Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış

27.01.2026 13:48
Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın katil zanlısının emniyet ifadesi ortaya çıktı. Durdona Khokimova'nın sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. ifadesinde; Durdona ile gönül ilişkisinin olduğunu, olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine önce maktulün başına ütüyle vurduğunu ardından şahsı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit etmiş; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşılmıştı, çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

KASAP DA GÖZALTINDA

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Ugli T. Ve ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch K. ile genç kızın evden çıkarken kasaba gidiyorum dediği kasap Ekrem K.'nın işlemleri Cinayet Büroda yapıldı. Olayda çok keskin bir bıçak kullandığı öğrenilen şüphelinin bıçağı attığı yeri hatırlandığı öğrenildi.

İŞTE KORKUNÇ CİNAYETİ İŞLEYEN KATİLİN EMNİYET İFADESİ

3 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken Durdona Khokimova'nın sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifade

"İstanbul'a Durdona ile birlikte yaşamak için geldim. Durdona için geldim. Durdona isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok da canlı yayında tanıştık. Şirinevlerde bir diskoda ilk görüşmemiz oldu. Diskodan 3,4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik. Özbekistan da 6 ay kadar kaldıktan sonra Istanbul'a Durdona için döndüm. Durdona'nın ismini ben Medine olarak biliyordum. Telefon rehberimde kalp simgesiyle kayıtlıdır. Durdona bildiğim kadarıyla askeri malzemeler satıyor. Durdona ile aramda herhangi bir alacak verecek meselesi yoktur.

"ÇOCUKLA ÜMRANİYE'YE GİTMİŞ"

Gofurjon telefonla benim yanımda Durdona ile görüştü. Ben buradan taksiye binip Gofurjon'un evi olan Ümaniye'ye geçtim. Gofurjon'un Durdona ile nerede buluştuğunu bilmiyorum, ben 4,5 gündür Durdona ile kavgalı olduğumdan dolayı olay günü kendisiyle hiç iletişime geçmedim. Ben taksiyle Ümaniye'ye geçerken Gofurjon ile whatsapp üzerinden mesajlaştık. Bu mesajlaşmada Gofurjon bana Durdona ile birlikte geliyoruz, çocuk da var yanımızda, otobüsle geliyoruz diye söyledi. Ben Ümraniye de ki eve geldikten 15,20 dakika kadar sonra eve Durdona geldi. Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi.

"GİRER GİRMEZ ÜTÜYLE KAFASINA VURDUM DÜŞTÜ"

Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle kafasına vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı Aldığı bıçak darbeleriyle. Sağ tarafına yere düştü. Ben bu esnada evin içerisinde yürüyerek 1 tane sigara içerek nefeslendim. Sigaradan sonra koridordan Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım. Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum.

"ARKADAŞI CİNAYETİ NAKLEN DİNLEMİŞ"

Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15,20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu. Daha sonra Gofurjon evden ayrıldı, 5 dakika kadar sonra 2 tane bıçak alarak eve geldi. Bu bıçakları Durdona'yı birlikte kesmek için ve cinayeti gizlemek için getirdi. Benim sırtına vurduğum bıçak yamulmuştu.

"ÇARŞAFA SARIP POŞETE KOYDUK"

Daha sonra Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim. Yine Gofurjon'un yardımıyla kafasını da kesip gövdesinden ayırdım. Parçalara ayırdıktan sonra siyah renkli çöp poşetıyle paketledik. Paketlemeyi iki bacağının alt kısmını bir poşete, üst kısımlarını başka bir poşete, kafasını başka poşete, gövdesini de başka poşete koyduk. Gövdesini çöp poşetine koymadan önce çarşafa sarıp öyle koyduk.

ÇÖPLERE PARÇA PARÇA DAĞITTIK

Daha sonra Gofurjon ile birlikte evi temizledik. 3 bıçağı, ütüyü, temizlediğimiz malzemeleri çöp poşetine koyarak evin dışında bulunan çöp konteynırına attık. Temizlikten sonra Gofurjon ile birlikte bavul ve çantaları evin önüne çıkardık. Evin önünde bulunduğumuz esnada sokaktan geçen taksiyi çevirdik.

"VALİZİ İKİYE BÖLEREK..."

Şişli'ye geldik. ndiğimizde gövdenin bulunduğu büyük bavul bendeydi. Diğer iki çanta da Gofurjondaydı. Taksiden indikten sonra 50,60 metre kadar yürüdük. Yürüdüğümüz yolda gördüğümüz ilk çöp kutusunun içine Gofurjon elindeki iki çantayı attı. Daha sonra bendeki açık renkli bavul ile bırlikte Gofurjon ile yürümeye devam ettik. 200,250 metre kadar sonra mahalle içinde yine bir çöp konteynırı gördük. Gofurjon ile birlikte bavulu açarak içerisindeki gövdeyi çöpe attık. Buradan yaklaşık 100 metre sonra Gofurjon valizi ikiye bölerek başka bir çöp kutusuna attı.

HAVALİMANINDA YAKALANDIK

Aksaray da Gofurjon ile birlikte gittiğimiz aynı günün sabah saatlerindeki telefonu sattığı şahsın yanına gittik. Buraya bilezikleri, kolyeleri ve küpeleri satmak için gitmiştik. Bilet aldığımız yerde bulunan Gofurjon'un arkadaşı ile Havalimanına gittik. Havalimanında uçak saatimizi beklediğimiz esnada Polisler gelerek bizi aldı."

