GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılanacak.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.

(Washington)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.53)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak edecek.

(Van/10.00)

2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(Ankara/14.00)

4 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO 40. Genel Konferansı'nda Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulunacak.

(Paris)

2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediyesini ziyaret edip, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak. Bakan Kasapoğlu, Antalya'da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışına ve 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılışına iştirak edecek.

(Isparta/09.20/10.00/Antalya/14.30/18.30

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Sırbistan'ın Partizan NIS takımını konuk edecek. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/20.00/Oldenburg/22.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, İspanya'nın Iberostar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Tenerife/22.30)

5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 4. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic'i, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika'nın Spirou Basket takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.00/İzmir/20.00)

6- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı konuk edecek.

(Tokat/19.00)

7- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun kasım ayı olağan toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet müsabakasıyla tamamlanacak.

(Aydın/19.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/15.00)

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