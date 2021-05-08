Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı yağış raporuna göre, Doğu Anadolu'da yüzde 76, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90 azalışlarla son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü. Türkiye geneli nisan yağışları yarıya yakın azalırken, son 7 aylık su-tarım döneminde il geneli en yüksek yağış 881 mm ile Rize'de, en düşük yağış 159 mm ile Iğdır'da oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2021 yılı nisan ayı, ekim- nisan 7 aylık su-tarım yılı ve 2021 kış mevsimi yağış raporları yayınlandı. 2021 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli nisan ayı yağışları normaline göre yarıya yakın azalma gösterdi. Bu yıl nisan ayı yağışı 30.7 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 59.1 mm ve 2020 yılı nisan ayı yağışının 49.9 mm olduğu belirtildi. Yağışlar normaline göre yüzde 48, 2020 yılı nisan ayına göre yüzde 39 azaldı.

2021 kış mevsiminde en fazla yağış alan il 405 mm ile İzmir, en az yağış alan il 61 mm ile Iğdır oldu. Normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 48 ile Ardahan'da gerçekleşti. Ülke genelinde kış mevsiminde 171.4 mm yağış kaydedildi. Kış mevsimi normali 204.4 mm iken yüzde 16, geçen yıl kış mevsimi yağışı 233.5 mm iken yüzde 27 azaldı. Bölge geneli yağışlarda Marmara Bölgesi haricinde tüm bölgelerde kış mevsimi yağışları normallerine göre azaldı ve en fazla azalma yüzde 31 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.