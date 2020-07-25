DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

11 yaşındaki Elif yaylada kayboldu; Belediye başkanı Demir: sis aramaları zorlaştırıyor

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, kaybolan Elif Akbayrak'ı (11) arama çalışmaları ile ilgili konuştu. Semen Yaylası'nda Elif'i aradıklarını anlatan Demir, "Kızımızı arama çalışmaları geceden itibaren sürüyor. Ekiplerimiz çoğaldı, vatandaşlarımızda katıldı. Kızımızı aramaya devam ediyoruz. En büyük olumsuz etken havanın sisli olması. Dumanlı bir hava var ve göz gözü görmüyor. Bu arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Kızımıza inşallah ulaşacağız. Dileğimiz budur. Ailesi ile küçük bir tartışma sonrası evden ayrılıyor. Obanın üst kısmına çıktı ve bir daha geri dönmedi. İnşallah hayırlısı ile bulmayı ümit ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Belediye başkanının açıklaması

Arama detaylarıHaber-Kamera: GİRESUN-DHA

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İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı B.T. adlı kadının 9 yaşındaki ikiz kızları M.K. ve E.K'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Göksel A. (44) ve oğlu Umut A. (17) tutuklandı. Çocukların annesi B.T. da cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme kararı gereğince yılda bir ay kızları kendisinde kalan baba A.K., onları alıp 25 gün önce İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar burada yaşadıkları cinsel istismar olayını babaannesi S.K. ile halası M.K'ye anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu. Olay, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.'yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. de denetimli olarak serbest bırakıldı.

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evinde koruma altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tutuklanan anne ile 2 kişinin adliyeden çıkarılmasından görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan cip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Bilal Yurt (46) yönetemindeki 45 ABY 734 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bilal Yurt, ile çocukları Furkan Yurt (20), Miraç Yurt (9) ile ayağına demir bariyer parçası saplanan ve araçta sıkışan sürücünün eşi Zeliha Yurt yaralandı. Kazayı görenler polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Zeliha Yurt'u kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Zeliha Yurt bacağındaki demir parçasıyla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılarda olay yerinde yapılan sağlık kontrolünden sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan Bilal Yurt'un Manisa'dan tayin olarak Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandığı ve görevine başlamak için Bolu'ya gittiği öğrenildi. Ayrıca aileye ait araçta bulunan bir muhabbet kuşuda ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen yol, kaza yapan araç çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.