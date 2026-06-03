İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova

İstanbul\'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova
03.06.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel turizmin kalabalığından kaçmak ve otantik bir deneyim yaşamak isteyenlerin yeni rotası Moldova oluyor. "Büyük kalpli küçük ülke", Türk gezginleri keşfedilmemiş güzelliklerini görmeye davet ediyor. Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur, Moldova'ya dair merak edilenleri Moldova’nın İstanbul Başkonsolosu'nun eşi Natalia Bantus-Gurduza'ya sordu.

Aşırı kalabalık ve yoğun ticari pazarlamaların gölgesinde kalan küresel turizm destinasyonlarına karşı, Moldova Cumhuriyeti seyahatseverler için taze bir nefes olarak öne çıkıyor. Gerçek ve samimi deneyimlerin peşinde olan gezginler için otantik ve dengeli bir alternatif haline gelen ülke, özellikle Türk turistler için büyük bir ulaşım kolaylığı sunuyor.

İstanbul’dan sadece 90 dakikalık bir uçuş mesafesinde yer alan Moldova, yüzölçümü olarak küçük bir ülke olmasına rağmen; köklü gelenekleri, sıcak misafirperverliği ve sunduğu turistik çeşitlilik açısından oldukça cömert bir portre çiziyor.

"BEKLENMEDİK DERECEDE KONFORLU VE SAMİMİ"

Ülke, turizm vizyonunu "Beklenmedik Derecede Konforlu ve Samimi" sloganıyla tanımlıyor. Kendisini "büyük kalpli küçük ülke" olarak nitelendiren Moldova, kapılarını Türk gezginlerine açarken, sadece klasik bir turistik ziyaret değil; aynı zamanda konforun, huzurun ve yaşam sevincinin yeniden keşfedileceği bir seyahat vadediyor.

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova

İLK AĞIZDAN MOLDOVA

Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur, Moldova'nın henüz kitle turizmi tarafından keşfedilmemiş bu büyüleyici dünyasına dair merak edilenleri, Moldova’nın İstanbul Başkonsolosu'nun eşi Natalia Bantus-Gurduza'ya sordu. Moldovalı diplomat eşi Bantus-Gurduza, ülkesinin neden her gezginin mutlaka seyahat listesinde, hem de öncelikli olarak yer alması gerektiğini tüm detaylarıyla anlattı.

  • Moldova Cumhuriyeti'nin ilk kez gelen biri için genel "havası" nedir?

Natalia Bantus-Gurduza: "Moldova sadelik ve sıcaklıkla tanımlanır. Kırsal alanlarda zamanın daha yavaş aktığı, ancak başkent Kişinev'de enerjiyle dalgalandığı bir ülke. Ziyaretçiler, basit turistlerden çok onur misafiri gibi hissedeceklerdir. Burası, modern bir şarap barında dinlenebileceğiniz ya da kırsal bir ailenin avlusunda yemek yiyebileceğiniz "samimi" bir destinasyon; her iki deneyim de eşit derecede otantik."

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova
  • Peki Türkiye'den gelen turistler neden bir sonraki tatillerinde Moldova'yı seçmeli?

Natalia Bantus-Gurduza: "Moldova, tarih, doğa ve kişiselleştirilmiş deneyimlerin benzersiz bir karışımını sunar. Burası henüz turist kitleleri tarafından "keşfedilmemiş" bir destinasyondur ve kaliteli hizmet ile huzurlu bir atmosfer garanti eder. İster modern restoranları ve yeşil parklarıyla dinamik Kişinev başkentini keşfetmek, ister otantik kırsal misafirhanelere çekilmek isteyin, Moldova dört mevsim için de özel bir şeyler sunar."

  • Türkiye'den gelen yolcular için Moldova ne kadar erişilebilir? Vize gerekli mi?

Natalia Bantus-Gurduza: "Erişilebilirlik onun güçlü yönlerinden biridir. En iyi haber şu: Türk vatandaşları Moldova Cumhuriyeti'ne sadece kimlik kartı veya pasaportlarıyla seyahat edebiliyor. 90 güne kadar konaklama için vize gerekmemektedir. Bu tesisler, Moldova'yı anlık kararla çıkılan spontane kaçamaklar veya hafta sonu gezileri için bile ideal bir seçenek haline getirir."

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova
  • Moldova'ya seyahat ne kadar kolay ve ulaşım altyapısı ne kadar gelişmiş durumda?

Natalia Bantus-Gurduza: "Bağlantı gerçekten çok iyi. Kişinev’e birçok doğrudan uçuş ile Antalya veya İzmir'den mevsimlik veya düzenli uçuşlar mevcuttur. İstanbul'dan, Türk Havayolları, Pegasus, AJet, FlyOne ve HiSky gibi havayolları tarafından günlük olarak birçok doğrudan uçuş düzenlenmektedir. Temelde, iki saatten kısa sürede (tam olarak 1 saat 30 dakika) Moldova'nın kalbindesiniz. Vardığınızda, havaalanı başkente yakın konumdadır ve toplu ile özel ulaşım ağları son derece erişilebilir ve moderndir. Örneğin, havaalanından doğrudan troleybus hattıyla Kişinev merkezine sadece 7 MDL (0,35 €) karşılığında ulaşabilirsiniz."

  • Moldova ile Türkiye arasında ortak veya kültürel bağlar var mı?

Natalia Bantus-Gurduza: "Kesinlikle! Moldova, karşılıklı saygıyı önemseyen çok etnikli ve çeşitli bir ülkedir. Gagauz Yeri Özerk Bölgesi sayesinde çok güçlü bir kültürel köprü vardır; burada Gagauz gelenekleri ve dili Türk ziyaretçilere tanıdık bir "ev" hissi sunar. Türk turistler, kendi kültürleriyle örtüşen gelenekler bulup tanıdık bir dili duyduklarında şaşıracaklar." (Gagauz dili, modern Türkçeyle tarihsel olarak akraba ve çok yakın bir lehçedir.)

Komrat şehri ve Gagauz köyleri, misafirperverlik ve yerel mutfağın ("pîntez" veya "shurpa" gibi) ziyaretçi ile yerel ev sahibi arasında anında bir bağ kurduğu benzersiz bir etno-turizm deneyimi sunar."

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova
  • Moldova şaraplarıyla ünlüdür. Turistler bu bölgede neler deneyimleyebilir?

Natalia Bantus-Gurduza: "Haklısınız, şarap ulusal gururumuz ve Moldova küresel en iyi 10 şarap destinasyonu arasında yer alıyor. Aynı zamanda, Moldova ülkenin yüzey alanına en yüksek bağ yoğunluğu dünya rekoruna sahiptir ve dünyanın en büyük yeraltı mahzenlerine ev sahipliği yapmaktadır. Cricova [53 hektarlık alanı kapsayan, 60–70 metre derinlikte 120 km'den fazla tünel-galeri bulunan gerçek bir yeraltı şehri] ve Milestii Mici [Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük şarap koleksiyonu olarak tanınan] yeraltı "şarap şehirleri" dünya standartlarında cazibe merkezleridir. Bunlar sadece depolar değil, dünyanın dört bir yanından ünlüleri ağırlayan etkileyici ve muhteşem tadım odalarına sahip galerilerdir. Bu galerileri ziyaret etmek, en seçkin sommelier veya şarap uzmanları için bile unutulmaz bir deneyimdir.

Ayrıca, Moldova'nın "Şarap Yolu" turistik güzergahı, Avrupa kültür rotası "Iter Vitis"in bir parçasıdır ve şaraphanelerde turlar, tadımlar ve hatta konaklama imkanları sunar."

  • Kısa bir kelimeyle Moldova gastronomisi ve kırsal deneyimlerini nasıl tanımlarsınız?

Natalia Bantus-Gurduza: "Taze, doğal ve cömert. Kesinlikle Moldova çorbası ("zeama"), peynirli ve ekşi krema ile ("mamaliga"), peynir, patates veya balkabağı ile sıcak el yapımı turtalar ("placinte") ve Moldova "sarmale" - doldurulmuş lahana ruloları mutlaka denemelisiniz. Buradaki sebze ve meyvelerin tadı, metropollerde birçok kişinin unuttuğu özgün tadı. Kırsal misafirhanelerde turistler, aile tarifleriyle geleneksel yemekler hazırlamayı öğrenebilir veya el sanatları boyunca yapılan çömlekçilik atölyelerine katılabilirler. Moldova, halkının otantik ruhunu ve efsanevi misafirperverliğini deneyimleme fırsatıdır."

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova
  • Moldova doğa ve macera tutkunlarına ne gibi deneyimler sunuyor?

Natalia Bantus-Gurduza: "Orheiul Vechi" Kültürel ve Doğa Koruma Alanı, kayaya oyulmuş mağara manastırları ve Raut nehri’nin muhteşem manzaralarını içeren arkeolojik bir mücevherdir. Aktif gezginler için Dinyester Nehri üzerinde kano rotaları, antik ormanlarda (Kodri) bisiklet yolları ve sonsuz bağların panoramik manzarasını sunan sıcak hava balonu turları bulunmaktadır."

  • Katılabileceğimiz en önemli etkinlikler hangileridir?

Natalia Bantus-Gurduza: "Moldova'da her yıl 40'tan fazla festival düzenlenmektedir. Şiddetle tavsiye edilenler arasında, tüm başkenti gelenekler kutlamasına dönüştüren "Ulusal Şarap Günü" (Ekim ayının ilk hafta sonu) ve Orheiul Vechi'deki muhteşem doğal amfitiyatroda düzenlenen açık hava opera festivali "DescOPERA" yer alıyor.

İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova
  • Moldova'nın tıbbi turizmde de başarılı olduğunu duydum. Bir Türk vatandaşı neden bu sektörü düşünmeli?

Natalia Bantus-Gurduza: "Kültürel ve şarap turizminin yanı sıra, Moldova tıbbi turizm için önemli bir destinasyon haline gelmektedir. Moldova'daki tıbbi standartlar Avrupa normlarıyla uyumludur, ancak maliyetler çok daha rekabetçi ve fiyatlar Avrupa'nın geri kalanına göre çok daha makul. Kişinev’deki diş klinikleri, in vitro fertilizasyon merkezleri ve estetik cerrahi klinikleri, uluslararası sertifikalı uzmanların hizmetleri sayesinde her yıl binlerce yabancı turisti çekmektedir."

  • Konaklama olanakları nedir? Lüks seçenekler var mı?

Natalia Bantus-Gurduza: "Moldova çok çeşitli seçenekler sunuyor: başkentin kalbindeki 5 yıldızlı otellerden, bağlarla çevrili uyanabileceğiniz lüks şarap "şatolarına" ve gerçekten rustik bir deneyim için "lejanca" (geleneksel soba) üzerinde uyuyabileceğiniz otantik kırsal misafirhanelere kadar."

  • Başkent Kişinev’de neleri ziyaret edebiliriz?

Natalia Bantus-Gurduza: "Kişinyov, herhangi bir macera gezisine başlamak için mükemmel bir yer. Moldova'nın başkenti, geniş yeşil alanlarıyla (onlarca göl ve çok sayıda büyük park) ve müzeler, kiliseler, açık hava pazarları, tarihi anıtlar, tiyatrolar ve daha fazlası gibi birçok ilginç turistik cazibe merkeziyle gurur duyar. Kişinev sokaklarını keşfedin ve 19. yüzyıl binaları, beyaz kireçtaşından yapılmış görkemli eski mimari ve modern kentsel tasarım gibi çeşitli mimarileri keşfedeceksiniz.

Buna geniş bir restoran, otel, şarap barı, yerel giyim markaları, bira fabrikaları ve alışveriş merkezleri eklediğinizde, Kişinev’in her şeye sahip olduğunu, çoğu zaman diğer Avrupa şehrine göre daha düşük maliyetle, rahatlatıcı, eğlenceli ve çeşitli bir şehir kaçamağı sunduğunu göreceksiniz. Resmi "Visit Chisinau" web sitesi, başkentteki tüm önemli turistik destinasyonlar için sesli rehberler dahil olmak üzere Kişinyau'da neler yapılması ve görülmesi gerektiği hakkında bolca bilgi sunmaktadır."

  • Moldova turistler için ne kadar güvenlidir?

Natalia Bantus-Gurduza: "Moldova, ziyaretçiler için Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Misafirlere saygı burada temel bir değerdir ve yerel kültürün derinlerine kodlanmıştır. Şehirleri ve köyleri günün istediğiniz saatinde tam bir güvenle keşfedebilirsiniz."

Sümeyra Teymur, Kültür Sanat, İstanbul, Moldova, Turizm, CEO, Son Dakika

Son Dakika Turizm İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi
Profesör Veysi Çeri’den yardım çağrısı Evladını öz annesi yurt dışına kaçırdı, her gün dehşeti yaşatıyor Profesör Veysi Çeri'den yardım çağrısı! Evladını öz annesi yurt dışına kaçırdı, her gün dehşeti yaşatıyor
Frankfurt’un Can Uzun’dan beklediği bonservis dudak uçuklattı Frankfurt'un Can Uzun'dan beklediği bonservis dudak uçuklattı
Depremde hasar alan 7 Ocak Stadyumu, yeniden yükseliyor Depremde hasar alan 7 Ocak Stadyumu, yeniden yükseliyor
Maldini’den Hakan Safi’ye sürpriz kaleci önerisi Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi
Mersin’de belediye otobüsüne saldıran sürücüye ceza yağdı Mersin’de belediye otobüsüne saldıran sürücüye ceza yağdı
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı
Bizim Çocuklar’ı Dünya Kupası’na uğurlayan konvoy dünya basınında Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
Bertuğ Yıldırım’ın Galatasaray’a transfer olmak için çok kritik bir şartı var Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var
Ekrem Teymur ve Sadullah Kısacık İstanbul Blockchain Week 2026’da: Kripto parada yatırımcılar için düzenlemeler gerekli Ekrem Teymur ve Sadullah Kısacık İstanbul Blockchain Week 2026'da: Kripto parada yatırımcılar için düzenlemeler gerekli
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:44
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
16:43
ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı
ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı
16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:45
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:07
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:46
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:29
Cenazede silahlı çatışma çıktı: Oğlum bu ne, savaş alanı gibi
Cenazede silahlı çatışma çıktı: Oğlum bu ne, savaş alanı gibi
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:16:08. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'a 90 dakika mesafedeki gizli cennet: Moldova - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.