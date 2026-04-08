İbrahim Tatlıses\'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

08.04.2026 00:33
Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla tek tek görüştü. Kız kardeşi Dilan Çıtak'ın ardından babası ile görüşen Ahmet Tatlıses, babasını o halde görünce hıçkıra hıçkıra ağladıklarını belirtti. "Ayağımızda kelepçe de olsa biz yine babamızın yanına geliriz" diyen Tatlıses, İmparator’un durumunun stabil olduğunu ve sevenlerinden dua beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasının ardından, ailesi ve sevenleri derin bir endişe içerisine girdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen ilk açıklama, çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’tan geldi. Hastane önünde kameraların karşısına geçen kardeşler, yaşadıkları zor süreci gözyaşları içinde paylaştı.

"DURUMU STABİL, DUALARMIZ ONUNLA"

Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Tatlıses, babasının son durumuna dair şu bilgileri verdi:

"Babam şu an yoğun bakımda ve durumu stabil. İnşallah daha iyi olacak, dualarımız onunla. Kendi adıma da söyleyebilirim ki; onu o halde görünce insan çok etkileniyor. Tansiyon sorunları yaşadım, benden kan falan aldılar ama ne olursa olsun buradayız."

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

Ahmet Tatlıses, babalarını yoğun bakımda gördükleri andaki duygularını anlatırken boğazı düğümlendi. Babasına olan hasretini ve gördüğü manzara karşısındaki üzüntüsünü dile getiren Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"İçeri girdiğimizde hıçkıra hıçkıra ağladık. Gerçekten büyük bir hasret giderdik ama bir o kadar da zordu. Babamız orada yatıyor sonuçta. Duygusal bir ortam, hepimiz çok kötüyüz ama iyi olması için bekliyoruz."

ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNE YANSIDI 

Açıklama sırasında Ahmet Tatlıses'in yanında duran ve oldukça bitkin olduğu gözlenen Dilan Çıtak, konuşmakta güçlük çekti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Çıtak, ağabeyinin omuzunda teselli bulurken, babasının iyileşmesi için tüm sevenlerinden dua beklediklerini hissettirdi.

"NE OLURSA OLSUN O BİZİM BABAMIZ"

Hakkındaki hukuki süreçler ve kişisel zorluklara da değinen Ahmet Tatlıses, babasına olan bağlılığını şu sözlerle noktaladı:

"Şu an bazı hukuki prosedürler, imza işleri falan olsa da, ayağımızda kelepçe de olsa biz yine babamızın yanına geliriz. Sorun ne olursa olsun, o bizim babamız ve şu an en çok bize ihtiyacı var."

İLİŞKİLERİ KIRGINLIKLARLA DOLU 

İbrahim Tatlıses ile, oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında gel gitli bir ilişki vardı.  Ahmet Tatlıses'in elektronik kelepçe kararı gereği babasına 3 kilometre yaklaşma yasağı bulunurken, İmparator, Çıtak'ın Tatlıses soyadını kullanmasını istemediğini söylemişti.  

Tatlıses Şubat ayının son günlerinde yaptığı bir açıklamada,  "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller." demişti.

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor “Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
’Karagümrük çetesi’ne operasyon: 28 şüpheli gözaltında 'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 28 şüpheli gözaltında
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu “Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Mücteba Hamaney ağır yaralı“ iddiası Tedavi gördüğü şehri bile verdiler "Mücteba Hamaney ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
Ordu’da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var
Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
17:30
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
