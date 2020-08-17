Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları - Son Dakika

Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları

Enuygun.com, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü'ne özel Kapadokya'dan Mardin'e, İstanbul'dan Artvin'e kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde en iyi fotoğraf çekilecek noktaları derledi.

Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları, System.String[]

Enuygun.com, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü'ne özel Kapadokya'dan Mardin'e, İstanbul'dan Artvin'e kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde en iyi fotoğraf çekilecek noktaları derledi.

Enuygun.com açıklamasına göre, Akdeniz'den Ege'ye, Güneydoğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar her bölgesinde bambaşka güzellikleri barındıran Türkiye, fotoğraf çekmeyi seven gezginlere sınırsız olanaklar sunuyor.

7 farklı bölgesinde konuklarına bambaşka deneyimler yaşatan Türkiye, fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinde yer alan, kadim kültürlerin izlerini taşıyan şehirler ise fotoğraf çekmeyi seven gezginlere muhteşem kareler sunuyor.

Marmara Bölgesi

Işığın ve insan hikayelerinin, tarihi kalıntıların ve kültürel zenginliklerin peşinde koşan fotoğraf gezginleri için İstanbul, biçilmiş kaftan... Turistlerin gözdesi, muazzam fotoğraflar çekmek isteyenlerin en favori yerlerinden biri olan Sultan Ahmet Camisi, en otantik ve en renkli kareler için muazzam bir yer olan Kapalıçarşı, rengarenk dünyasını kendi mistik dokusuyla birleştiren Balat ve Beyoğlu sokakları bunlardan birkaçı... Ayrıca, Çukurcuma'daki antikacılar ve eskiciler, Samatya'daki balıkçılar da fotoğraf makineleri için ideal kareleri sunacak destinasyonlardan...

Yedigöller ve Abant'ta doğa, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler vadediyor. Marmara Bölgesi'nde gezilecek yerler listesinde Bursa-Cumalıkazık, Sapanca, Maşukiye, Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya da yer alıyor.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi, antik uygarlıklardan kalan yerleşimleri ve kalıntıları ile fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri.

Balıkesir ise doğal güzellikleriyle konuklarını kendine hayran bırakan bir il. Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağı Milli Parkı'na ev sahipliği yapan bu şehir, Ayvalık ve Cunda'nın tarihi sokaklarında unutulmaz kareler yakalamayı sağlıyor. Şeytan Sofrası ve Hasan Boğuldu Şelalesi de fotoğraf tutkunlarının uğradığı noktaların başında geliyor.

Arkeolojik buluntulara göre tarihi İ.Ö. 5000 yıllarına kadar dayanan Efes Antik Kenti, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarında bulunan Mykale Dağı'nın yamaçlarına kurulu Priene Antik Kenti de tarihsever fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Meşhur Ege köyleri de fotoğraf tutkunlarının unutulmaz anları yakalamasını sağlıyor.

Akdeniz Bölgesi

Birbirinden güzel plaj ve koyların yanı sıra binlerce yıllık antik yerleşimlere, doğa harikası göllere, şelalelere ve kanyonlara ev sahipliği yapan Akdeniz Bölgesi, fotoğrafseverlerin de ilgi odağında.

Mersin'de bir çobanın kirpiyi takip etmesiyle gün yüzüne çıkan Gilindire Mağarası, Antalya'da bulunan Manavgat Şelalesi, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine güzel fotoğraf kareleri sunan Salda Gölü ve Isparta'nın lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Öte yandan, Olimpos, Kekova, Kemer, Manavgat, Köprülü Kanyon ve Tahtalı Dağı da profesyonellerin vazgeçilmez destinasyonlarından...

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi, kadim kültürüyle fotoğrafseverlerin de ilgi odağı.

Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya ise fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi. Balon turuyla sabahın ilk ışıklarında müthiş kareler yakalanabiliniyor. Özellikle kış aylarında muhteşem manzara çekimi için yerli-yabancı fotoğrafçıların akınına uğrayan bölge, Ihlara Vadisi ve Tuz Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.

Karadeniz Bölgesi

Yeşilin ve mavinin her tonunun görülebileceği Karadeniz; yaylaları, denizi, çay bahçeleri ve kendine özgü mimarisi ile fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir bölge.

Karadeniz'in en güzel yaylası Ayder, kartpostal gibi Uzungöl, Sinop Hamsilos, Sürmene, Fırtına Vadisi, Çoruh, Meryem Ana Katedrali, Rize Kalesi, Zilkale bölgede fotoğraf çekilecek yerler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu'nun mistik ve etkileyici atmosferi fotoğraf tutkunlarını kendine çağırıyor. Bölgede bulunan birçok antik yerleşim, konuklarına enfes fotoğraf kareleri sunuyor.

Mardin'in tarihi sokaklarında, eski Mardin evleri arasında bir çocuğun oyun oynaması, Urfa Balıklı Göl'de balıklara ekmek veren yaşlı bir amcanın fotoğrafı çekilebilir. Aynı zamanda gün doğumu veya gün batımında Nemrut Dağı'nda bulunan heykellerin ihtişamı, Diyarbakır'da Ulu Cami'nin kadim geçmişi fotoğraflanabilir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, son yıllarda yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Doğu Anadolu Bölgesi, doğal güzellikleri ve tarihi geçmişi ile fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından biri oldu.

Bölgenin; sıra dağlarının kışın bembeyaz, yazın yemyeşil olan görüntüsü, gölleri ve şelaleleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzincan ve Ardahan'daki asırlık yapılarıyla tarihi zenginlikleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

İstanbul, Türkiye, Mardin, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı         
13:32
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti         
13:15
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı         
11:38
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı         
00:24
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 18:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei