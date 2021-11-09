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Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası - Son Dakika

Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası

09.11.2021 13:57
Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası

BİNGÖL'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

BİNGÖL'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde grup başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretti. Olayın ardından Türkkan, birçok kesimden tepki gördü. Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden atılmasını isteyen İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu, Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şehit ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Uğurlu, "Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit kardeşi arasında geçen tatsız, seviyesiz ve terbiye sınırlarını aşan diyalogdan dolayı bir şehit kardeşi olarak Lütfü Türkkan'ı kınıyorum. Mardin İYİ Parti teşkilatındaki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. Şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği ve terbiyesizliği cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz" dedi.

Ali İhsan Uğurlu'nun memur olan kardeşi Abdulkadir Uğurlu'nun 1991 yılında sandık başkanı olduğu seçim dönüşü Dargeçit ilçesine bağlı Ahmetli köyü yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.


Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası
Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası - Son Dakika


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