Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler

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Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra kaosun yaşandığı Afganistan'da sular durulmuyor. Dün başkent Kabil'de 6 bombalı saldırı meydana geldi. Patlamalarda 110 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla insan ise yaralandı. Terör saldırılarını DAEŞ Horasan örgütü üstlendi. DAEŞ'in Horasan grubunun adını ilk kez duyan birçok insan ise örgütün bilinmeyenleri merak etti.

2015'TE ORTAYA ÇIKTILAR

Afganistan'da bugüne kadar ortaya çıkan en kanlı ve radikal cihatçı grup olarak bilinen DAEŞ Horasan, El Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Irak Şam İslam Devleti'nin Pakistan-Afganistan bölgesindeki kolu olarak biliniyor. İlk olarak Ocak 2015'te ortaya çıkan gruba Batı'da Horasan'ın İngilizce yazılışından (Khorasan) dolayı DAEŞ-K deniliyor.

TALİBAN'I YETERİNCE SERT BULMAYANLARIN KATILDIĞI GRUP OLDU

DAEŞ, 2013 Nisan'da Irak'ta kurulduktan sonra 2014'te Rakka ve Musul'u alarak hızla güçlendi. Ocak 2015'te de yani gücünün doruklarındayken Pakistan ve Afganistan'dan Irak veya Suriye'ye giderek örgüte katılmak isteyen savaşçıları bölgede topladı; Pakistan Taliban'ından ayrılan militanları da yanına alarak DAEŞ-Horasan'ın kurulduğunu duyurdu. Kısa bir süre sonra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, DAEŞ'in Irak ve Suriye'deki gücünü büyük oranda bitirdi, 2017'de ise örgütü neredeyse tamamen yok ettiğini duyurdu. Savaşçı topladıkları dönemde, Taliban'ı "yeterince sert bulmayan" militanların buradan ayrılarak DAEŞ'e katıldıkları biliniyor.

NEDEN HORASAN DENİLİYOR?

Horasan, Perslerin bölgeye hakim olduğu dönemde, -bugün Afganistan, İran'ın doğusu, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan'ın da bir kısmını kapsayan- imparatorluğun doğusuna verilen isimdi. Horasan Farsça, güneşin yükseldiği yer anlamına geliyor.

BİRÇOK ÜLKEDEN MİLİTAN KATILDI

DAEŞ'in Irak ve Suriye'de gücünü kaybetmesinin ardından Afganistan'a kaçabilen militanların yanı sıra örgüt bazı Arap ülkelerinden Tacikistan, Özbekistan, Çeçenistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'den gelen savaşçılarla büyüdü.

2018'den başlayarak bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de, DAEŞ-Horasan üyesi olduğu gerekçesiyle 10'un üzerinde şüpheli tutuklanarak uzun yıllar hapis cezası aldı.

TALİBAN'LA 2015'TE SAVAŞ İLAN ETTİLER

DAEŞ-Horasan çoğunlukla Afganistan'ın doğusunda, İran sınırındaki Şii nüfusu hedef alan kanlı saldırılar yürüttü. Bu sebeple uzmanlar, Taliban'ın kendi gücünü tehdit etmediği sürece DAEŞ-K'ya karşı savaşmadığı yorumunda bulunuyor. Ancak ülkenin özellikle kuzeyinde ve doğusunda Taliban ile DAEŞ-K arasında çatışmalar yaşandı. İki örgüt, Ocak 2015'te birbirlerine karşı savaş ilan etti.

DAEŞ-K'nin üstlendiği ilk saldırı, Mayıs 2015'te Nargarhar bölgesinde bulunan Kot'ta Taliban militanlarının öldürüldüğü bir saldırıydı. Daha sonra Taliban'la işbirliği yaptığını söylediği aşiretlere yönelik katliamlar yaptı. Taliban'ın bölgedeki de-facto yöneticilerini başlarını keserek öldürdü.

2016'DA ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE GİRDİLER



ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan Talibanlarının eski üyelerince kurulduğu bilinen DAEŞ-Horasan örgütünü yabancı terör örgütleri listesine aldığını" açıkladı. 2001'den beri Afganistan'da olan ABD'nin, ülkede sadece Taliban ve El Kaide ile savaşma yetkisi vardı. DAEŞ'le savaşma yetkisi ise Suriye ve Irak'la sınırlıydı. 14 Ocak'taki karardan birkaç gün sonra ABD Savunma Bakanlığı, DAEŞ-K ile de savaşmak için ABD yönetimi tarafından yasal olarak yetkilendirildi.

KANLI SALDIRILARDA İMZALARI VAR

DAEŞ'in Ortadoğu'daki etkinliği neredeyse bitse de DAEŞ-K, özellikle Afganistan'da son yıllarda kanlı ve büyük saldırılara imza attı. Kız çocukların gittiği okulları, kadın doğum merkezleri de dahil olmak üzere kadınların tedavi gördüğü hastaneleri hedef alan örgütün sıklıkla hamile kadınları ve onlarla ilgilenen hemşireleri vurduğu biliniyor.