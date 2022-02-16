OCAK AYINDA YAĞIŞ BEREKETİ - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü raporlarına göre, ocak ayında bazı bölgelerde yüzde 100'ün üzerinde yağış artışı yaşandı. 278,4 mm ile Rize en çok, 25,0 mm ile Iğdır en az yağış alan iller oldu. En düşük sıcaklığın eksi 34,4 derece ölçüldüğü Van'ın Özalp ilçesi, Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ocak ayı yağış ve sıcaklık raporları yayımlandı. 2022 Yılı Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normalinin üzerinde, geçen yıl yağışlarının altında oldu. 2022'de Ocak ayı yağışı 87,3 mm, normali (1991-2020) 69,8 mm ve 2021 yılı ise 93,8 mm olarak ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 25 artarken, geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 7 azaldı. Bölge geneli yağışlarda Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri normallerinin altında yağış aldı. En fazla azalma yüzde 25 azalma ile Marmara Bölgesi'nde gözlendi.

YÜZDE 40'TAN FAZLA DÜŞTÜ

Ocak ayı yağışları Kuzey Ege, Batı Trakya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Erzurum, Iğdır, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde normallerine göre yüzde 40'tan fazla düştü. Azalma miktarı; İzmir'in kuzeyi, Edirne, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 60'ın üzerine çıktı.

YAĞIŞ REKORU RİZE'DE

Orta Karadeniz sahil kesimi, Orta Akdeniz, Adana, Düzce, Çorum, Giresun, Tunceli ve Van Gölü'nün güney kesimlerinde ise normallerine göre yüzde 100'den fazla yağış kaydedildi. İl genelinde en fazla yağış 278,4 mm ile Rize'de, en az yağış 25,0 mm ile Iğdır'da ölçüldü. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 64 ile Edirne'de gerçekleşti.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI 20-25 GÜNÜ BULDU

Yağışlı gün sayıları Türkiye geneli ocak ayı normali 11,6 günken, Batı Karadeniz, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Antalya çevreleri ile Van Gölü'nün güney kesimlerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşti. Edirne ve Iğdır çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

'2022 Yılı Ocak Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi' raporuna göre, Muğla, Marmaris, Datça, Dalaman, Karaisalı, Korkuteli, Manavgat, Mut, Seydişehir, Bitlis ve Siverek çevrelerinde yağışlar, mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Lüleburgaz ve Akçakoca çevrelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

EKSİ 34,4 DERECE GÖRÜLDÜ

Uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,9 dereceyken, 2022 ocak ayı sıcaklığı 2,2 derece oldu. Ocak ayında en düşük sıcaklık eksi 34,4 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 25,5 derece ile İnebolu'da tespit edildi. 2022 yılı Ocak ayı, uzun yıllar ocak ayı ortalamasının 0,7 derece altında yaşandı.

MARMARA'DA YAĞIŞLAR YÜZDE 64 AZALDI

Bölgelere göre, ocak ayında yağışlar ve ortalama sıcaklıklar ise şöyle:

"Marmara'da ocak ayı yağışı normali 76,9 mm ve geçen yıl 160 mm iken, bu yıl 57,4 mm ölçüldü ve normaline göre yüzde 25, geçen yıla göre yüzde 64 azaldı. Ocak ayı uzun yıllar 5,2 derece olan ortalama sıcaklık, aynı ölçüde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 9,3 derece Bilecik'te, en yüksek 23,1 derece Kocaeli'de görüldü."

EGE'NİN YAĞIŞLARI DA AZALDI

Ege'de ocak ayı yağışı 73,5 mm, normali 90,4 mm ve geçen yıl 133 mm iken, bu yıl normaline göre yüzde 19, geçen yıla göre yüzde 45 azaldı. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,3 dereceyken, bu yıl 5,3 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 17,4 derece Simav'da, en yüksek 21,2 derece Marmaris'te tespit edildi.

AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR YÜZDE 49 ARTTI

Akdeniz'de normali 111,6 mm, geçen yıl 146,0 mm olan Ocak ayı yağışı bu yıl 166,7 mm ölçüldü ve normaline göre yüzde 49, geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,5 dereceyken, bu yıl 6,7 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 27,6 derece Göksun'da, en yüksek 22,4 derece Demre'de yaşandı.

İÇ ANADOLU SOĞUDU

İç Anadolu'da normali 41,9 mm, geçen yıl 52,7 mm olan ocak ayı yağışı bu yıl 55,4 mm ölçüldü ve normaline göre yüzde 32, geçen yıla göre yüzde 5 arttı. Uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 0,6 dereceyken, bu yıl eksi 2 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 27,3 derece Seydişehir, en yüksek 16,4 derece Eskişehir'de ölçüldü.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ YÜZDE 70'İ AŞTI

Karadeniz'de normali 64,4 mm, geçen yıl 66,8 mm olan ocak ayı yağışı bu yıl 113,8 mm ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 77, geçen yıla göre yüzde 70 yükseldi. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 3 dereceyken, bu yıl 2,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 18,3 derece Bayburt, en yüksek 25,5 derece İnebolu'da yaşandı.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK NOKTASI

Doğu Anadolu'da normali 53,6 mm, geçen yıl 71,2 mm olan ocak ayı yağışı; bu yıl 66,9 mm olurken, normaline göre yüzde 25 arttı, geçen yıla göre yüzde 6 azaldı. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 4,2 dereceyken, bu yıl eksi 4,7 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 34,4 derece Özalp, en yüksek 11,7 derece Elbistan'da ölçüldü.

GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞLAR AZALDI

Güneydoğu Anadolu'da normali 83,7 mm, geçen yıl 100,6 mm olan ocak ayı yağışı bu yıl 72,9 mm olurken, normaline göre yüzde 13, geçen yıla göre yüzde 28 azaldı. Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,7 dereceyken, bu yıl 4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 14,4 derece Çermik, en yüksek 19,6 derece Ceylanpınar'da oldu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)-