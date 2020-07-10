Nevşehir'de Ayasofya Müzesinin camii oluşu nedeniyle şerbet dağıtıldı - Son Dakika

NEVŞEHİR'de Belediye Başkanı Rasim Arı, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanın imzasıyla Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması kararı üzerine kent halkına şerbet dağıttı.

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'ne getirilen belediyeye ait ikram çeşmesinden şerbet dağıtıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı etkinlikte "1934 yılında Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar vardı. Caminin tekrar Ayasofya müzesi olarak kullanılmasıyla alakalı olarak Danıştay, bugün oy birliğiyle o kararı red etti. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle birlikte Ayasofya cami olarak Diyanet işleri başkanlığına devredildi. İnşallah 24 Temmuz'da ilk namaz kılınarak cami olarak açılıyor. Yıllardır ülkemizdeki her bir ferdinin beklediği bir karardı. Türkiye'nin içinde verilecek her hangi bir kararın sadece Türk yargısı ve Türk milletinin vermesi gereken bir karar ve yargı olduğunu bütün dünyaya bu gün tekrar ispat edilmiştir. Uzun süredir hasretle, muhabbetle, heyecanla beklenen bir şeydi ki bu günde bunun heyecanını görüyoruz. Biz de şehrimizde onun anısına, onun hatırasına, onun sevgisine, onun şerefine halkımızla kucaklaşıyoruz. Belediye olarak bu kararın üzerine şerbet, lokma, kandil simitleri dağıtıyoruz. İstanbul'daki heyecanı şehrimizde yaşamak istedik ve bunu da başardık" dedi.