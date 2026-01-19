İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM\'dan yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde bu gece ve sabah erken saatlerde kar yağışını arttırdı.

VATANDAŞLAR ERKEN SAATLERDE YOLLARA DÜŞTÜ

Birçok ilçede sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Vatandaşlar Eyüpsultan'da karla kaplanan ara sokaklarda araçlarını temizlemek için uzun süre uğraş verirken, sokaklarda güçlükle yürüdü.

TRAFİK ÇİLESİ BAŞLADI

Uzun zaman sonra kar görmenin heyecanını yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken; sabah saatlerinde ise trafik çilesi başladı.

YOĞUNLUK YÜZDE 81 SEVİYELERİNE ÇIKTI

Kar yağışının devam ettiği İstanbul'un birçok bölgesinde, bu sabah saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu oluştu. Okullar tatil olmasına rağmen İBB trafik yoğunluk haritasında bazı ana arterler kırmızıya döndü. İstanbul'da haftanın ilk gününde kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.

ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK FELÇ

TEM Otoyolu'nda bazı araçların ise yolda kaldığı görüldü. Hava Forum'un haberine göre; Bağcılar'da otobüsler ve araçlar gidemiyor. Trafik kilitlendi.

GECE YARISI SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bugün de yer yer etkili olacak. 6 derece olması beklenen hava sıcaklığıyla birlikte; megakentin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'DAN YENİ UYARI

Bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre kar ve karla karışık yağmur bugün de etkisini gösterecek.