Hakimler ve savcılar kurulu, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulunda, FETÖ ile münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen şifreli haberleşme programı içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem yöneticilerine ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifadeleri dikkate alındı.

Bunun sonucunda 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı. Kurul, bu nedenlerle söz konusu hakim ve savcıların ihracına karar verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

-İHA-