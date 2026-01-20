Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Haberin Videosunu İzleyin
Mihriban\'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
20.01.2026 12:50  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mihriban\'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Haber Videosu

İzmir'in Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İnan, ifadesinde Yılmaz'ın aralarındaki konuşmayı cep telefonuyla kayda aldığını fark edince telefonu almaya çalıştığını belirtip, "Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi" dedi. Fatih İnan, 3 yıl önce Manisa'da fabrikada hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

Mihriban Yılmaz ve 3 yıl önce öldürülen Naile Büşra Sarıgül soruşturmalarında tutuklanan Fatih İnan'ın ifadesi ortaya çıktı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Mihriban Yılmaz

ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Mihriban Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı. Polis ekipleri, 11 Ocak'ta İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih İnan'ın olaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın cep telefonuyla aralarında geçen konuşmayı ses kaydına aldığını söyleyen İnan, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi. 'Ağabeylerim seni öldürür' şeklinde tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi ancak tehditlerinden ve yaşayacağım sorunlardan dolayı panikle otomobilden inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada elimle Mihriban'ı kendime doğru çektim, diğer elimle de bağırmasın diye ağzını kapattım. Niyetim zarar vermek değildi. Elindeki telefonu alarak kaydettiği ses kaydını silip kendisini göndermekti" ifadelerini kullandı.

Fatih İnan

"ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ORMANA GÖMDÜM"

Eliyle Mihriban'ın bir süre ağzını kapattığını söyleyen Fatih İnan, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Birden bayıldı. Otomobilden inmeye çalıştım. Kapıyı açtığımda otomobilden aşağı düştük. Mihriban baygındı. Önce etrafa baktım. Bizi gören kimsenin olmadığını anladım. Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine kalp masajı yapmaya başladım fakat bir netice alamadım. Hala hareketsiz yatıyordu. O anki şok ve panikle kendisine acil müdahalede bulunmaya çalıştım. Bildiğim bütün ilk yardım uygulamalarını yaptım ama olayın vahametiyle şoka girmiştim. Kimseyi arayıp aramamak konusunda arafta kaldım, kimseyi arayamadım. Mihriban'ın telefonunu elime aldığımda ses kaydının devam ettiğini fark ettim ve kaydı durdurdum. O sırada Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı. Yengesi ve annesi arıyordu, telefonu açmadım. Mihriban'ı kamyonetin arka koltuğuna bindirdim. Telefonu da yanıma alarak Pınarbaşı'ndaki ormana doğru gittim. Pınarbaşı'nda amcama ait deponun sağ tarafından ormana girdim. Tam olarak ne kadar süre ve mesafe gittiğimi hatırlamıyorum. Ancak şu an beni oraya götürseniz gittiğim yeri gösterebilirim. Ormanda bulunduğumuz yere vardığımızda Mihriban'ı otomobilden indirdim ve tekrar yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım. Ancak Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatıyordu. Bu durum beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm."

Naile Büşra Sarıgül

ŞÜPHELİ, NAİLE BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNDEN DE TUTUKLANDI

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki bir olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiğinin belirtildiği ve İnan hakkında, 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Soruşturmada, Fatih İnan'ın kardeşi Ö.İ.'nin, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ö.İ.'nin 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği, Ö.İ.'nin ifadesinde söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı belirtildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından aşağı ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Bornova, Cinayet, Güncel, Manisa, İzmir, Fatih, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışı ne kadar sürecek Merak edilen soru yanıt buldu İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı ne kadar sürecek? Merak edilen soru yanıt buldu
İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro’ya dev bir talip daha İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Grönland’dan Trump’a Kardashian’lı gönderme: Yapay göğüslere pek değer vermiyoruz Grönland'dan Trump'a Kardashian'lı gönderme: Yapay göğüslere pek değer vermiyoruz
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Kremlin açıkladı: Trump Putin’i Gazze Barış Konseyi’ne davet etti Kremlin açıkladı: Trump Putin'i Gazze Barış Konseyi'ne davet etti
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erol Evgin Atlas’ın ardından konuştu: İçime sindiremiyorum Erol Evgin Atlas'ın ardından konuştu: İçime sindiremiyorum
Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü’ye devasa teklif Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü'ye devasa teklif
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:44
Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:31
Tom Barrack’ın oyunu ABD’nin “gizli“ vaatleri Suriye’de kaos getirdi
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin "gizli" vaatleri Suriye'de kaos getirdi
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:40:18. #7.11#
SON DAKİKA: Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.