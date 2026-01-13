İran\'da Protestolar ve Güvenlik Krizi

İran'ı yönetenler, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana en ciddi meydan okumayla yüz yüze.

Şimdi protestolara daha önce görülmemiş ölçekte karşı koyuyorlar. Eski krizlerde görülmemiş düzeyde vahşi bir güvenlik baskısıyla ve interneti neredeyse tamamen kapatarak...

Bir zamanlar rejime karşı öfke çığlıklarının yükseldiği sokakların çoğu artık sessizleşmeye başladı.

BBC Farsça Servisi'ne konuşan bir Tahranlı, "Cuma günü (sokaklar) son derece kalabalıktı. Kalabalık inanılmazdı ve çok fazla ateş ediliyordu. Sonra Cumartesi gecesi çok, çok daha sessiz oldu" diyor.

İranlı bir gazeteci ise "Şu anda dışarı çıkmak için ölmek istiyor olmanız gerek" diye konuşuyor.

Bu kez iç karışıklığa bir de dış tehdit eklenmiş durumda: ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri harekat uyarıları, İran ile İsrail arasında 12 gün süren ve İran rejimini zayıflatan savaş sırasında ABD'nin ülkenin kilit nükleer tesisleri vurmasından yedi ay sonra geldi.

Ancak Trump'ın sık sık hatırlattığı bir benzetmeyi kullanırsak, bu aynı zamanda İran'a, oynaması için "başka bir kart" verdi.

Trump şimdi Tahran'ın müzakere masasına geri dönme çağrısı yaptığını söylüyor.

Ancak İran'ın eli iyi değil: Başkan Trump, herhangi bir toplantıdan önce hala bir şekilde harekete geçmek zorunda kalabileceğini söylüyor. Görüşmeler de, bu huzursuzluğun tüm yakıcı sıcaklığını ortadan kaldırmayacak.

Ve İran, bu teokrasinin stratejik doktrininin tam kalbinde yatan kırmızı çizgileri aşacak sıfır nükleer zenginleştirme de dahil, ABD'nin maksimalist taleplerine teslim olmayacak.

Bu anın baskısı ne olursa olsun, İran'ın liderlerinin rotayı değiştireceğine dair bir işaret yok.

İran sokakları alev alev yanıyor

"İran'ın Büyük Stratejisi" kitabının yazarı, Johns Hopkins Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Vali Nasr, İranlı yetkililerinin mevcut eğilimlerini şöyle yorumluyor:

"Protestocuları kıskaç altına almak, bu anı atlatmaya çalışmak ve sonra buradan nereye gideceklerini düşünmek".

Ancak Nasr'a göre ABD, İsrail ve yaptırımlar kaynaklı sıkıntılar göz önüne alındığında, "İran rejimi bu protestoları bastırsa bile, İranlıların yaşamlarını iyileştirmek için fazla seçeneğe sahip değil."

Bu hafta, İran'ın ve daha geniş anlamda bölgenin yeni bir askeri saldırı dalgasına sürüklenip sürüklenmeyeceğini; kaba kuvvetin geçmişte olduğu gibi bu protestoları da tamamen bastırıp bastırmayacağı belirleyebilir.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Ocak'ta Tahran'da diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, "durumun artık tamamen kontrol altında olduğunu" söyledi.

Aynı gün parlak ışıklar altındaki Tahran sokakları, hükümetin dışarı çıkmaları ve sokakları protestoculardan geri almaları yönünde çağrıda bulunduğu kalabalıklarla doluydu.

Kapsamlı bir iletişim kesintisinin üzerinden beş gün geçmesine rağmen, Starlink uydu terminalleri, İranlıların teknik yaratıcılığı ve cesareti sayesinde daha ürpertici bir tablo dünyaya sızmaya devam ediyor.

Doktorların hastanelerin yaralılarla dolup taştığına dair anlattıkları, uzun siyah ceset torbalarının sıralandığı açık hava morglarının korkunç videoları, BBC Farsça Servisi'nde çalışan gazetecilere gönderilen şok ve korkuyu ifade eden sesli notlar...

Kayıplar artıyor.

Altı aydan fazla süren 2022 ve 2023'teki son huzursuzluk dalgasında, insan hakları gruplarına göre yaklaşık 500 kişi öldürüldü, 20 binden fazla kişi tutuklandı.

Bu kez İran'dan gelen haberlere göre ise birkaç hafta içinde, ölü sayısı çoktan bu rakamı aştı ve şu ana kadar 20 binden fazla kişi tutuklandı.

Hükümet kan döküldüğünü inkar etmiyor. İran Devlet Televizyonu da derme çatma morgların görüntülerini yayımlıyor, hatta bazı protestocuların öldürüldüğünü kabul ediyor.

İran sokakları alev alev yanıyor.

Hükümet binaları öfkeyle ateşe verildi.

Bunlar sistemin sembolleri ancak kamu mallarına yönelik saldırılar hükümet tarafından "teröristlerin ve isyancıların işi" olarak nitelendirilerek kınanıyor.

Bu dönemde hukuk dili de sertleşti. "Vandallar", "Allah'a karşı savaş açmakla" suçlanacak ve ölüm cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Hükümet, ayaklanmanın başlıca sorumlusu olarak, kod adı İsrail ve ABD olan dış düşmanları gösteriyor.

Bu kez hükümetin suçlamaları, geçen yıl 12 gün süren savaş sırasında İsrail'in güvenlik teşkilatı Mossad'ın açıkça ortaya çıkan sızma faaliyetleriyle de destekleniyor.

İran'daki her yeni huzursuzluk patlamasında aynı sorular soruluyor: Bu protestolar ne kadar uzağa yayılıyor? Sokaklara ve meydanlara kimler çıkıyor? Yetkililer nasıl karşılık verecek?

İran'daki son protesto dalgası birçok açıdan eşi benzeri olmayan bir gelişmeydi.

Her şey çok sıradan bir şekilde başladı.

28 Aralık'ta Tahran'da ithal elektronik ürünler satan esnaflar İran Riyali'nin ABD Doları karşısında aniden çökmesiyle sarsıldı, dükkanlarını kapattı, greve gitti ve çarşıdaki diğer esnafları da aynı şeyi yapmaya çağırdılar.

Hükümetin ilk tepkisi hızlı ve uzlaşma yönünde oldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, enflasyonun %50'ye yaklaştığı ve riyalin değer kaybının insanların yaşamlarını zorlaştırdığı ülkede diyalog sözü verdi ve "meşru talepleri" kabul etti.

Halkın acısını hafifletmeye yardımcı olmak için kısa sürede herkesin banka hesabına yaklaşık 7 dolar tutarında yeni bir aylık ödenek yatırıldı.

Ancak fiyatlar daha da arttı, huzursuzluk büyüdü.

İranlılar üç hafta içinde, ekonomik ve siyasi değişim için sloganlar atıyor, taşradaki küçükkasabalardan büyük şehirlere kadar her yerde yürüyorlardı.

Ancak bu sorunların hızlı ve basit bir çözümü yok. Sistem böyle.

İran, yıllardır devam eden uluslararası yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluklar, toplumsal özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı derinlerde yatan öfke ve Batı'yla uzun süren açmazın maliyetinin neden olduğu ıstırap nedeniyle kırılmış durumda.

Ancak şu ana kadar merkez dayanıyor görünüyor.

Washington'daki Carnegie Endowment'tan kıdemli araştırmacı Karim Sadjadpour, "Tam bir çöküş için hala eksik olan en önemli unsur, baskıcı güçlerin artık rejimden fayda sağlamadıklarına ve artık rejim için öldürmeye istekli olmadıklarına karar vermeleri" diyor.

Bu kriz patlak vermeden önce, İran'da iktidar çevrelerindeki en güçlü figürlerin kilit konularda sert şekilde bölündükleri biliniyordu: ABD ile yeni bir nükleer anlaşma için yapılan başarısızlığa mahkum müzakerelere devam edilecek miydi? Müzakerelere devam edilecekse bu nasıl olacaktı? Gazze savaşı sırasında İran'ın askeri vekil güçlerine ve siyasi ortaklarına vurulan darbeler sonrası ülkenin stratejik caydırıcılığı nasıl yeniden tesis edilecekti?

Ancak sistemin, İran'da iktidar çevrelerindeki en güçlü figürlerin sisteminin hayatta kalması her şeyden önemli.

İran'da nihai otorite hala 86 yaşındaki hasta dini lider Ayetullah Hamaney'de.

Ancak Hamaney, aralarında İslam Cumhuriyeti'nin ekonomisine, siyasetine ve güvenliğine hakim olan Devrim Muhafızları'nın da bulunduğu, kendisinin en sadık savunucuları tarafından çevrelenmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın neredeyse her gün savurduğu tehditlerin İran'da en tepedeki zihinleri meşgul ettiği biliniyor.

Ancak bu tehditler, herhangi bir dış müdahalenin etkisi konusunda da geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.

Askeri harekat protestocuları destekleyebileceği gibi geri de tepebilir.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika programı direktörü Sanam Vakil, "Askeri harekatın birincil etkisi, kırılganlığın arttığı bir anda elitlerin birliğini güölendirmek ve rejim içindeki çatlakları bastırmak olacaktır" diyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a en yüksek sesle müdahale çağrısı yapan İranlılardan biri, 1979'daki İran İslam Devrimi'nde devrilen İran Şahı'nın sürgündeki oğlu ve eski veliaht prens Rıza Pehlevi oldu. Ancak Pehlevi'nin çağrısı ve İsrail'le yakın bağları tartışmalı.

Halen İran'da tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi'den ödüllü film yapımcısı Cafer Panahi'ye kadar başka isimler de, değişimin barışçıl olması ve ülke içinden gelmesi gerektiğinde ısrarlı.

Pehlevi, mevcut isyanı harekete geçirme ve şekillendirmeye yardımcı olma kapasitesini gösterdi.

Geçen hafta başında koordineli şekilde slogan atılması için yaptığı çağrılar daha fazla kişiyi dondurucu kış soğuğuna maruz bırakmışa benziyor.

Pehlevi'ye desteğin boyutunu ve değişime duyulan derin özlemin bazılarını tanıdık bir sembole sımsıkı sarılmaya itip itmediğini bilmek mümkün değil.

İran'da devrim öncesinin aslanlı ve güneşli bayrağı yeniden açıldı.

Pehlevi monarşiyi geri getirmeye değil, demokratik bir geçiş sürecine öncülük etmeye çalıştığını vurguluyor ancak geçmişte, bölünmüş İran diasporası için birleştirici bir figür olamadı.

Çöküş ve kaos korkusu, mali sıkıntılar ve daha fazlası, hala İranlıların zihnini meşgul ediyor. Buna, iktidardaki din adamlarını destekleyenler de dahil.

Bazılarının ise aklında devrim değil reform var.

Tarih bize, coşku ve güç sokaklarda buluştuğunda, değişimin yukarıdan ya da aşağıdan gelebileceğini söylüyor.

Ancak bu değişim her zaman öngörülemez ve çoğu zaman da tehlikelidir.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.