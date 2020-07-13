Eşini 6 kez bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Özden ATİK/ İstanbul, DHA -FATİH'te 6 Mart'ta bir çocuk annesi Pınar Baykan'ı 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi Erhan Baykan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Erhan Baykan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Basın açıklaması yapan Pınar Baykan'ın ağabeyi Fatih Umay, "Ne biz Pınarımıza doyabildik, ne de Pınarımız 1,5 yaşındaki kızına. Sadece Pınar için değil, tüm şiddet gören kadınlar için buradayız ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" dedi.

Fatih'te öldürülen Pınar Baykan'ın ağabeyi Fatih Umay, babası Cemal Umay ve annesi Nimet Umay ve yakınları, duruşma öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Aile adına açıklama yapan Fatih Umay, "Biz ailesi, akrabalarımız, arkadaşlarımız, sevenlerimiz hep birlikte Pınarımız için hakkını savunmak için, adaleti sağlayabilmek için buradayız. Bu çığlık, geçtiğimiz 6 Mart günü 7 yıldır birlikte olduğu erkek tarafından 6 bıçak darbesiyle hayattan koparılan kızımız Pınar Umay için adalet çığlığıdır. Ne biz Pınarımıza doyabildik, ne de Pınarımız 1,5 yaşındaki kızına. Bugün Pınarımızı katleden cani hakim karşısına çıkacak. Bugün gerçekleşecek bu dava, sadece Pınar Umay'ın değil, tüm toplumun davası olmalıdır" dedi. Fatih Umay, "Mahkemeden indirim almak için ifade değiştiren, yalan ifadelere başvuran faillere izin verilmesin diye sesimizi her zamankinden, hep beraber daha gür çıkarmak zorundayız. Yaşanan bu vahşet Umay ailesi olarak kalbimize, bir bıçak gibi saplanmıştır. Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen biz sadece Pınar için değil, tüm şiddet gören kadınlar için buradayız ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

"PINAR İÇİN HEP BİRLİKTE ADALET ÇIĞLIĞI ATIYORUZ"

Sanığın gerekli cezayı alana kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade eden Umay, "Pınarımızın katili, cani Erhan Baykan gerekli cezayı alana kadar bu davanın hep birlikte takipçisi olacağız. Bildiğiniz gibi tahrik indirimleri, iyi hal indirimleri kadına yönelik şiddetin artmasında, kadın cinayetlerinin artmasında etken olmakta, failleri teşvik etmektedir. Bugün burada verilecek olan bu ceza, inanıyoruz ki önleyici olacak ve bu kadın cinayetlerinin durması için mutlaka bir etken olacaktır. Bu nedenle Pınar Umay için hep birlikte burada adalet çığlığı atıyoruz" şeklinde konuştu. Umay, "Saf ve iyi niyetli bir şekilde, hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe etmiş, kızına doyamadan aramızdan ayrılan biricik kızımız Pınar Umay için adalet istiyoruz. Bundan önce katledilen kadınların sesi olduk, her seferinde bu son olsun dedik. Şimdi ise kendi kızımız, kendi kardeşimiz için bir kez daha haykırıyoruz; bu son olsun, kadın cinayetleri son bulsun" diye konuştu.

"KIZIMIN RESİMLERİYLE UYUYORUM"

4 aydır gözünün yaşının dinmediğini belirten Pınar Baykan'ın annesi Nimet Umay, "Kızımın resimleriyle uyuyorum. Kalbim çok acıyor. Yüreğim yanıyor. Evladımı çok özledim. Torunuma baktıkça, o anne dedikçe içim parçalanıyor. Gözyaşlarımı ona göstermiyorum. Bütün gece ağlıyorum" şeklinde konuştu. Adalete güvendiğini söyleyen baba Cemal Umay ise "İnşallah adalet yerini bulur. Başka Pınarların da ölmesini istemiyorum. Onun için buradayız. Tabii ki bizim için çok büyük bir acı. Adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Baykan getirildi. Müştekiler Cemal Umay, Nimet Umay ve ağabey Fatih Umay ile Aile Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamına duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Erhan Baykan'ın pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Sanık Baykan, hakkında mahkumiyet karaı verildiği takdirde şartları oluştuğu takdirde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istediğini belirtti. Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Müştekilerin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, sanık Erhan Baykan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME: İŞE GİDİP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALIŞMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 yıldır evli olan maktul Pınar Baykan ile şüpheli Erhan Baykan'ın 6 Mart 2020 günü mutfakta tartışmaya başladıkları belirtildi. Sanığın ifadesinde, eşinin son zamanlarda kendisinden uzak durduğunu, eşinin telefonla oynadığını görünce kendisine tavır aldığını, tartıştıklarını, eşinin sabah da aynı tavrı sürdürdüğünü, "Sen git telefonunla ilgilen" demesi üzerine tartışmaya başladıklarını, patates doğrayan eşinin elinden bıçağı aldığını, itiş kakış şeklinde salona gittikleri, bu esnada bıçağın maktüle saplandığını söylediği anlatıldı. Sanığın eşi düştükten sonra doğranmış patatesleri, bıçağı ve üzerine bulunann kanlı poları poşete koyarak evden çıktığını ve evin 3-4 sokak altında bulunan çöp konteynırına attığını söylediğine iddianamede yer verildi. İddianamede, sanığın cinayetin ardından işyerine gidip hiçbir şey olmamış gibi çalıştığı ve eşinin cep telefonuna "Uzun zamandır birbirimize sarılamamıştık. İyi oldu" şeklinde mesaj atarak üzerinde şüphe görülmemesine çalıştığı da kaydedildi. İddianamede, sanığın ifadesinde, bir anlık öfkeyle bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği anlatıldı. İddianamede, sanık Erhan Baykan'ın "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.