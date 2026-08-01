Kuşadası Belediyesi soruşturmasında eski Kuşadasıspor başkanı itirafçı oldu! İşte anlattıkları - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi soruşturmasında eski Kuşadasıspor başkanı itirafçı oldu! İşte anlattıkları

Kuşadası Belediyesi soruşturmasında eski Kuşadasıspor başkanı itirafçı oldu! İşte anlattıkları
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CHP’li Kuşadası Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı. Zenginoğlu; imar ve ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca lira talep edildiğini, ödemelerin bir bölümünün bir dönem başkanlığını yaptığı Kuşadasıspor üzerinden tahsil edildiğini öne sürdü. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın da kendisini cezaevinde ziyaret ederek sessiz kalmasını istediğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.

Zenginoğlu, belediyedeki imar ve ruhsat işlemleri karşılığında para talep edildiğini, söz konusu ödemelerin bir bölümünün ise bir dönem başkanlığını yaptığı Kuşadasıspor üzerinden tahsil edildiğini iddia etti.

"SEN TANIDIKSIN, 2,5 MİLYON LİRA YETER"

Yapacağı inşaatın arsasını ticari alana çevirmek amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile görüştüğünü anlatan Zenginoğlu, kendisinden para talep edildiğini öne sürdü.

Zenginoğlu, Günel'in kendisine şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

"Evet, bilgim var. Başvuru evraklarını gördüm. Normalde daha yüksek bir rakam aldığımızı biliyorsun ancak seninle tanışıklığımız olduğu için 2,5 milyon TL verirsen hallederiz."

Talep edilen paranın daha sonra 1,6 milyon liraya indirildiğini belirten Zenginoğlu, ödemenin bir bölümünü peşin, kalanını ise zaman içerisinde vermesinin istendiğini söyledi.

Teklifi kabul ederek parayı teslim ettiğini ileri süren Zenginoğlu, ödemenin ardından istediği imar değişikliğinin yapıldığını anlattı.

İMAR HAKKI 5 KATTAN 2 KATA DÜŞÜRÜLDÜ

AK Partili belediye meclis üyelerinin itirazının ardından komisyonun imar hakkını 5 kattan 2 kata düşürdüğünü aktaran Zenginoğlu, yaşananları Ömer Günel'e anlattığını söyledi.

Zenginoğlu, Günel'in kendisine "Kaybını başka projede telafi ederiz" dediğini ve ödediği parayı geri vermediğini iddia etti.

KUŞADASISPOR ÜZERİNDEN RUHSAT PARASI İDDİASI

Ferdi Zenginoğlu, 2023 seçimlerinden 2-3 ay önce Ömer Günel'in ricasıyla Kuşadasıspor'a başkan olduğunu belirtti.

Bu dönemde Helvacı Yapı'nın sahibinin oğlunun kendisini aradığını söyleyen Zenginoğlu, telefondaki kişinin "Kuşadasıspor için sana elden 1 milyon TL vereceğim" dediğini aktardı.

Paranın neden verildiğini sorduğunda ise kendisine "Ruhsat işleriyle alakalı, Başkan Günel o şekilde talimat verdi" yanıtının verildiğini öne sürdü.

Elden ödeme teklifini kabul etmediğini belirten Zenginoğlu, 1 milyon liranın daha sonra Kuşadasıspor'un resmi hesabına yatırıldığını söyledi.

"3 MİLYONUN 2 MİLYONU BAŞKANA TESLİM EDİLDİ"

Zenginoğlu, paranın kaynağını bir hafta sonra yeniden sorduğunu ve kendisine şu açıklamanın yapıldığını iddia etti:

"Başkan ruhsat için 3 milyon TL istedi. İki milyonunu elden başkana teslim ettik. Bir milyonunu da sana elden vermemizi istemişti. Ancak sen kabul etmeyince Kuşadasıspor'un hesabına yatırdık."

Zenginoğlu'nun ifadesine göre, bir inşaat şirketinden ruhsat işlemleri karşılığında alındığı ileri sürülen paranın 1 milyon liralık bölümü Kuşadasıspor üzerinden tahsil edildi.

"KULÜBÜN SATIŞINDAN 10 MİLYON LİRAYI ALACAĞINI SÖYLEDİ"

Kuşadasıspor başkanlığının son döneminde Ömer Günel ile arasında geçen bir görüşmeyi de anlatan Zenginoğlu, kulübün Ertan Can Yazıcı'ya 60 milyon liraya satılmasının planlandığını öne sürdü.

Zenginoğlu, Günel'in satış bedelinin 50 milyon lirasının kulübün hesabına aktarılacağını, kalan 10 milyon lirayı ise kendisinin alacağını söylediğini iddia etti.

Bu süreçte kendisine "Sıkıntı çıkarma" denildiğini ileri süren Zenginoğlu, kulüpten 5 milyon 700 bin lira alacağının bulunduğunu söylediğini aktardı.

Zenginoğlu, Günel'in buna karşılık "Kuşadasıspor'dan şimdiye kadar kim parasını geri alabilmiş? Başkanlık yaptığın dönemdeki kariyerine say" dediğini öne sürdü.

BELEDİYE ARSASININ SATIŞINDA 50 MİLYON LİRALIK DÖVİZ İDDİASI

Zenginoğlu'nun ifadesinde, Kuşadası Belediyesi'ne ait değerli bir arsanın satışına ilişkin iddialar da yer aldı.

2025 yılında piyasa değerinin 550-600 milyon lira olduğunu belirttiği belediye arsasının 320 milyon liraya satıldığını öne süren Zenginoğlu, arsayı satın alan kişinin ayrıca Ömer Günel'e 50 milyon lira karşılığı döviz teslim ettiğini iddia etti.

BÜLENT TEZCAN HAKKINDA "SESSİZ KAL" İDDİASI

Ferdi Zenginoğlu, tutuklanmasının ardından CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kendisini cezaevinde iki kez ziyaret ettiğini de öne sürdü.

Tezcan'ın kendisinden sessiz kalmasını ve soruşturma kapsamında herhangi bir şey anlatmamasını istediğini iddia eden Zenginoğlu, dışarı çıktıktan sonra birlikte "daha güzel işler" yapabileceklerinin söylendiğini aktardı.

Zenginoğlu ifadesinde şu iddialara yer verdi:

"Tehditvari söylemlerle üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Normalde Bülent Tezcan benim Kuşadası'nda yaşadığımı dahi bilmez."

Soruşturmada şüphelilerin savcılık ifadeleri, mali hareketler, belediyedeki imar ve ruhsat işlemleri ile Kuşadasıspor'un hesaplarına yapılan para transferlerinin incelendiği öğrenildi.

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Son Dakika Gündem Kuşadası Belediyesi soruşturmasında eski Kuşadasıspor başkanı itirafçı oldu! İşte anlattıkları - Son Dakika

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