bariyer parçası saplanan ve araçta sıkışan sürücünün eşi Zeliha Yurt yaralandı. Kazayı görenler polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Zeliha Yurt'u kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Zeliha Yurt bacağındaki demir parçasıyla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılarda olay yerinde yapılan sağlık kontrolünden sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan Bilal Yurt'un Manisa'dan tayin olarak Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandığı ve görevine başlamak için Bolu'ya gittiği öğrenildi. Ayrıca aileye ait araçta bulunan bir muhabbet kuşuda ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen yol, kaza yapan araç çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nuri Demir, Aydındere, Bulancak, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 19:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei