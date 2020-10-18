KKTC'de Ersin Tatar destekçilerinden sevinç gösterisi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek sevinç gösterisi düzenliyor.

KKTC'de tarihi seçim sona erdi. Kıbrıs Türk halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı seçti. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız Aday Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy ile ikinci geldi. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek kutlama yapıyor. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs Türk halkı, seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.