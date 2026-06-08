Gençlerin tercih ettiği markalar belli oldu

16- 27 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen araştırma, Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde, CATI yöntemiyle 4.800’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 26 bölge ve 72 ili kapsayan bu geniş örneklem, genç tüketici davranışlarına dair yüksek güvenilirlikte içgörüler sunuyor. Araştırma kapsamında, gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralanarak sektörel kırılımlarla analiz edildi.

GENÇLERİN GÖZÜNDE KAZANAN MARKALAR: DİJİTAL, HIZLI VE DEĞER ODAKLI

Yaklaşık 40 sektörün incelendiği G-250 Endeksi, gençlerin marka tercihlerini belirleyen temel dinamikleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonuçlara göre; dijital dünyada güçlü varlık gösteren, sosyal medyayı etkin kullanan ve fiyat-performans dengesini başarıyla sunan markalar öne çıkıyor. Özellikle giyim, yiyecek ve e-ticaret platformlarının ilk 10’da yoğunlaşması, gençlerin hızlı tüketim ve erişilebilirlik odaklı tercihlerini gözler önüne seriyor.

REKABET AVANTAJININ ANAHTARI

Araştırma sonuçlarını değerlendiren TİA Başkan Yardımcısı Özüm Acar, gençlerin yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda bir deneyim satın aldığını vurguluyor:

“Gençler, markalarla kurduğu ilişkiyi dijital deneyimler üzerinden tanımlıyor. Sosyal medya platformları satın alma yolculuğunun merkezinde yer alırken, kişiselleştirme, hız ve şeffaflık beklentileri belirleyici oluyor. Bu kuşağı anlayan markalar, yalnızca tercih edilmekle kalmıyor; aynı zamanda güçlü bir sadakat de inşa ediyor.”

Araştırma ayrıca gençlerin sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve erişilebilirlik gibi değerlere yüksek hassasiyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Dijital iletişimi güçlü, toplumsal konulara duyarlı ve güven veren markalar, gençler nezdinde açık ara öne çıkıyor.

MARKALAR İÇİN YALNIZCA BİR ARAŞTIRMA DEĞİL, STRATEJİK BİR YATIRIM

Gençlik Endeksi G-250, yalnızca bir sıralama değil; markalar için doğrudan aksiyona dönüştürülebilir stratejik içgörüler sunan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor. Rapor; sektör bazlı analizler, hedef kitle kırılımları ve marka konumlandırma fırsatlarıyla şirketlerin pazarlama, iletişim ve büyüme stratejilerini güçlendirmesine olanak sağlıyor.

Markalar, Gençlik Endeksi G-250 raporunu satın alarak:

Genç tüketici nezdindeki konumlarını net şekilde analiz edebilir,

Rakiplerine karşı güçlü ve zayıf yönlerini görebilir,

Pazarlama ve iletişim yatırımlarını veriye dayalı olarak optimize edebilir,

Elde ettikleri başarıyı resmi verilerle tescilleyerek itibarlarını güçlendirebilir.

Gençlerin hızla değişen beklentilerini anlamak ve rekabette öne geçmek isteyen markalar için Gençlik Endeksi G-250, kritik bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor.

Alfabetik sıralamaya göre G 250’de yer alan markalar

Akaryakıt: İpragaz, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türk Petrolleri

Altın ve Mücevherat: Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Koçak Gold, Zen

Bankacılık ve Findeks: Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası

Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç

Bebek ve Çocuk Ürünleri: ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy

Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Eti, Nestle, Şölen, Torku, Ülker

Dijital Platformlar ve Abonelik Servisleri: Disney Plus, Netflix, Spotify, Tabii, TV+

E-Ticaret: Amazon, Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti

Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Samsung

Erkek Giyim: Altınyıldız, Beymen, Kiğılı, Mavi, Süvari

Elektronik Perakende: MediaMarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vatan

Enerji: Aksa Doğalgaz, Astor Enerji, Enerjisa, Tüpraş, Zorlu Enerji

Ev Tekstili: Doqu Home, English Home, Linens, Madame Coco, Özdilek

Fast Food: Burger King, Domino’s Pizza, Komagene, Mc Donalds, Tavuk Dünyası

Fintech ve Bankacılık: Enpara, Garanti Bankası, Papara, Yapı Kredi, Ziraat Bankası

Gayrimenkul ve Yatırım Markaları: Ağaoğlu, Emlak Konut, Nef, Rönesans, Toki

Holding: Doğan Holding, Doğuş Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding

İç Giyim: Calvin Klein, Penti, Pierre Cardin, Suwen, Tutku

Kadın Giyim: Koton, LC Waikiki, Mango, Penti, Zara

İçecek: Coca Cola, Fanta, Pepsi, Sarıyer Cola, Uludağ

Kadın Sağlığı ve Kişisel Bakım Ürünleri: Gratis, Mion, Rossmann, Watsons, Yves Rocher

Kargo: Aras Kargo, DHL eCommerce, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo

Kozmetik: Avon, Flormar, L'oreal, Mac, Maybelline

Kripto Para Borsası: BinanceTR, Binx, BTC Türk, Okx, Paribu

Kahve ve Cafe Zincirleri: Coffy, Gloria Jean’s, Kahve Dünyası, Starbucks, Tchibo

Mobilya: Alfemo, Bellona, IKEA, İstikbal, Kelebek

Online Eğitim: BTK Akademi, Khan Academy, Neoskala, Open English, Udemy

Otomotiv: BMW, Mercedes, Renault, Togg, Volkswagen

Pizza: Domino’s Pizza, Little Caesars, Pasaport Pizza, Pizza Hut, Terra Pizza

Porselen ve Züccaciye Ürünü: Güral, Karaca, Kütahya Porselen, Lav, Paşabahçe

Sağlıklı Beslenme ve Destek Ürünleri: Fellas, Pharmaton, Proteinocean, Wefood, Züber

Savunma Sanayi ve Yüksek Güvenlik Teknolojileri: Albayrak, ASELSAN, Baykar, Roketsan, TUSAŞ

Sigorta ve Bireysel Emeklilik: Aksigorta, Allianz, Anadolu Hayat Emeklilik, Neova Sigorta, Türkiye Sigorta

Süpermarket: A101, Bim, CarrefourSA, File, Migros

Süt ve Süt Ürünleri: İçim, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Torku

Spor Giyim: Adidas, Decathlon, Hummel, Nike, Puma

Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Blendax, Clear, Elidor, Head and Shoulders, Pantene

Tasarruf Finansman: Emlak Katılım, Eminevim, Fuzulev, Katılımevim, Ziraat Katılım

Turizm Acentesi/ Seyahat Acentesi: ETS Tur, Jolly Tur, Setur, Tatilbudur, Turkish Airlines Holidays

Yazılım Geliştirme & Bilişim Hizmetleri: Akınsoft, IBM, Innova, Microsoft, Softtech

Özel Hastane: Acıbadem Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Medical Park, Medicana, Medipol

Özel Eğitim Kurumları ve Vakıf Üniversiteleri: Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğa Koleji, Koç Üniversitesi

Yeni Nesil Ulaşım Uygulamaları: Bitaksi, Getir Araç, Martı, TikTak, Uber