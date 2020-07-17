Pegasus, Ağustos ayı uçuş listesini açıkladı

Pegasus Havayolları, Ağustos ayı itibariyle planlanan yurt dışı seferlerini duyurdu. Bu kapsamda Pegasus 17 farklı noktaya uçacak.

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