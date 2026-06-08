Gençlerin tercih ettiği markalar belli oldu

16- 27 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen araştırma, Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde, CATI yöntemiyle 4.800’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 26 bölge ve 72 ili kapsayan bu geniş örneklem, genç tüketici davranışlarına dair yüksek güvenilirlikte içgörüler sunuyor. Araştırma kapsamında, gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralanarak sektörel kırılımlarla analiz edildi.
Yaklaşık 40 sektörün incelendiği G-250 Endeksi, gençlerin marka tercihlerini belirleyen temel dinamikleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonuçlara göre; dijital dünyada güçlü varlık gösteren, sosyal medyayı etkin kullanan ve fiyat-performans dengesini başarıyla sunan markalar öne çıkıyor. Özellikle giyim, yiyecek ve e-ticaret platformlarının ilk 10’da yoğunlaşması, gençlerin hızlı tüketim ve erişilebilirlik odaklı tercihlerini gözler önüne seriyor.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren TİA Başkan Yardımcısı Özüm Acar, gençlerin yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda bir deneyim satın aldığını vurguluyor:
“Gençler, markalarla kurduğu ilişkiyi dijital deneyimler üzerinden tanımlıyor. Sosyal medya platformları satın alma yolculuğunun merkezinde yer alırken, kişiselleştirme, hız ve şeffaflık beklentileri belirleyici oluyor. Bu kuşağı anlayan markalar, yalnızca tercih edilmekle kalmıyor; aynı zamanda güçlü bir sadakat de inşa ediyor.”
Araştırma ayrıca gençlerin sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve erişilebilirlik gibi değerlere yüksek hassasiyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Dijital iletişimi güçlü, toplumsal konulara duyarlı ve güven veren markalar, gençler nezdinde açık ara öne çıkıyor.
Gençlik Endeksi G-250, yalnızca bir sıralama değil; markalar için doğrudan aksiyona dönüştürülebilir stratejik içgörüler sunan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor. Rapor; sektör bazlı analizler, hedef kitle kırılımları ve marka konumlandırma fırsatlarıyla şirketlerin pazarlama, iletişim ve büyüme stratejilerini güçlendirmesine olanak sağlıyor.
Markalar, Gençlik Endeksi G-250 raporunu satın alarak:
Genç tüketici nezdindeki konumlarını net şekilde analiz edebilir,
Rakiplerine karşı güçlü ve zayıf yönlerini görebilir,
Pazarlama ve iletişim yatırımlarını veriye dayalı olarak optimize edebilir,
Elde ettikleri başarıyı resmi verilerle tescilleyerek itibarlarını güçlendirebilir.
Gençlerin hızla değişen beklentilerini anlamak ve rekabette öne geçmek isteyen markalar için Gençlik Endeksi G-250, kritik bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor.
Alfabetik sıralamaya göre G 250’de yer alan markalar
Akaryakıt: İpragaz, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türk Petrolleri
Altın ve Mücevherat: Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Koçak Gold, Zen
Bankacılık ve Findeks: Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası
Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Vestel
Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç
Bebek ve Çocuk Ürünleri: ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy
Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Eti, Nestle, Şölen, Torku, Ülker
Dijital Platformlar ve Abonelik Servisleri: Disney Plus, Netflix, Spotify, Tabii, TV+
E-Ticaret: Amazon, Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti
Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Samsung
Erkek Giyim: Altınyıldız, Beymen, Kiğılı, Mavi, Süvari
Elektronik Perakende: MediaMarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vatan
Enerji: Aksa Doğalgaz, Astor Enerji, Enerjisa, Tüpraş, Zorlu Enerji
Ev Tekstili: Doqu Home, English Home, Linens, Madame Coco, Özdilek
Fast Food: Burger King, Domino’s Pizza, Komagene, Mc Donalds, Tavuk Dünyası
Fintech ve Bankacılık: Enpara, Garanti Bankası, Papara, Yapı Kredi, Ziraat Bankası
Gayrimenkul ve Yatırım Markaları: Ağaoğlu, Emlak Konut, Nef, Rönesans, Toki
Holding: Doğan Holding, Doğuş Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding
İç Giyim: Calvin Klein, Penti, Pierre Cardin, Suwen, Tutku
Kadın Giyim: Koton, LC Waikiki, Mango, Penti, Zara
İçecek: Coca Cola, Fanta, Pepsi, Sarıyer Cola, Uludağ
Kadın Sağlığı ve Kişisel Bakım Ürünleri: Gratis, Mion, Rossmann, Watsons, Yves Rocher
Kargo: Aras Kargo, DHL eCommerce, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo
Kozmetik: Avon, Flormar, L'oreal, Mac, Maybelline
Kripto Para Borsası: BinanceTR, Binx, BTC Türk, Okx, Paribu
Kahve ve Cafe Zincirleri: Coffy, Gloria Jean’s, Kahve Dünyası, Starbucks, Tchibo
Mobilya: Alfemo, Bellona, IKEA, İstikbal, Kelebek
Online Eğitim: BTK Akademi, Khan Academy, Neoskala, Open English, Udemy
Otomotiv: BMW, Mercedes, Renault, Togg, Volkswagen
Pizza: Domino’s Pizza, Little Caesars, Pasaport Pizza, Pizza Hut, Terra Pizza
Porselen ve Züccaciye Ürünü: Güral, Karaca, Kütahya Porselen, Lav, Paşabahçe
Sağlıklı Beslenme ve Destek Ürünleri: Fellas, Pharmaton, Proteinocean, Wefood, Züber
Savunma Sanayi ve Yüksek Güvenlik Teknolojileri: Albayrak, ASELSAN, Baykar, Roketsan, TUSAŞ
Sigorta ve Bireysel Emeklilik: Aksigorta, Allianz, Anadolu Hayat Emeklilik, Neova Sigorta, Türkiye Sigorta
Süpermarket: A101, Bim, CarrefourSA, File, Migros
Süt ve Süt Ürünleri: İçim, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Torku
Spor Giyim: Adidas, Decathlon, Hummel, Nike, Puma
Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Blendax, Clear, Elidor, Head and Shoulders, Pantene
Tasarruf Finansman: Emlak Katılım, Eminevim, Fuzulev, Katılımevim, Ziraat Katılım
Turizm Acentesi/ Seyahat Acentesi: ETS Tur, Jolly Tur, Setur, Tatilbudur, Turkish Airlines Holidays
Yazılım Geliştirme & Bilişim Hizmetleri: Akınsoft, IBM, Innova, Microsoft, Softtech
Özel Hastane: Acıbadem Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Medical Park, Medicana, Medipol
Özel Eğitim Kurumları ve Vakıf Üniversiteleri: Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğa Koleji, Koç Üniversitesi
Yeni Nesil Ulaşım Uygulamaları: Bitaksi, Getir Araç, Martı, TikTak, Uber
Son Dakika › Genç › Gençlerin tercih ettiği markalar belli oldu - Son Dakika
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