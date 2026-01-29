İran'daki Protestoların Kayıpları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İran'daki Protestoların Kayıpları Artıyor

İran\'daki Protestoların Kayıpları Artıyor
29.01.2026 05:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da ekonomik zorluklarla başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin şiddetiyle 6 binden fazla ölüyle sonuçlandı.

"Arkadaşlarımın hepsi benim gibi. Hepimizin protestolarda öldürülen bir tanıdığı var."

29 yaşındaki Tahranlı Perisa için, İran'da bu ayın başlarında güvenlik güçlerinin baskısı, daha önce tanık olduklarına hiç benzemiyordu.

Perisa, "Daha önceki en yaygın protestolarda, tanıdığım tek bir kişinin bile öldürüldüğünü görmedim" diyor.

Kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle 28 Aralık'ta başkent Tahran'da başlayan protestolar, İran İslam Cumhuriyeti'nin tarihindeki en ölümcül hükümet karşıtı ayaklanmalardan birine dönüştü.

Perisa protestolarda tanıdığı en az 13 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

Bir insan hakları örgütünün teyit edilen ölü sayısının 6 bini geçtiğini bildirmesinin ardından, internetin neredeyse tamamen kesilmesine rağmen son günlerde BBC ile tamas kurabilen birkaç genç İranlı, kişisel kayıplarını anlattı.

Parisa, tanıdığı 26 yaşındaki bir kadının, 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günleri ülke genelinde protestoların artması ve yetkililerin protestoları bastırmak için ölümcül güç kullanması sonucu "sokakta kurşun yağmuruna tutularak" öldürüldüğünü söyledi.

Kendisinin de perşembe günü Tahran'ın kuzeyinde düzenlenen protestolara katıldığını ve bunların barışçıl olduğunu ısrarla vurguladı:

"Kimse şiddete başvurmadı ve kimse güvenlik güçleriyle çatışmadı. Ancak cuma gecesi yine de kalabalığa ateş açtılar. Çatışmaların yaşandığı mahallelerde barut ve mermi kokusu her yeri sarmıştı."

Bir başka Tahranlı 24 yaşındaki Mehdi'nin protestoların ve şiddetin boyutuna ilişkin anlattıkları da benzer:

"Daha önce hiç protestolara bu kadar kalabalık bir katılım görmemiştim. Yine daha önce hiç, güvenlik güçlerinin bu kadar çok cinayet işlediğine ve şiddet uyguladığına tanık olmamıştım.

"Perşembe günü [8 Ocak] işlenen cinayetlere ve Cuma günü daha fazla cinayet tehdidine rağmen, insanlar sokağa çıktı çünkü birçoğu artık dayanamıyordu ve kaybedecek hiçbir şeyleri kalmamıştı."

Mehdi, çok sayıda protestocunun güvenlik güçlerince öldürülmesine yakından tanık olduğunu anlattı:

"Gözlerimin önünde genç bir adamın iki gerçek mermiyle öldürüldüğünü gördüm.

"Motosikletliler genç bir adamı av tüfeğiyle yüzünden vurdular. Adam yere düştü ve bir daha ayağa kalkamadı."

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ayaklanmaların başlamasından bu yana en az 6 bin 159 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını, bunların arasında 5 bin 804 protestocu, 92 çocuk ve hükümetle bağlantılı 214 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca bildirilen 17 bin ölüm vakası da soruşturuluyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) adlı bir başka grup ise nihai ölü sayısının 25 bini aşabileceği uyarısı yaptı.

İranlı yetkililer geçen hafta 3 bin 100'den fazla kişinin öldüğünü ancak bunların çoğunun "isyancılar" tarafından saldırıya uğrayan güvenlik personeli veya siviller olduğunu savunmuştu.

BBC de dahil olmak üzere çoğu uluslararası haber kuruluşunun İran içinden yayın yapması yasak.

Ancak güvenlik güçlerinin kalabalığa gerçek mermiyle ateş ettiğini gösteren videolar BBC tarafından teyit edildi.

Yine başkent Tahran'dan 27 yaşındaki Sahar, öldürülen yedi kişiyi tanıdığını söylüyor.

Sahar, güvenlik güçlerinin 8 Ocak'taki olaylara sert tepki vermesinin ardından gerginliğin nasıl hızla arttığını anlatıyor.

O akşamki protesto sırasında, göz yaşartıcı gaz atılmasının ardından Sahar ve arkadaşları yakındaki bir eve sığınmış:

"Arkadaşım neler olup bittiğini görmek için pencereden başını uzattı ve onu boynundan vurdular."

Sahar'ın aktardığına göre, bir başka arkadaşı da yaralandı ve gözaltına alınma korkusuyla hastaneye gitmekten kaçındığı için daha sonra kan kaybından öldü.

Sahar, üçüncü bir arkadaşının da Devrim Muhafızları tarafından gözaltında tutulurken öldüğünü söylüyor:

"Ailesine Devrim Muhafızları istihbarat ofisine gelmelerini söylediler. Birkaç gün sonra arayıp, 'Gelin ve cesedi alın' dediler."

Sahar, 9 Ocak'ta üniformalı güvenlik görevlileri tarafından açıkça ve "acımasızca" gerçek mermilerle ateş açıldığına tanık olduğunu söylüyor, "İnsanlara lazer tutuyorlardı ve halk da saklanmamız için otoparkın kapılarını açıyordu" diyor.

İletişim kesintisi travmayı daha da ağırlaştırdı.

Sahar, "Şu anda hiç haber yok" diyor ve ekliyor:

"İnternet veya telefon hatları olmadığı için kimin başına ne geldiğini bilmiyorduk. Biraz haber alabilmek için bile zar zor telefon görüşmesi yapabiliyorduk."

27 yaşındaki Parham da, Tahran'da güvenlik güçlerinin özellikle protestocuların yüzlerini ve gözlerini hedef aldığını anlatıyor.

Arkadaşlarından 23 yaşındaki Sina, 9 Ocak'ta alnından ve gözünden vurulmuş.

Parham, "Onu hastaneye götürdük ancak doktor bize sadece reçete verebildi ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmamızı söyledi" diyor.

Göz hastanesine sürekli olarak yaralı protestocuların getirildiğini de anlatıyor Parham. "Her 10 dakikada bir, vurulmuş başka birini getiriyorlarmış gibiydi."

Parham'ın aktardığına göre, hastanenin kafeteryasında çalışan bir kişi "tek bir vardiyada gözlerinden yaralanmış 70 kişinin hastaneye geldiğini gördüğünü" söyledi.

Gözünün arkasında ve alnında hala yara izleri olan Sina, ilk hastanede kimlik numaralarını vermek zorunda kalacakları için tutuklanmaktan korktuklarını ve bu yüzden özel bir göz hastanesine gittiklerini belirtti.

Sina, göz hastanesinde diğerlerine kıyasla "şanslı" olduğunu çünkü gördüğü diğer kişilerin "yüzlerinin her yerinde ve her iki gözlerinde" yara izleri olduğunu söyledi.

BBC, Sina'nın adına düzenlenmiş ve "gözünün arkasında 5 mm'lik metalik bir yabancı cisim" bulunduğunu belirten bir tıbbi belge gördü.

BBC ayrıca, tabancadan açılan ateşle yaralanan diğer bazı protestocuların tıbbi kayıtlarını da alıp, doğruluğunu teyit etti.

Protestocular ve eylemciler ayrıca yetkililerin öldürülenlerin cesetlerini ailelerine teslim etmeyi reddettiği vakalar da olduğunu söylüyor.

Mehdi, arkadaşının kuzeninin öldürüldüğünü ve yetkililerin aileye cenazeyi almak için yüklü bir miktar para ödemelerini ya da kayıtlara güvenlik güçleri mensubu olarak geçmesine razı olmalarını istediğini belirtti.

"Dediler ki, 'Ya cesedi aileye teslim etmemiz için 1 milyar toman (7 bin dolardan fazla) ödeyin, ya da onun Besic üyesi olduğunu ve kamu güvenliği için şehit düştüğünü söyleyin.'"

İsfahanlı 38 yaşındaki Navid de akrabaları öldürülen iki yakın arkadaşının da benzer bir seçimle karşı karşıya kaldığını anlattı:

"Arkadaşlarımın bana söylediklerine göre 'Ya birkaç bin dolar ödeyeceksiniz ya da size Besic kartı çıkaralım ki güvenlik güçlerinin ölüleri arasında sayılsınlar' diyorlar."

İnsan hakları kuruluşları, bu uygulamayla hem protestocuların ailelerinin cezalandırılmasının hem de gerçek ölüm sayısının gizlenmesinin amaçladığını söylüyor.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'daki Protestoların Kayıpları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
Türkiye ve Suriye masada Osmanlı’nın son büyük projesi hayata geçiyor Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Uçakta gergin anlar Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı 46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı Korkunç gerçek ortaya çıktı Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
Fenerbahçe’de büyük ters köşe ’’Golcü gelecek’’ derken yıldız isim gidiyor Fenerbahçe'de büyük ters köşe! ''Golcü gelecek'' derken yıldız isim gidiyor
Fenerbahçe’de En-Nesyri krizi Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Barcelona’da oynamıştı Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek Barcelona'da oynamıştı! Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

06:52
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
06:11
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
00:16
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
23:24
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti
Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:48
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 07:01:44. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Protestoların Kayıpları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.