Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor - Son Dakika

Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor

MERSİN'in Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Rahip Krallar Hanedanlığı'nın yaşadığı Diocaesarea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, ortaya çıkarılan Roma dönemine ait 32 mezar ve 2 kilometrelik...

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MERSİN'in Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Rahip Krallar Hanedanlığı'nın yaşadığı Diocaesarea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, ortaya çıkarılan Roma dönemine ait 32 mezar ve 2 kilometrelik yol, düzenlenerek gezi parkuru haline getirildi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin Üniversitesi'ne verilen kazı çalışmalarını Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki geniş bir ekip yaptı. Doç. Dr. Aydınoğlu başkanlığındaki ekip, Uzuncaburç Mahallesi'ndeki Diocaesarea Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi birçok alanda akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Diocaesarea'da gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antik kentteki iyi korunmuş durumdaki birçok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.Diocaesarea, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkarken Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge, Hellenistik Dönem'de Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve Diocaesarea, bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenmesi ile biliniyor.

Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, bölgenin dönemin en önemli başkentlerinden biri olmasının yanı sıra Rahip Krallar Hanedanlığı tarafından yönetildiğine dikkat çekerek, "Uzuncaburç, bölgenin başkenti. Bu başkente de bütün yollar bağlanıyor. Kenti çevreleyen çok sayıda yol, Roma döneminden beri kullanılıyor. Biz bu yollardan birini, Kızkalesi'nden Uzuncaburç'a bağlanan yolun bir kısmını temizleyip açığa çıkardık. Antik dönem geleneğinde bu yolların aynı zamanda antik kentin kutsallığından kaynaklı olarak etrafı mezarlık olarak kullanılması nedeni ile de görkemli mezarlar yapılmış. Biz bu mezarların 32 tanesini açığa çıkardık. Bugün gezi parkı olarak düzenlediğimiz bu alan, ormanın içinden geçen bir antik yoldur. Bu antik yol ve mezarlar görülmeye değer bir hal aldı. Bu 32 mezarı tabelalandırdık, işaretlendirdik. Gezginler için çok güzel bir gezi parkuru haline getirdik" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor - Son Dakika

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