La Vie Praline Hediyelik Kutu Çikolata Çeşitleri ve Fiyatları - Aynı Gün Teslimat

İstanbul'da La Vie Praline; hem lezzeti hem de estetik sunumuyla öne çıkan hediyelik çikolata çeşitleri sunuyor. Doğum gününden bayrama, sevgililer gününden kurumsal etkinliklere kadar farklı kategorilerde hazırlanan özel kutular, özenle seçilmiş içerikleri ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonlarda hediyelik çikolata fiyatları her bütçeye hitap ediyor. İstanbul'da hafta içi saat 17.00'ye kadar verilen siparişlerde ise İstanbul hediyelik çikolata aynı gün teslimat avantajı da bulunuyor.

HEDİYELİK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ

Hediyelik çikolata çeşitleri, artık klasik kutuların çok ötesinde… Tüketiciler, hem lezzet hem de sunum açısından farklılaşan ürünleri tercih ediyor. Örneğin, özel günler için tasarlanan doğum günü çikolatası kutuları, sevdiklerinize kişisel ve şık bir hediye sunarken; Kurumsal çikolata seçenekleri, iş dünyasında prestijli bir tercih oluyor. Bunun yanında Kadınlar Gününe özel çikolata çeşitleri, sevgiliye özel hediye çikolata kutusu ve bayrama özel hediyelik çikolata gibi tematik koleksiyonlar da öne çıkıyor.

DOĞUM GÜNÜ ÇİKOLATASI

Doğum günü çikolatası, son yıllarda klasik pasta alternatifinin yanında güçlü bir hediye kategorisi haline geldi. Özellikle tasarım kutular ve tematik koleksiyonlar, kişiye özel bir deneyim sunuyor. "Love Box", "Love Box 2", "Love Box 3" ve "Love Box 4" serileri; estetik tasarımı ve premium içeriğiyle doğum günü çikolatası kategorisinde tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

KURUMSAL ÇİKOLATA

Kurumsal çikolata seçenekleri, özellikle lansman, bayi toplantısı, yılbaşı ve özel organizasyon dönemlerinde ön plana çıkıyor. Şirketler, marka bilinirliğini artırmak için kurumsal logolu çikolata kutu seçeneğini tercih ediyor.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ÇİKOLATA

Kadınlar Gününe özel çikolata çeşitleri, zarif tasarım ve özel konseptle hazırlanıyor. Özellikle "White Rose" ve "Edition Limitée Truffel" gibi şık koleksiyonlar, bu kategoriye hitap eden seçenekler arasında değerlendiriliyor.

SEVGİLİYE ÖZEL HEDİYE ÇİKOLATA KUTUSU

Sevgiliye özel hediye çikolata kutusu arayışında olan tüketiciler, estetik ve romantik tasarım detaylarına önem veriyor. "Twin Hearts" ve "Chocolate Stiletto" gibi ürünler, konsept tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

BAYRAMA ÖZEL HEDİYELİK ÇİKOLATA

Bayrama özel hediyelik çikolata kategorisinde hurma bazlı koleksiyonlar öne çıkıyor. Özel Çikolatalı Hurma Kutusu ve Limited Hurma Box gibi seçenekler, geleneksel lezzeti modern sunumla buluşturuyor.

SÖZ NİŞAN VE KIZ İSTEME ÇİKOLATASI

Söz nişan ve kız isteme çikolatası, Türkiye'de önemli bir kültürel yere sahip. Metal Hurma Box ve Kahverengi Royal Box gibi klasik ama zarif tasarımlar, bu organizasyonlarda tercih ediliyor.

GEÇMİŞ OLSUN ÇİKOLATASI

Geçmiş olsun çikolatası kategorisinde genellikle sade ve şık tasarımlar ön planda. Mini Truf Kutu ve Madlen Çikolata Kutusu bu amaçla tercih edilen seçenekler arasında.

TEŞEKKÜR ÇİKOLATASI

Teşekkür çikolatası, hem bireysel hem de kurumsal alanda sık tercih ediliyor. Klasik Roche Kutu ve Special Praline gibi ürünler bu kategoriye hitap ediyor.

YENİ İŞ TERFİ ÇİKOLATASI

Yeni iş terfi çikolatası, iş dünyasında kutlama kültürünün bir parçası haline geldi. Fantastic Roche ve Green Deluxe Roches, premium sunumlarıyla dikkat çekiyor.

HEDİYELİK ÇİKOLATA FİYATLARI

Hediyelik çikolata fiyatları; kullanılan ham madde, kutu tasarımı ve gramaj gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Koleksiyonlarda fiyat aralığı 240 TL'den başlayıp 2.530 TL'ye kadar çıkıyor.

Özel Çikolatalı Hurma Kutusu – 1.920 TL

Mix Hurma Kutusu – 1.980 TL

Limited Hurma Box – 2.220 TL

Special Kestane Box – 2.120 TL

Metal Hurma Box – 1.660 TL

Kahverengi Royal Box – 1.750 TL

Special Edition Limitee – 1.720 TL

Fantastic Roche – 2.200 TL

Edition Limitée Truffel – 1.400 TL

White Rose – 1.380 TL

Mini Truf Kutu – 660 TL

Klasik Roche Kutu – 1.240 TL

Special Praline – 1.640 TL

Green Deluxe Roches – 1.300 TL

Madlen Çikolata Kutusu – 1.100 TL

Kırma Çikolata Kutusu – 1.450 TL

Chocolate Eiffel Tower – 2.300 TL

Chocolate Stiletto – 2.530 TL

Tablet Çikolatalar – 240 TL

Fıstıklı Kadayıflı Çikolata – 450 TL

Bu çeşitlilik, hediyelik çikolata arayışında olan tüketicilere farklı bütçe ve konsept alternatifleri sunuyor.

İSTANBUL HEDİYELİK ÇİKOLATA AYNI GÜN TESLİMAT

İstanbul hediyelik çikolata aynı gün teslimat seçeneği, özellikle son dakika hediye arayışında olanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Hafta içi saat 17.00'ye kadar verilen siparişlerde gün içi kurye teslimat imkanı bulunuyor. Ürünlere internet üzerinden de kolayca ulaşmak mümkün: laviepraline.com.tr

HEDİYE ÇİKOLATA SİPARİŞİ İÇİN TEK ADRES: LA VIE PRALINE

La Vie Praline ürünleri doğrudan mağazalardan da ziyaret edilerek satın alınabiliyor. İstanbul'da Beşiktaş, Akaretler, Çengelköy ve Çekmeköy'deki şubeleri, çikolata severlere butik bir deneyim sunuyor. La Vie Praliné, en seçkin malzemelerle hazırlanan çikolatalarını kurumsal iş ortakları için özel bir deneyime dönüştürüyor. Etkinlikler, müşteri hediyeleri ve çalışan motivasyon projeleri için minimum adet, teslim süresi ve logolu tasarım seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, aşağıdaki iletişim kanallarından La Vie Praliné ile doğrudan iletişime geçebilir:

E-posta Adresi: [email protected]/ [email protected]

Telefon Numarası: 0212 236 16 36

Kurumsal Whatsapp Satış Hattı: 0 507 860 74 64