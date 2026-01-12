Mekatronik Alanında Meslek Odası İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mekatronik Alanında Meslek Odası İhtiyacı

Mekatronik Alanında Meslek Odası İhtiyacı
12.01.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi, mekatronik mühendisleri için kurumsal bir meslek odası kurulmasını önerdi.

Mekatronik mühendisleri ve teknikerlerinin ayrı ve kurumsal bir meslek odasına ihtiyaç duyduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Düzgün Arslan, "Mekatronik, geleceğin değil bugünün mesleği. Ancak bu gücün sürdürülebilir olması için kurumsal bir yapıya ihtiyaç var. Mekatronik Meslek Odası, yalnızca bir talep değil, sanayinin ve eğitimin ortak ihtiyacıdır. Bu meslek sahipsiz kalmamalı" dedi.

Mekatroniğin çoğu zaman fark edilmediğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Düzgün Arslan, mesleğin kapsamını şöyle özetliyor:

"Mekatronik; elektrik, makine ve bilişim teknolojilerinin kesiştiği noktada duran bir alan. Bugün otomasyonla çalışan her üretim hattında, her akıllı sistemde, her dijital fabrikada mekatronik var. Ama bu çok disiplinli yapı, mesleğin kurumsal olarak temsil edilmesini zorlaştırıyor."

Arslan'a göre dijitalleşme arttıkça mekatroniğin önemi de katlanarak artıyor. Karmaşık, birbirine bağlı ve sürekli değişen üretim süreçleri, bu disiplinler arası bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu yapı, hem kamunun hem de meslek mensuplarının lehine olur" diyen Arslan, özellikle hukuki destek ve standart belirleme işlevine dikkat çekiyor.

ÜYELERE HUKUKİ DESTEK VE UZLAŞTIRMA

Önerilen modelde meslek odası, üyelerine yalnızca teknik değil hukuki destek de sunacak. Ücretsiz hukuki danışmanlık, mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme, ücret ve ihale hukuku desteği ile meslek içi uyuşmazlıklar için uzlaştırma mekanizmaları bu çerçevenin parçası.

"Meslek insanı sahada işini yapmalı. Hukuki belirsizliklerle yalnız bırakılmamalı" diyen Arslan, bu desteğin özellikle genç mezunlar için hayati olduğunu belirtti.

SÜREKLİ EĞİTİM VURGUSU

Mekatronik alanında bilginin hızla eskidiğine işaret eden Arslan, sürekli eğitimin olmazsa olmaz olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün öğrendiğiniz bir teknoloji birkaç yıl içinde değişebiliyor. Meslek Odası, seminerlerden kurslara, atölyelerden teknik gezilere kadar sürekli eğitimi planlamalı ve denetlemeli. İş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilirlik, yazılım, dijital teknolojiler ve yapay zeka bu eğitimlerin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor"

STAJDA ALMANYA MODELİ ÖNERİSİ

Meslek Odasının bir diğer önemli rolü ise eğitimle sanayi arasındaki köprü olmak. Arslan, özellikle zorunlu staj ve işyeri eğitimi konusunda Almanya örneğini hatırlatıyor:

"Almanya'da mesleki yeterlilik ve staj standartlarını meslek odaları belirler. Bizde de staj verecek işletmelerin belli kriterleri karşılaması ve bunun denetlenmesi gerekir. Bu kapsamda staj verecek işletmelerde yetkin eğitici bulunması, uygun ekipman olması ve eğitim sonunda raporlama yapılması öneriliyor."

'GELECEĞİN MESLEĞİ KURUMSAL ZEMİNE KAVUŞMALI'

Düzgün Arslan, "Mekatronik, geleceğin değil bugünün mesleği. Ancak bu gücün sürdürülebilir olması için kurumsal bir yapıya ihtiyaç var. Mekatronik Meslek Odası, yalnızca bir talep değil, sanayinin ve eğitimin ortak ihtiyacıdır. Bu meslek sahipsiz kalmamalı" dedi.

'TEK ÇATI ŞART'

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah Merdane, mekatronik mühendisleri ve teknikerlerinin bugün farklı meslek odaları ve yapılar arasında dağınık biçimde yeterince temsil edilmediğine şu sözlerle dikkat çekiyor:

"Bu durum hem mesleki hakların korunmasını zorlaştırıyor hem de standartların oluşmasını engelliyor. Mekatronik Meslek Odası, bu meslek grubunun tek çatı altında örgütlenmesi için gerekli. Kurulması önerilen oda, yalnızca bir meslek örgütü değil; aynı zamanda kaliteyi, mesleki itibarı ve kamu yararını gözeten bir yapı olarak tarif ediliyor."

MESLEK ODASI NE YAPACAK

Dr. Öğr. Üyesi Merdane'ye göre Mekatronik Meslek Odasının temel görevleri arasında şunlar yer almalı:

"Toplum ve çevre yararını gözeten mekatronik faaliyetlerini desteklemek

"Meslek mensuplarının haklarını ve mesleki itibarını korumak

"Bilirkişilik ve denetim süreçlerine katkı sunmak

"Yasa ve yönetmelik çalışmalarında idareye ve yargıya görüş vermek

"Mekatronik hizmetlerinin kalitesini denetlemek

"Uluslararası mesleki yeterlilik ve akreditasyon süreçlerini incelemek."

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekatronik Alanında Meslek Odası İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi Ederson’un eşi Türkiye’ye çabuk uyum sağladı Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:12:24. #7.11#
SON DAKİKA: Mekatronik Alanında Meslek Odası İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.