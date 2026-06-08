Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı - Son Dakika
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Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı

Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı
08.06.2026 11:47
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği tarafından Kırşehir’de düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı, yaklaşık 140 gazetecinin katılımıyla başladı. Çalıştayda dijital dönüşüm, sosyal medya gazeteciliği, medya etiği, manipülasyon, dezenformasyonla mücadele ve geleneksel gazeteciliğin geleceği ele alındı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen törenle başladı. Dijital medyanın bugünü ve geleceğinin ele alındığı çalıştaya Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, milletvekilleri, protokol üyeleri ve Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda gazeteci katıldı. Çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yaparken, uzman isimler dijital çağda gazeteciliğin geleceğini değerlendirdi.

Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı

DİJİTAL MEDYANIN GELECEĞİ KIRŞEHİR’DE TARTIŞILDI

Çalıştayın açılış bölümünde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil konuşma yaptı. Açılış konuşmalarında dijital yayıncılığın hızla değişen yapısı, internet gazeteciliğinin geldiği nokta ve sektörün ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler ele alındı. Katılımcılar, dijital medyanın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, medya kuruluşlarının yeni teknolojilere uyum sağlaması ve yerel basının dijital dönüşüm sürecinde güçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

İLK OTURUMUN MODERATÖRLÜĞÜNÜ DR. EKREM TEYMUR YAPTI

Çalıştayın ilk oturumu, alanında uzman isimlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Oturumun moderatörlüğünü Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yaptı. Oturumda Nagehan Alçı “Gelenekselden Sosyal Medya Gazeteciliğine”, Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur “Yeni Nesil Gazeteciliği ve Etik Değerleri”, Alişer Delek “Medya ve Manipülasyon”, Gaffar Yakınca “Geleneksel Gazetecilik ve Geleceği”, Doç. Dr. Turgay Yerlikaya ise “Dezenformasyonla Mücadele ve Uluslararası Örnekleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı

ETİK, MANİPÜLASYON VE DEZENFORMASYON BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Çalıştayda dijital çağda haberciliğin geçirdiği dönüşüm, sosyal medya gazeteciliğinin yükselişi, etik değerlerin korunması ve dezenformasyonla mücadele yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Medya sektörünün karşı karşıya olduğu güncel sorunlar ve çözüm önerileri de katılımcılar tarafından değerlendirildi. Geleneksel medyanın geleceği ve yeni nesil gazeteciliğin mesleğe etkilerinin de konuşulduğu çalıştayda, dijital yayıncılığın yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda etik ve güven odaklı yeni bir habercilik anlayışı gerektirdiği vurgulandı.

1. OTURUM

Moderatör:

Dr. Ekrem Teymur – Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar ve Konuları:

Nagehan Alçı – Gazeteci Yazar

- Gelenekselden Sosyal Medya Gazeteciliğine

Av. Bedia Teymur – Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni

- Yeni Nesil Gazeteciliği ve Etik Değerleri

Alişer Delek – Gazeteci Yazar

- Medya ve Manipülasyon

Gaffar Yakınca – Haber7.com Yazarı

- Geleneksel Gazetecilik ve Geleceği

Doç. Dr. Turgay Yerlikaya – Yeni Şafak Gazetesi Yazarı

- Dezenformasyonla Mücadele ve Uluslararası Örnekleri

2. OTURUM

Moderatör:

Hatice Türkan – TİGAD Genel Başkan Yardımcısı, Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı

Konuşmacılar ve Konuları:

Latif Şimşek – Gazeteci Yazar

- Dijital Medyanın Geleneksel Medyaya Göre Etkileri

Mustafa İlker Yücel – OdaTV Yazı İşleri Müdürü

- Dosya Haberciliği

Çetin Ağaşe – Diriliş Postası Gazetesi Yayın Danışmanı

- Sosyal Medya ve Yapay Zeka Çağında Gazetecilik

Murat Dada – Show Haber Muhabiri

- Aktüel Televizyon Haberciliği

Yaşar Toy – TV 42 Genel Yayın Yönetmeni

- Yerel Medyanın Ulusal Etkisi

Murat Alan – Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

- Gazetecilikte Hangi Ayrıntılar Manşete Çıkar

Onur Caniklioğlu – Ülke TV Haber Muhabiri

- Asayiş ve Saha Gazeteciliği

Birgül Yazıcı – TRT Haber Muhabiri

- Afet ve Acil Durum Haberciliği

3. OTURUM

Moderatör:

Adem Kocatürk – TİGAD Genel Başkan Yardımcısı, Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Konuşmacılar ve Konuları:

Mehmet Sena Akkaya – Gazete Birlik İmtiyaz Sahibi

- Geleneksel Medya ve Günümüz Gazeteciliği

Serpin Alparslan – Gazeteci, TV Programcısı

- Dijital Çağda Ekonomi Gazeteciliği

Adnan Türkkan – Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi

- Dijital Medya ve Güvenilir Habercilik

Adnan Yılmaz – Gazeteci Yazar

- Gazetecinin Toplumsal Hafıza ve Kültürel Miras Sorumluluğu

Murat Akgül – TİGAD Mardin Temsilcisi

- Yerel Gazetecilik ve Zorlukları

Aynur Bayram – TRT Haber Muhabiri

- Kamu Yayıncılığı ve Muhabirlik

Tahir Gülebak – Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, BİK Genel Kurul Üyesi

- Yerel Medyanın Sorunları

Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı
Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı
Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı
Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı
Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı
Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı

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Son Dakika Okan Geçgel Kırşehir’de dijital medya çalıştayı: Gelecek ve etik masaya yatırıldı - Son Dakika

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