Konya Büyükşehir'in "Vefa Umresi" Çekilişinde Duygu Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'in "Vefa Umresi" Çekilişinde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Konya Büyükşehir\'in "Vefa Umresi" Çekilişinde Duygu Dolu Anlar Yaşandı
29.06.2026 16:44
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin emekli büyüklerimize ve kahraman gazilerimize yönelik hayata geçirdiği "Vefa Umresi" projesinde kutsal topraklara gidecek ilk hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Müslüman Türk milletinin gönlünün her zaman Kabe'de ve Medine'de attığını, herkesin bir kere de olsa Kabe’yi ve Medine’yi görmenin muştusuyla yaşadığını söyledi.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Bu durumun ilahilerimize ve şiirlerimize de yansıdığını dile getiren Şahin, “Bu aşkla tutuşup yanan nice kardeşlerimiz var. Onların bir kısmı gidebiliyor ama bir kısmı da gidemiyordu. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla inşallah birazdan imzalayacağımız bir protokol neticesinde 60 yaş üzeri kardeşlerimizden gitme imkânı olmayan kardeşlerimize böyle bir fırsat sundular. Bundan dolayı da belediyemize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu hayırlı yolculuğa çıkacak olan hak sahiplerine iyilikler ve güzellikler temennisinde bulunan Şahin, “Rabbim bizim gönlümüzden peygamber aşkını, Kabe aşkını eksik etmesin. Nesillerimizi de evlatlarımızı da bu muhabbetle, bu aşkla yaşatsın. Bu güzel projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizin orada her türlü hizmetinizi görmekten de büyük bir memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

“UCLG DÜNYA KONSEYİ TOPLANTISI’NDA, KONYA’NIN SESİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAK TARİHİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTIK”

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya adına uluslararası arenada kazandıkları tarihi bir müjdeyi paylaşarak sözlerine başladı. Fas’ın Tanca şehrinde gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi Toplantısı’nda, Konya’nın sesini dünyaya taşıyacak tarihi bir başarıya daha imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, “Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığına üstün bir teveccühle yeniden seçildik. İnşallah önümüzdeki dönemde hem şehrimizin hem ülkemizin hem de dünyadaki belediyelerin sesi olmaya bundan sonra da gayret edeceğiz” dedi.

“BU PROGRAM, BİR ÖMRÜN DUASIYLA BAŞLATTIĞIMIZ, VEFAYI VE HÜRMETİ ESAS ALAN ÇOK KIYMETLİ BİR ADIMDIR”

Bu başarıların arkasındaki en büyük sırrın samimi dualar olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İşte tam da bu yüzden bu program, bir ömrün duasıyla başlattığımız, vefayı ve hürmeti esas alan çok kıymetli bir adımdır. Çünkü bizler; büyüğünü başına taç eden, tecrübeyi rehber kabul eden, aile büyüklerinin duasını hayatın bereketi sayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu anlayış içerisinde en büyük paye de hiç şüphesiz ömrünü ailesine, vatanına ve milletine adamış büyüklerimize aittir. Kutsal toprakları görmek her Müslümanın gönlünde taşıdığı büyük bir hasrettir. Ancak hayatın yükü, aile sorumlulukları ve ekonomik şartlar sebebiyle birçok büyüğümüz bu özlemini yıllarca içinde taşımıştır. Bugün, gençlik yıllarında bu imkâna ulaşamamış büyüklerimizin bu heyecanı yaşadığını görmek, bizlere tarifsiz bir huzur veriyor” değerlendirmesini yaptı.

Konya Büyükşehir'in

“TOPLAM DOKUZ AYRI KAFİLEYLE DAHA FAZLA BÜYÜĞÜMÜZÜ VE GAZİMİZİ BU MANEVİ YOLCULUKLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Başkan Altay, “Vefa Umresi” projesi ile imkânsızlıklar sebebiyle kutsal topraklara gidememiş vatandaşları ve kahraman gazileri umre ibadetiyle buluşturacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu projeyi hazırlarken önceliğimizi, imkânları sınırlı olan ve daha önce hac ya da umre ibadetini yerine getirme fırsatı bulamamış 60 ile 75 yaş arasındaki kıymetli büyüklerimize verdik. Hemşehrilerimiz projemize büyük bir teveccüh gösterdi. Proje kapsamında toplam 2 bin 624 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şartları taşıyan hemşehrimiz bugünkü kura çekilişine katılmaya hak kazanmıştır. Kahraman gazilerimiz için ayrılan kontenjana da büyük bir teveccüh gösterildi. Gazi kontenjanı kapsamında yapılan 194 başvurudan 98’i kuraya katılmaya hak kazandı. Yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı ile sömestr dönemlerindeki o malum yoğunluğu göz önüne alarak planlamalarımızı yaptık. Bu doğrultuda, toplam dokuz ayrı kafileyle daha fazla büyüğümüzü ve gazimizi bu manevi yolculukla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah ilk kafilemizi Ağustos veya Eylül ayında kutsal topraklara uğurlamayı istiyoruz. Her işimizde olduğu gibi, bu kura çekilişinde de tek gayemiz; hemşehrilerimizin emanetini tam bir şeffaflık, mutlak adalet ve hakkaniyetle yerine getirmektir. İnşallah isimleri çıkan hemşehrilerimizi en kısa sürede kutsal topraklara göndermiş olacağız.”

Konya Büyükşehir'in

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, “Burada Diyanet İşleri Başkanlığımıza bir teşekkür etmem lazım. Bu işin resmi prosedürünü halletmemiz ve bu konuda tecrübesiyle sadece Türkiye’de değil, dünyada takdir toplamış, neredeyse hac organizasyonlarında en iyi organize olan ödüller almış Diyanet İşleri Teşkilatımızla yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanımıza ve bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli Başkan Yardımcımıza, İl Müftümüze sizler adına teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir organizasyonla gidip geleceksiniz” diye konuştu.

“BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA, ÜLKEMİZE, ŞEHRİMİZE SİZLERDEN DUA BEKLİYORUZ”

Kutsal yolculuğa çıkacak Konyalılardan dua beklediklerini vurgulayan Başkan Altay, “Gittiğinizde dualarınızda bizleri unutmayın. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, şehrimize sizlerden dua bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir program olacak. Bu vesileyle bu programa başvuru yapmamış tüm hemşehrilerimizin başvuru yapmasını da istirham ediyoruz. İnşallah kutsal topraklarda güzel, hayırlı, bereketli günler geçirmenizi temenni ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki Konya’da yaşıyoruz, iyi ki sizler varsınız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin de katıldığı programda konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya İl Müftülüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında “Vefa Umresi” projesine ilişkin iş birliği protokolünün imzaları atıldı.

UMRE HAYALİNE KAVUŞAN VATANDAŞLAR SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Daha sonra “Vefa Umresi” projesi kapsamında kutsal topraklara uğurlanacak ilk kafilenin asli ve yedek talihlileri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenirken; programa katılan vatandaşlar, çekiliş öncesinde büyük heyecan yaşadı.

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler tek tek açıklandı. Çekiliş sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken umre hayaline kavuşan vatandaşlar sevinç gözyaşı döktü.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Vefa Umresi” projesinde kutsal yolculuğa gitmeye hak kazanan vatandaşlar, isimlerinin yer aldığı listeye “vefaumresi.konya.bel.tr” internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.

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Son Dakika Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Büyükşehir'in 'Vefa Umresi' Çekilişinde Duygu Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir'in "Vefa Umresi" Çekilişinde Duygu Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
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