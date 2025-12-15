Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Keşan\'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
15.12.2025 16:40  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Keşan\'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Haber Videosu

Hava kalitesinin kritik seviyelere indiği Edirne'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Meclisi toplanarak, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre kömür torbalarının yakılması yasaklanırken, ilçeye kömür girişleri denetimden sonra yapılacak ve açıktan kömür satışı yapılamayacak. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde; soba ve kaloriferler, saat 10.00'dan sonra ve akşam saat 16.00'dan önce yakılmasına karar verildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğal gaz kullanımın yaygınlaşması ve kömür kontrollerinin sıklaşması ile önemli ölçüde azaltılan hava kirliliği oranı, riskli seviyelere geldi.

PARTİKÜL MADDE SINIR DEĞERİ 5 KATTAN FAZLA ARTTI

Nüfusu yaklaşık 85 bin olan ve doğal gaz kullanımının arttığı Keşan'da, hava sıcaklığındaki ani düşmeler ve inversiyon dönemlerinde hava kirliliği de artış gösteriyor. İlçede hava kalitesi düşerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın güncel verilerine göre; atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Yine bu verilere göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, 5 kattan fazla artarak 285'e yükselerek 'kötü' değerlere ulaştı.

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

"YÜZDE 4 ORANINDA KİREÇ KATILSIN" ÖNERİSİ

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında toplanarak, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik kararlar aldı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan karar gereği kömür torbalarının üzerine firmalar tarafından yakılmasının zararlı ve yasak olduğu ibareli uyarı yazıları yazılacağı ve yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılacağı belirtilerek, "Geçmiş dönemlerde bastırılan veya hazırlanan kömür torbalarının kullanımı yasaktır. Eski torbaların bu kararda belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması ya da baskı veya yapıştırma vb. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması zorunludur. Üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma torbalama esaslarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. İthalatçı veya üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma veya sözleşme yapmak ve belgelendirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin almak zorundadır. Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilin sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. Torba üzerindeki etiket bilgileri ve 'Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır' uyarı yazısı okunabilir, torba rengi ile zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır. Torbalar 2'nci kez kullanılamayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır. Yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Yerli ve ithal kömür üreticileri, ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciden toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler" denildi.

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

"TİP EMİSYON BELGESİ" ARANACAK

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Keşan'a yerli kömür getiren taşıtların otogar girişinde kurulan denetim noktasında kömür denetim görevlilerine gerekli kontrollerini yaptırdıktan sonra giriş yapacağı ve açıkta kömür satışının yapılmayacağı yönünde karar aldı. Açıklanan kararda, "Kömür üreticileri; üretimin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı, kalitesi, markasının ve torbasının başkalarınca kullanılmasının önlenmesi ve torbasının geri dönüşümünden sorumludur. Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren üretilen ve satışa sunulan yakma tesislerinde 'Tip Emisyon Belgesi' aranacaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde yakma sistemleri ile ilgili esaslar uyulması sağlanacaktır. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen yetkili kalorifer ateşçisi kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır. Bir ateşçinin bir binada 2'den fazla kazan veya toplam daire sayısı 30'u geçecek şekilde birden fazla binada kalorifer kazanı yakması yasaktır. Boş kömür torbalarının yakılması, çevreye atılması yasaktır. Tüketiciler ve site yöneticileri tarafından torbalar ayrı biriktirilecek ve satıcı firma tarafından toplatılmaya hazır olarak bekletilecektir. Belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma sistemlerini, satışa sunulan yakıtları ve satıcıların belgelerinin denetiminde ilgili belediyeler yetkilidir" ifadeleri kullanıldı.

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

KALORİFER VE KAZAN OCAKLARI EN AZ DÜZEYDE YAKILACAK

Belediye başkanlıklarının izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması, yakıtların dağıtımı, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması için denetim ekipleri oluşturacağı kaydedilen kararda, "Kömür denetim ekipleri ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekip, amir ve yöneticilerinden yardım talep etmeleri halinde kolluk kuvvetlerince derhal yerine getirilecektir. Kömür kamyonlarının ocak sahası çıkışından itibaren ilçe merkezlerine gelene kadar uygun noktalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim yapılacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür dağıtımının, 30.12.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 'Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen standartlara göre yapılması, kömür dağıtımı yapılmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğüne başvurularak kömür numunelerinin alınması, analiz sonuçları uygun bulunan kömürlerin dağıtımının yapılması sağlanacaktır. 24 saatlik SO² ortalaması 125 µg/m³ ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak; Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler sabah saat 10.00'dan sonra ve akşam saat 16.00'dan önce yakılacaktır. Hava kirliliği (SO² değeri saatlik 350 µg/m³' ü aştığında) seviyeleri arttığında, kronik hastalara, çocuklara ve özellikle astım ve solunum yolu hastalıkları olan bireylerin dışarı çıkmamaları için belediye başkanlığınca anons yapılmak suretiyle gerekli uyarılar yapılacaktır. Teknik açıdan söndürülmeleri mümkün olmayan kalorifer ve kazan ocakları en az düzeyde yakılacaktır. Vatandaşlar hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ilgili ilçe ve belde belediye başkanlıklarının telefonlarına bildirecektir. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere döküldüğünün tespiti halinde, ilgili belediye başkanlığı tarafından yasal işlem yapılacaktır. Yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, baca temizliğini yaptırmayan, belirlenen sayıda kazan yakan, belirlenen özelliklere sahip olmayan, belgesiz kömür üreten, satan ve kullanan katı yakıt üreticilerine, satıcılarına, tüketicilere ve ateşçilere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri, TCK'nın 181 ve 182'nci maddeleri, Belediye Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    maalesef CHP’li belediyelerin yönettiği il ve ilçelerde böyle SORUNLAR Normal dır 0 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    dogal gaz tokmu gekmemismi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 saat işkenceye uğradı, dehşetin altından ’yanlış anlaşılma’ çıktı 8 saat işkenceye uğradı, dehşetin altından 'yanlış anlaşılma' çıktı
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava
Son halini gören gözlerine inanamadı Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi
Hasan Dağı’na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü 65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Zelenski’nin Almanya’daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı
Jose Mourinho’nun hedefi Youssef En-Nesyri Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için siyasilerden taziye mesajları Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için siyasilerden taziye mesajları
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok
Belediye Başkanı’nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti Belediye Başkanı'nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti
Başkan Gülpınar: Çin ile arkeoloji ve kültürel miras alanında güçlü iş birliğine hazırız Başkan Gülpınar: Çin ile arkeoloji ve kültürel miras alanında güçlü iş birliğine hazırız
Trabzonspor’un büyük özlemi Tam 770 gündür olmuyor Trabzonspor'un büyük özlemi! Tam 770 gündür olmuyor
Fatih Tekke’den hakem tepkisi Fatih Tekke'den hakem tepkisi
Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı Lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i uzatmalarda devirdi Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ’’Öcalan şerefsizdir’’ dedi DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ''Öcalan şerefsizdir'' dedi
AB’den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca... Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

17:38
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
17:29
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
16:55
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’dan sürpriz transfer
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
16:46
AB’den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
16:25
Bakan Fidan’a Kurtlar Vadisi editleri soruldu Abdullah Çatlı göndermesi bomba
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba
16:23
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ’’Öcalan şerefsizdir’’ dedi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ''Öcalan şerefsizdir'' dedi
15:48
Sultan Nur Ulu’nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’in ’’Cemevi, Cümbüş evi’’ iddiasına ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ''Cemevi, Cümbüş evi'' iddiasına ateş püskürdü
15:17
Manifest grubu üyelerine ’’müstehcenlik’’ten hapis cezası
Manifest grubu üyelerine ''müstehcenlik''ten hapis cezası
14:51
Türkeş’in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis’i karıştırdı
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
14:30
İnfial yaratan görüntü Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
14:17
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
14:13
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
14:05
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
13:57
Taraftarlar şokta Galatasaray’da Singo depremi
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
13:50
Beşar Esad’dan aylar sonra haber var Okul sıralarına geri döndü
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü
13:38
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’a son veda Gözyaşları sel oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a son veda! Gözyaşları sel oldu
13:29
Emekli olmak isteyenler dikkat Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor
12:42
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 18:00:29. #7.12#
SON DAKİKA: Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.