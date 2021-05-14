PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza - Son Dakika

PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

14.05.2021 23:31
PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza, System.String[]

PFDK, Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç men cezası verdi.

PFDK, Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç men cezası verdi.

PFDK, ligde oynanan Karagümrük maçının sonundaki olaylar nedeniyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a 1 maç, Beşiktaş yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'ye de 1 maç men cezası verdi. Kulübe ise usulsüz seyirci alınması nedeni ile 200 bin, saha olayları nedeni ile 48 bin, protokole fazla seyirci nedeni ile 48 bin, maske ve mesafe ihlali nedeni ile 24 bin olmak üzere toplam 320 bin TL para cezası verildi.

TFF tarafından açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları şu şekilde:

"YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 11.05.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi BERKE GÜLER'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi BERKE GÜLER'in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'ın, 11.05.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FK A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği T alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi AYDIN METİN'in, 11.05.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Cenk Tosun, Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza - Son Dakika Spor


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