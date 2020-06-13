Fabrika gibi okul tonlarca dezenfektan üretti

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler korona virüsü sürecinde 500 ton dezenfektan üretti.



Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor. Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle öğretmenler ve okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından yapılıyor.



Üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Osman Arslan, "Daha önceki yıllarda tuz ruhu ve çamaşır suyu üretimimiz ağırlıktaydı. Korona sürecinin ardından mart ayından itibaren klor ve alkol bazlı dezenfektan üretimine ağırlık vermeye başladık. Öğrenciler üretimde yer alıyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından okulumuza gelemediler. Öğretmenlerimiz, tüm personelimiz ve eski öğrencilerimiz üretime büyük katkı verdi. Daha önceden hazırlıklı olmamız, geçmiş tecrübelerimizin de etkisiyle zor şartlarda bu süreci başarıyla atlattık. Bu süreçte 12 ton el dezenfektanı ürettik. Bunun haricinde ocak ayından itibaren daha önceki siparişlerimizle beraber 500 ton dezenfektan ürettik. Bu süreçte en zor olan şey ise ham madde temini oldu. Ham madde teminindeki zorluk çözüldüğü anda üretim kapasitemiz çok daha fazlasını üretmeye yeterli" dedi.



Okulun Kimya Teknolojisi Alanında 20'si antibakteriyel olmak üzere toplam 50 çeşit temizlik ürünü üretiliyor. - SAMSUN