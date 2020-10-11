- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında - Son Dakika

- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

11.10.2020 10:24

- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

KKTC'de 2 Nisan'da yapılması planlanan ancak dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün düzenleniyor. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, akşam 18.00'e kadar oy kullanılabilecek. Seçimlerde 198 bin 867 kayıtlı seçmen 738 sandıkta oy kullanacak. 7'si bağımsız 11 adayın yarıştığı seçimlerde bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için toplam oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor.

Seçimlerde Serdar Denktaş, Ahmet Boran, Alpan Uz, Mustafa Akıncı, Mustafa Ulaş, Kudret Özersay ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak yarışıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar olurken, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden de Fuat Çiner cumhurbaşkanlığı için aday oldu.

Seçimlerin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50'lik barajı geçemezse bir sonraki hafta en çok oy alan iki aday yeniden seçime gidecek. Seçim sonuçlarının gece saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
- KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa, Sandık, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında - Son Dakika

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