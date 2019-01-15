Son Dakika Haberleri: KKTC'de Ünlü İş Adamı Kefaletle Serbest Bırakıldı

KKTC'de Ünlü İş Adamı Kefaletle Serbest Bırakıldı

1 saat önce

KKTC'de geçtiğimiz hafta korumaları ile kavgaya karışan ve tutuklanan ünlü iş adamı Bulut Akacan, kefaletle serbest bırakıldı.

KKTC'de Ünlü İş Adamı Kefaletle Serbest Bırakıldı, System.String[]
KKTC'de geçtiğimiz hafta korumaları ile kavgaya karışan ve tutuklanan ünlü iş adamı Bulut Akacan, kefaletle serbest bırakıldı.

KKTC'li ünlü iş adamı Bulut Akacan, geçtiğimiz hafta korumaları ile kavgaya karışmış ve tutuklanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi, Akacan'ın kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına, korumalarının ise 20 günü geçmemek kaydıyla tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, işadamı Akacan'ın 50 bin lirası nakit, 3 kefil ile birlikte 250 bin lirası senet olmak üzere 300 bin lira kefalet ödemesine hükmetti.

Bulut Akacan ve korumaları geçtiğimiz hafta Girne'de gittikleri bir restoranda alacak-verecek yüzünden Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile kavgaya karışmış, bir kişinin ağır şekilde darp edilmesine neden olmuştu. - GİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Girne, Kıbrıs, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında

Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:56:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de Ünlü İş Adamı Kefaletle Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]