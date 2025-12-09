Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Haberin Videosunu İzleyin
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
09.12.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Haber Videosu

Diyarbakır'da, Remzi Sati ile oğlu Muhammed'in silahla vurulup yakılarak ölümüne ilişkin 7 şüpheli hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, katil zanlısının olayın ardından hedef saptırmak için de Remzi Sati'nin telefonundan başka birine "Gel eski kum ocağında hesaplaşalım" diye mesaj attığını itiraf ettiği belirtildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 19 Mayıs'ta, kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU YANMIŞ KAMYONDA TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlun tabancayla öldürülüp, ardından yanıcı maddeyle yakıldıkları tespit edildi.

Baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 7 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ali Mert İldeniz (25), Ali Özbek (32), Ayhan İldeniz (58), İshak Kaya (40), Mehmet Duruş (26), Mehmet Kaya (44) ve Osman Kaya (44) tutuklandı.

Baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 7 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

'İNEK KAYBOLDU' SENARYOSU VE İTİRAF

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklanan 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 3'ücü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, sanık Ali Mert İldeniz'in ifadesine yer verildi. İddianamede İldeniz'in hayvan alım-satımı nedeniyle maktul Remzi Sati ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu, Remzi Sati'nin kendisine hayvanları değerinden daha pahalı sattığını ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu, Remzi Sati'yi öldürmek için planlar yaptığını, olay günü bir ineğin kaybolduğu yönünde senaryo kurarak Remzi S.'yi bölgeye çağırdıktan sonra cep telefonunu uçak moduna alarak evlerinin bahçesindeki ağaç kovuğuna sakladığını, Remzi Sati'nin oğlu Muhammed Sati ile geldiği zaman hayvanı bulamadığını, ardından hayvan alışverişi konusunda kendisini kandırdığını Remzi Sati'ye söylediğini, aralarında tartışma başladığını ve ardından tabanca ile ateş ederek baba ve oğlunu vurduğunu itiraf ettiğine yer verildi.

Baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 7 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN BAŞKA BİRİNE MESAJ ATMIŞ: GEL HESAPLAŞALIM

Daha sonra İldeniz'in baba ve oğlunun öldüğünden emin olmak için kalan mermilerle tekrar ateş ettiğini ve delilleri yok etmek amacıyla araç içinde yangın çıkardığını, bu kapsamda yanıcı madde olarak kolonyayı araca dökerek ateşe verdiğini itiraf ettiği belirtildi. İldeniz'in ifadesinde, baba ve oğlunun öldürdükten sonra hedef şaşırtmak amacıyla Remzi Sati'nin telefonunu alarak Ali Özbek'e 'Gel eski kum ocağında hesaplaşalım' diye mesaj attığını belirttiği ifade edildi.

Baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 7 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

BAZI ŞÜPHELİLERİN KIYAFETLERİNDE ATIŞ ARTIĞI BULUNDU

Savcılık, HTS analiz raporu, bilirkişi raporları, kamera görüntüleri ve kriminal inceleme bulgularını delil olarak gösterdi. İddianamede, suçunu ikrar eden Ali Mert İldeniz'in yanı sıra Ayhan İldeniz ve Mehmet Durmuş'a ait telefonların olay yerinde baz verdiği, Mehmet Kaya'nın olayın gerçekleştirildiği saat aralığında Ali Mert İldeniz gibi telefonunu kapattığı, daha sonra telefonun aktif hale geldiği, bazı şüphelilerin olay saatlerinde olay yeri ve çevresinden baz verdikleri, bir şüphelinin telefonunu belirli saat aralığında kapattığı, kamera görüntülerinde de maktule ait kamyonetin güzergahının tespit edildiği kaydedildi. Kriminal raporlarda bazı şüphelilerin kıyafetlerinde atış artığı bulgularına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Olay gerçekleşmeden önceki günlerde şüphelilerin Remzi Sati ile yoğun şekilde telefonla görüştüğü bilgisi yer aldı. Ayrıca, cesetlerin kömürleşmiş ve karbon halini aldıkları net olarak anlaşıldığından şüphelilerin Ali Mert İldeniz'in ifade ettiği gibi kolonyayla değil benzin gibi kuvvetli bir yanıcı maddeyle yakma işlemini gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı yer aldı.

Baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 7 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

7 ŞÜPHELİ İÇİN 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, şüphelilerin dosya kapsamı değerlendirildiğinde aynı fikir eylem birliği içerisinde Remzi Sati ile oğlu Muhammed'i tasarlayarak ve canavarca hisle ateş etmek ve yakmak suretiyle öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtilerek ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de nefes kesen takip: Panelvandan 20 göçmen çıktı Edirne'de nefes kesen takip: Panelvandan 20 göçmen çıktı
Özbekistan’da af ilan edildi 615 mahkum yararlanacak Özbekistan'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak
Samsun’da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu Samsun'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu
Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğu 11. kattan düşerek hayatını kaybetti Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğu 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
Görenler ilk başta deniz sanıyor Gerçek bambaşka çıktı Görenler ilk başta deniz sanıyor! Gerçek bambaşka çıktı
Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet’te Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
“İstanbul’da yeni ilçe kurulacak“ iddiasına yanıt "İstanbul'da yeni ilçe kurulacak" iddiasına yanıt
Her şey 120 milyon avroluk cezayla başladı Trump, Avrupa’ya ateş püskürdü Her şey 120 milyon avroluk cezayla başladı! Trump, Avrupa'ya ateş püskürdü
Hande Erçel IMDb’nin ’’En Güzel Aktrisler’’ listesine giren tek Türk oldu Hande Erçel IMDb'nin ''En Güzel Aktrisler'' listesine giren tek Türk oldu
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı
Meclis’te dikkat çeken kare Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti Meclis'te dikkat çeken kare! Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak
EPDK’dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi EPDK'dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan’ı karşılaştırdı, övgüler dizdi Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
DEM’li Sakık, Hakan Fidan’a bakarak çağrı yaptı MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:49
Bakan Kurum’a baba ocağında coşkulu karşılama
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
20:36
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz açıklama
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama
20:04
Fenerbahçe’ye 8 Milyar TL’lik müjde
Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde
19:59
DEM’li Sakık, Hakan Fidan’a bakarak çağrı yaptı MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
19:55
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
19:37
Domenico Tedesco, Galatasaray’ın transferdeki gözdesine göz dikti
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti
19:17
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan’ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
19:10
Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe
Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe
19:04
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti “Boşanma“ sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! "Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
18:48
Fenerbahçe’nin UEFA’ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı
Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı
18:07
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu’na ilettik
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik
17:54
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu
17:53
Şehit polis Fethi Sekin’in oğlu da bahisten PFDK’ya sevk edildi
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
17:48
TSK konvoylarının Suriye’deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti’den açıklama
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama
15:45
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
15:05
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları ’taciz’ iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı
15:04
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP’li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 21:32:38. #7.11#
SON DAKİKA: Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.