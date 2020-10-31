Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı - Son Dakika

Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı

31.10.2020 10:55

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında tüm dünyadan Türkiye için destek mesajları yağdı.

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında tüm dünyadan Türkiye için destek mesajları yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, diğer ülkelerin Dışişleri Bakanları, Büyükelçileri ve misyon şefleri gerek telefonla arayarak, mesaj atarak ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarla Türkiye'ye destek vurgusu yaptı.

İzmir'de 6.6 şiddetindeki meydana gelen deprem sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Ülkelerin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Dışişleri Bakanları ile büyükelçiler ve misyon şefleri dayanışma dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov olmak üzere 18 ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak destek mesajlarını iletti.

Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Malta DİB Evarist Bartolo, Şili DİB Andres Allamand, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, eski Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da sosyal medya hesapları üzerinden Çavuşoğlu'na taziye ve destek dileklerini mesaj yoluyla iletti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'nın Ankara Büyükelçiliği, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliği, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu olmak üzere 14 misyon ve misyon şefi de depreme ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'de İzmir içi taziye ve destek mesajlarını iletti.

-İHA-

Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı
Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı
Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı - Son Dakika


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