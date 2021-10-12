Üye Girişi
Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

12.10.2021 09:40
Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik Emniyet Genel Mücadele Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 9 ay süren çalışmada, 28 ilde SGK'yı milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, sahte engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta primi düzenledikleri; bazılarının da kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadiyle saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yaptıkları belirlendi. Hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaptığı da saptanan şüphelilerin, 'avantajlı esnaf kredisi' sağlanacağını vadederek, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yaptıkları ve dublör kullanarak sınavlara başkasını soktukları belirlendi.'Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyerek SGK'yı zarara uğrattıkları saptanan, 20 örgütlü yapı içinde faaliyet yürüten 386 şüpheliden 235'i hakkında 28 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta yüzlerce kişiyi mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarar uğratan şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 235 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken diğer 151 şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.


Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu
Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu
Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Lirası, PCR Testi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü 09:36 Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi 09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı 09:08 Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı
09:04 "Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı Aşı karşıtlarının 08:35 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi 08:04 Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi
Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak 07:26 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı 07:15 Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:39 Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti
09:36 Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü
09:30 KOM'dan sabah saatlerinde operasyon! Sahte PCR testi dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı
09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi
09:08 Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu
09:07 Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı
09:03 "Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı
08:41 Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda
08:34 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi
08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti         
09:40
KOM'dan sabah saatlerinde operasyon! Sahte PCR testi dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı KOM'dan sabah saatlerinde operasyon! Sahte PCR testi dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı         
09:30
Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu         
09:09
Netflix'in popüler dizisi Squid Game, gamerları da etkiledi Netflix'in popüler dizisi Squid Game, gamerları da etkiledi         
09:07
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi         
08:05
Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı         
07:53
Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller         
07:20
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu         
19:26
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 09:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement