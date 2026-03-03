La Vie Praline Hediyelik Kutu Çikolata Çeşitleri ve Fiyatları - Aynı Gün Teslimat

İstanbul'da La Vie Praline; hem lezzeti hem de estetik sunumuyla öne çıkan hediyelik çikolata çeşitleri sunuyor. Doğum gününden bayrama, sevgililer gününden kurumsal etkinliklere kadar farklı kategorilerde hazırlanan özel kutular, özenle seçilmiş içerikleri ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonlarda hediyelik çikolata fiyatları her bütçeye hitap ediyor. İstanbul'da hafta içi saat 17.00'ye kadar verilen siparişlerde ise İstanbul hediyelik çikolata aynı gün teslimat avantajı da bulunuyor.
Hediyelik çikolata çeşitleri, artık klasik kutuların çok ötesinde… Tüketiciler, hem lezzet hem de sunum açısından farklılaşan ürünleri tercih ediyor. Örneğin, özel günler için tasarlanan doğum günü çikolatası kutuları, sevdiklerinize kişisel ve şık bir hediye sunarken; Kurumsal çikolata seçenekleri, iş dünyasında prestijli bir tercih oluyor. Bunun yanında Kadınlar Gününe özel çikolata çeşitleri, sevgiliye özel hediye çikolata kutusu ve bayrama özel hediyelik çikolata gibi tematik koleksiyonlar da öne çıkıyor.
Doğum günü çikolatası, son yıllarda klasik pasta alternatifinin yanında güçlü bir hediye kategorisi haline geldi. Özellikle tasarım kutular ve tematik koleksiyonlar, kişiye özel bir deneyim sunuyor. "Love Box", "Love Box 2", "Love Box 3" ve "Love Box 4" serileri; estetik tasarımı ve premium içeriğiyle doğum günü çikolatası kategorisinde tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
Kurumsal çikolata seçenekleri, özellikle lansman, bayi toplantısı, yılbaşı ve özel organizasyon dönemlerinde ön plana çıkıyor. Şirketler, marka bilinirliğini artırmak için kurumsal logolu çikolata kutu seçeneğini tercih ediyor.
Kadınlar Gününe özel çikolata çeşitleri, zarif tasarım ve özel konseptle hazırlanıyor. Özellikle "White Rose" ve "Edition Limitée Truffel" gibi şık koleksiyonlar, bu kategoriye hitap eden seçenekler arasında değerlendiriliyor.
Sevgiliye özel hediye çikolata kutusu arayışında olan tüketiciler, estetik ve romantik tasarım detaylarına önem veriyor. "Twin Hearts" ve "Chocolate Stiletto" gibi ürünler, konsept tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Bayrama özel hediyelik çikolata kategorisinde hurma bazlı koleksiyonlar öne çıkıyor. Özel Çikolatalı Hurma Kutusu ve Limited Hurma Box gibi seçenekler, geleneksel lezzeti modern sunumla buluşturuyor.
Söz nişan ve kız isteme çikolatası, Türkiye'de önemli bir kültürel yere sahip. Metal Hurma Box ve Kahverengi Royal Box gibi klasik ama zarif tasarımlar, bu organizasyonlarda tercih ediliyor.
Geçmiş olsun çikolatası kategorisinde genellikle sade ve şık tasarımlar ön planda. Mini Truf Kutu ve Madlen Çikolata Kutusu bu amaçla tercih edilen seçenekler arasında.
Teşekkür çikolatası, hem bireysel hem de kurumsal alanda sık tercih ediliyor. Klasik Roche Kutu ve Special Praline gibi ürünler bu kategoriye hitap ediyor.
Yeni iş terfi çikolatası, iş dünyasında kutlama kültürünün bir parçası haline geldi. Fantastic Roche ve Green Deluxe Roches, premium sunumlarıyla dikkat çekiyor.
Hediyelik çikolata fiyatları; kullanılan ham madde, kutu tasarımı ve gramaj gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Koleksiyonlarda fiyat aralığı 240 TL'den başlayıp 2.530 TL'ye kadar çıkıyor.
Bu çeşitlilik, hediyelik çikolata arayışında olan tüketicilere farklı bütçe ve konsept alternatifleri sunuyor.
İstanbul hediyelik çikolata aynı gün teslimat seçeneği, özellikle son dakika hediye arayışında olanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Hafta içi saat 17.00'ye kadar verilen siparişlerde gün içi kurye teslimat imkanı bulunuyor. Ürünlere internet üzerinden de kolayca ulaşmak mümkün: laviepraline.com.tr
La Vie Praline ürünleri doğrudan mağazalardan da ziyaret edilerek satın alınabiliyor. İstanbul'da Beşiktaş, Akaretler, Çengelköy ve Çekmeköy'deki şubeleri, çikolata severlere butik bir deneyim sunuyor. La Vie Praliné, en seçkin malzemelerle hazırlanan çikolatalarını kurumsal iş ortakları için özel bir deneyime dönüştürüyor. Etkinlikler, müşteri hediyeleri ve çalışan motivasyon projeleri için minimum adet, teslim süresi ve logolu tasarım seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, aşağıdaki iletişim kanallarından La Vie Praliné ile doğrudan iletişime geçebilir:
E-posta Adresi: [email protected]/ [email protected]
Telefon Numarası: 0212 236 16 36
Kurumsal Whatsapp Satış Hattı: 0 507 860 74 64
