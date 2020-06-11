Hakim tepedeki kaya, köylüleri korkutuyor - Son Dakika

Hakim tepedeki kaya, köylüleri korkutuyor

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünün kurulduğu alanın yamacındaki tepede yer alan devasa kaya görenleri şaşırtıyor. Yamacında evleri bulunan ve korku yaşayan köylüler, devlet desteği ile taşınma talep ediyor.

Sivas 'ın Ulaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Baharözü köyünde hakim tepedeki kaya görenleri şaşırtıyor. Doğal doğal sit alanı olarak kabul edilen kaya zaman zaman kopan parçaları ile çevresindeki evler için tehlike oluşturuyor. Kayanın devasa büyüklüğü köye gelenlerin ilgisini çekiyor. Köye farklılık kazandıran devasa kaya, çevresinde bulunan evler içinse tehlike oluşturuyor. Köyün içinde de tepedeki kayadan yıllar önce kopup geldiği iddia edilen ve 'gelin kayası' olarak adlandırılan bir parça daha bulunuyor. Köy sakinleri tepedeki kaya çevresindeki evlerin devlet desteğiyle taşınmasını istiyor.

'KAYADAN DÜŞEN PARÇALAR DA VAR'

Baharözü köyü muhtarı Adem Çiftçi , "Bu kayanın tabiatın kuruluşundan bu zamana kadar burada olduğunu düşünüyoruz. Çocukluğumdan beri de var. Burası zaten sit alanı ilan edildi. Daha önce tehlike oluşturduğu için kaldırılma kararı alınmış ama yeniden vazgeçilmiş. Bir kaç parça kayadan kopup düşmüş. Kayaya yakın evler risk altında. Bu vatandaşlara tehlike arz ediyor. Köye ilk kez gelenler kayayı görünce çok şaşırıyor ve merak ediyor. Ayrıca aşağıda bir de gelin kayası var. Çocukluğumdan bu zamana kadar burada olduğunu biliyorum. Net olmamakla birlikte büyüklerimizden duyduğumuza göre bu kayanında tepedeki kayadan koparak buraya düştüğü söyleniyor" dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Turan Çakmak ise, "Bu kaya burada görüldüğü gibi tehlike arz ediyor. Kaya düştü düşecek diye endişeleniyoruz. Buradaki insanlar tehlike altında yaşıyor. Sit alanı ilan edilmesine rağmen bir önlem alınmadı. Kayadan düşen parçalar da var. Buna umarım bir çare bulunur" diye konuştu.

Köyde yaşayan Nevzat Saygın da biran önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Zaman içinde rüzgarın toprağı aşındırması ile bu hale geldiğini düşünüyorum. Ama zaman zaman tehlike arz ediyor. Buradan kopan parçalar nedeniyle 1960 yıllarda afet bölgesi ilan edilmiş. Gerçekten tehlike arz ediyor. Kayalar uçmak üzere. Bir tedbir alınmalı" ifadelerini kullandı.