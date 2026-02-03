Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti - Son Dakika
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
03.02.2026 17:40  Güncelleme: 17:53
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Antalya'da, 1 yaşındaki kızına eşinin şiddet uyguladığını gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkaran Osman Vesek'in şikayeti üzerine tutuklu yargılanan İmane Moti hakim karşısına çıktı. Çocuğuna sadece bir kere vurduğunu öne süren Moti, görüntüleri reddederken; "Psikolojim bozuldu. Bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim" dedi.

Antalya'da, 1 yaşındaki kızına eşinin şiddet uyguladığını gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkaran Osman Vesek'in şikayeti üzerine tutuklu yargılanan İmane Moti, çocuğuna sadece bir kere vurduğunu belirterek, "Psikolojim bozuldu. Bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim" diyerek, tahliyesini talep etti.

2023 yılında Fas uyruklu Imane Moti ile hayatını birleştiren Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu. Kızının vücudundaki morlukları fark eden Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı. Bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Osman Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Osman Vesek, elindeki görüntülerle eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Moti, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık İmane Moti, 'Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlarından 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Moti savunmasında, "Psikolojim bozuldu. Kızıma vurduğum için çok pişmanım. Yeniden şans istiyorum. Çocuğuma ilk defa vurduğumu belirtmek isterim. Görüntülerde otururken çocuğumun ayağıma tutunduğu sırada, baş üstü koltuktan düştüğü doğrudur. Nasıl böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Görüntüleri izlediğimde fark ettim. Daha önce çocuğuma hiç vurmamıştım" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ, "1 KEZ VURDUM" DEDİ

İmane Moti, mahkeme başkanının, "Çocuk ağlarken makyaj yaptığın doğru mu?" sorusuna 'Evet' karşılığını verdi. Çocuk ağlarken boğazından tutup koltuğa savurduğu yönündeki soruya ise sanık, "Yalnızca bir defa vurdum" dedi. Mahkeme başkanı, yapılan darpları arka arkaya sıralarken sanık "Çok pişmanım, bir defa vurdum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞU DAHA ÖNCE DE KANEPEYE FIRLATTI

Şikayetçi Osman Vesek, eşinin kızını ihmal ettiğini belirterek, "Ailem tarafından daha önce defalarca uyarıldım. Eşim ve çocuğum yaklaşık 6 ay boyunca Fas'ta kaldı. Bu süreçte eşimin ailesi de beni uyarıyordu. Çocuğum henüz 4 aylıktı, benim annemin kucağında mama içerken sanıkla aramızda sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sanık, çocuğu annemin kucağından sert bir şekilde bacağından tutarak kanepeye fırlattı. Çocuk sert bir şekilde yere düştü. Bunun üzerine hemen 112'yi aradım. Ambulansın arkasından biz de hastaneye gittik. Daha sonra sanık, yaşanan olayla ilgili suçu annemin ve benim üzerime atmaya çalıştı. Hatta bu nedenle annemle birlikte karakola giderek ifade verdik" diye konuştu.

AİLEM ŞİDDET YÖNÜNDEN BENİ UYARDI

Vesek, "Sanığın babası, kızını üç aylığına Fas'a götürmek istediğini söyledi. Ancak çocuğumun burada kalacağını ifade ettim. Buna rağmen '3 aydan bir şey olmaz, ben onlara bakarım' diyerek eşimi ve çocuğumu Fas'a götürdü. Bu süreçte eşim ve çocuğum 6 ay Fas'ta kaldı. Çocuğumla sürekli görüntülü görüşmeler yaptım. Görüşmeler sırasında çocuğumun öksürdüğünü fark ettim. Dönmeleri yönündeki ısrarım üzerine 6'ncı ayda döndüler. Döndükten iki gün sonra çocuğumu Konya'da hastaneye götürdüm. Çocuğa zatürre teşhisi konuldu ve 10 gün hastanede yattık. Hastane sürecinden sonra 5 gün ailemle Konya'da kaldık. Bu sırada ailem beni tekrar uyardı. Sanığın sinirlendiğinde çocuğa terlikle vurmak istediğini ancak ailem yanındayken bunu yapamadığını annem bana aktardı" dedi.

"EVE KAMERA SİSTEMİ KURDURDUM"

Eşinin şiddete meyilli olduğunu anladığında eve kamera taktırmaya karar verdiğini ifade eden Osman Vesek, "Yaşanan tüm bu olaylardan sonra, Antalya'da birlikte yaşadığımız eve kamera sistemi kurdurdum. Eşim ve çocuğum Konya'dayken evi düzenledim. Yaklaşık iki haftalık süreçte kamera kayıtlarını gözlemledim. İzlediklerim üzerine sanık hakkında şikayetçi oldum. Bebek arabasındayken dahi çocuğa vurduğunu öğrendim. Bir komşum beni uyararak, çocuğa eşimin dışarda vurduğunu söyledi. Ben de durumu takip ettiğimi ifade ettim" ifadelerini kullandı.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Kamera taktırmadan önce çocuğunun darbedildiğini düşündüğünü belirten Vesek, "Kamera taktırmadan önce de çocuğumun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kızarıklıklar görüyordum. Eşim ise bu duruma 'sinek ısırdı' ya da 'kendisi düştü' şeklinde açıklamalar yapıyordu. Tüm bu nedenlerle sanıktan şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

KOMŞUDAN ŞİDDET İDDİASI

İmane Moti'nin çocuğa şiddet uyguladığını gördüğünü iddia eden tanık D.G. ise "Komşumuz olan sanığın dışarda birkaç kere çocuğa bebek arabasındayken tokat attığını ve bağırdığını gördüm. Ben yolun karşısındaydım çocuğumla yürüyordum. Sonra eşini aradım ve durumu anlattım" dedi.

"BU İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

İddiaları kabul etmeyen sanık İmane Moti, "Bu kadın bana iftira atıyor. Bu kadını hiç tanımıyorum. Ben çocuğuma hiçbir zaman dışarda tokat atmadım. Çocuğumla hep Türkçe konuşuyorum. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Ben kızımı çok seviyorum. Kocam bana, 'Al çocuğunu defol git' dedi. Ben babamı çağırdım, orta yolu bulamadık. Ben de kızımı aldım, 6 ay Fas'a gittim. Ben bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim. Yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlının yerinde olup olmadığının anlaşılması için rapor alınmasını talep edip, duruşmayı erteledi.

"ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Osman Vesek, "Çocuğumun psikolojisi şu an iyi değil. Geceleri korkuyla uykusundan uyandığını, sık sık bağırdığını, zaman zaman kendi kendine vurduğunu, saçlarını çektiğini ve yolduğunu gözlemliyorum. Çocuğumun psikolojik durumu ile ilgili gerekli kurumlara başvuracağım ve durumunu daha yakından takip edeceğim. Çocuk Konya'da annemle kalıyor. Mahkemede, sanık iddialara ilişkin görüntüler olmasına rağmen bu eylemleri yapmadığını, yaptıysa bile hatırlamadığını ifade etti. Pişman olduğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Ancak tavır ve davranışları inandırıcı değil" dedi.

"SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİNİ TALEP ETTİM, REDDEDİLDİ"

Şikayetçi avukatı Onurcan Eroğlu ise "Bebeğin aşırı derecede kötü muamele görmüş olmasından kaynaklı hasta olduğu ve Konya Çocuk Hastanesi'nde bakım altına alındığı sabit. Bu hususta mahkemeye talepte bulunduk. Oradaki kayıtların getirilmesini istedik fakat mahkeme reddetti. Dosyada bir Adli Tıp raporu mevcut. Bu Adli Tıp raporuna göre bebekteki birden fazla yaralanma bulgusu 'basit nitelikte yaralanma' diye değerlendirilmiş. Ancak bu yaralanmaların basit nitelikte olmadığını ifade ettik ve adli tıp kurumundan tekrar inceleme talep ettik. Mahkeme bu talebimizi de reddetti. Mahkemeye, şiddet eylemlerinin öldürme kastıyla yapıldığını, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini ifade ettik. Fakat mahkeme savcının da mütalaası üzerine buradaki yaralanmanın boyutunu dikkate alarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmadığını düşündüğünden itirazımızı reddetti. Pedagog incelemesi de talep ettik ancak mahkeme bu talebimizi de reddetti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

